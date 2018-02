Bloemen draait met zilver warm voor de 10 km

Hij moest veel uitleggen: over hoe hij in Canada was opgevangen en waarom het in Nederland niks was geworden

Daarom stonden er zondagmiddag, na de van grootmeester Sven Kramer verloren 5 kilometer, toch een kleine tien Canadese journalisten om de haast blozende Bloemen heen. Hij moest veel uitleggen: over hoe hij in Canada was opgevangen en waarom het in Nederland niks was geworden. Hij was geduldig en gaf in onberispelijk Engels veel credits aan zijn coach die een verdieping hoger had gezegd dat hij niet te veel krediet van de prestaties van 'Ted' wilde nemen. Schouten: 'Het is toch vooral de schaatser die het moet doen.'



Die schaatser kon het in zijn Nederlandse tijd nooit waarmaken. Daarom kon hij zondag, lichtjes ontroerd, zeggen: 'Ik ben 31 en dit zijn pas mijn eerste Spelen. En dan haal ik meteen zilver. Dit is groot hoor.' Waarna hij er de standaardzin aan toevoegde: 'Ik ben heel dankbaar aan het team.'



In Nederland werd Bloemen om de haverklap afgedankt. Bij de ploegen DSB, gewest Noord-Holland/Utrecht, APPM, gewest Friesland, BAM en Project 2018 hadden ze vrij snel genoeg van hem, een notoire, ongrijpbare lastpak. In Canada hadden ze geduld met hem, ook omdat de talentenstroom daar minder breed is. Zuinig zijn op zo'n jonge vent met talent, hij ondervond het aan den lijve. 'Ik leefde niet op de juiste manier voor een topsporter. Ik had een hoop problemen met de discipline.'