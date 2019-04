Bloedstollende finale eredivisie dankzij gelijkspel Vitesse tegen PSV

Hirving Lozano benut zijn tweede strafschop, maar kan puntverlies voor PSV niet voorkomen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zelfs met een traditionele inhaalrace kon PSV niet voorkomen dat de eredivisie op zijn kop is gezet. Na een fantastisch gevecht in de Gelredome bleef de regerend kampioen zondag tegen Vitesse steken op 3-3, waardoor Ajax na welgeteld 1.064 dagen en 97 speelrondes weer koploper is. Beide teams hebben 71 punten na 29 duels. Ajax staat na de 4-1 zege bij Willem II al op honderd goals (100-26) en heeft een beter doelsaldo (plus 9) dan PSV (87-22).

In de voor het eerst in vijf jaar uitverkochte Gelredome hapten de supporters naar adem en vielen de spelers van Vitesse uitgeput op de grond. Zelfs in de laatste seconde had PSV nog kunnen winnen, na een schitterende wedstrijd waarin de VAR zich weer eens van zijn slechtste kant liet zien. Toen de rook was opgetrokken, was PSV voor het eerst sinds de derde speelronde de regie kwijtgeraakt. ‘Volgende week kan alles weer anders zijn’, zei PSV-coach Mark van Bommel.

Formeel heeft hij gelijk. Zijn ploeg kan in de thuisbeurten tegen De Graafschap, ADO en Heracles het nadelige doelsaldo bijwerken. PSV heeft op papier alleen nog lastige uitwedstrijden tegen Willem II en AZ – op de laatste speeldag – voor de boeg. Ajax kan zich als nieuwe koploper evenmin een uitglijder permitteren. De Amsterdammers treffen Excelsior, Vitesse en FC Utrecht in de Johan Cruijff Arena en moeten nog op bezoek bij FC Groningen en De Graafschap.

Ajax speelt in de Champions League ook nog tegen Juventus en in de bekerfinale tegen Willem II, waardoor het minstens drie duels meer dan PSV te verwerken krijgt. Het kunnen nog twee extra duels worden, wanneer Ajax de halve finales van de Champions League bereikt. Dat overwerk zou in het voordeel kunnen zijn van PSV, dat nu tot een achtervolging is veroordeeld. Het is even wennen voor PSV, zoals de nachtmerrie voor Ajax van meer dan duizend dagen zonder eerste plaats op de ranglijst al even onwerkelijk aanvoelde.

Hirving Lozano wordt onderuit gehaald door keeper Remko Pasveer. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zo beleeft de eredivisie een bloedstollende apotheose, met dank aan Vitesse dat tegen PSV een zelfmoordtactiek hanteerde en met een punt werd beloond. Je kunt veel zeggen van de Russische coach Leonid Sloetski, maar saai is hij nooit. Met een onderbezet middenveld en extra mankracht voorin gaf Vitesse veel ruimte weg en wederom hanteerde PSV-trainer Van Bommel een te defensief concept. Zeker voor rust had zijn ploeg aan één controleur genoeg gehad.

Verdedigen was ondergeschikt in de Gelredome, waar Vitesse drie keer een voorsprong verspeelde. Zelden hoefde PSV drie doelpunten te incasseren en coach Van Bommel zal zijn spelers ongetwijfeld confronteren met de beelden. Serero hielp zijn voormalige werkgever Ajax met een rollertje, nadat hij vanaf de rechterflank ongehinderd naar PSV-keeper Jeroen Zoet had mogen oprukken.

In de tweede helft bewees Martin Odegaard, waarom hij als tiener al door Real Madrid werd aangetrokken. De vormgever van Vitesse werd bij zijn dribbel geen strobreed in de weg gelegd, Zoet had geen antwoord op het formidabele afstandsschot van het Noorse wonderkind. En de cornerdefensie van PSV was broos, toen invaller Tim Matavz tegen zijn oude club de 3-2 binnen kopte.

PSV stelde er slechts drie treffers tegenover, terwijl het ook zes keer had kunnen scoren. De VAR speelde weer eens een hoofdrol, omdat arbiter Serdar Gözübüyük in twee cruciale situaties verschillend oordeelde. Vanuit zijn gezichtspunt kon je PSV een strafschop toekennen toen Hirving Lozano over het lichaam van de uitkomende Vitesse-keeper Remko Pasveer duikelde.

In pas zijn tweede optreden in de basis kwam Pasveer onhandig uit. ‘Maar Lozano liet zich al vallen, voor ik hem raakte’, aldus de voormalige reservedoelman van PSV. ‘Onbegrijpelijk dat de scheidsrechter niet naar de beelden wilde kijken. Het was absoluut geen penalty.’

Gözübüyük illustreerde ongewild de weeffout in het systeem, toen hij ook Vitesse een strafschop toekende en dat besluit op advies van de VAR terugdraaide. Vitesse-trainer Sloetski veegde de vloer aan met Gözübüyük. ‘Hij is de slechtste scheidsrechter van de wereld. Die man geeft je nooit een hand en weigert zijn beslissingen toe te lichten. Misschien houdt hij niet van dikke mannen als ik. Gözübüyük is arrogant en egoïstisch. En denkt dat het publiek een kaartje koopt voor de Serdar-show. Ik smeek de KNVB: geef ons nooit meer Gözübüyük.’

Die tirade zal Sloetski ongetwijfeld op meer dan een reprimande vanuit Zeist komen te staan, maar zijn frustraties vielen enigszins te begrijpen. Het valt niet uit te leggen dat het publiek onwetend blijft over de discussie tussen de arbiter en de videoscheidsrechter en dat onduidelijk is wie uiteindelijk beslist. De geloofwaardigheid van zowel de scheidsrechter op het veld als de VAR werd zondag in Arnhem ondermijnd.

Lozano had de eerste penalty al onberispelijk benut, toen hij in de slotminuut door Maikel van der Werff tegen het gras werd geduwd. Op deze penalty en de rode kaart voor de Vitesse-verdediger viel niets aan te merken. Opnieuw vond PSV een reddingsboei in de slotfase. Met twee reflexen had keeper Pasveer al eerder de 3-3 voorkomen en ook bij de inzet van Steven Bergwijn stond hij op de goede plek.

Deze keer voelde het gelijkspel voor PSV als een nederlaag in de wetenschap dat het Ajax al diverse keren dit seizoen de genadeslag had kunnen toebrengen. Quasi monter verklaarde coach Van Bommel dat de marge met Ajax flinterdun is. Toch heeft de titelrace wel degelijk een nieuwe dimensie gekregen met een nieuwe koploper. Ajax zit eindelijk weer achter het stuur, maar een garantie voor de landstitel is het allerminst met PSV op de achterbank.