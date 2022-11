‘Bloedsnelle’ Jeremie Frimpong solliciteert naar plek in definitieve selectie Van Gaal

Jeremie Frimpong snelt langs Julian Ryerson van Union Berlin in de door Bayer Leverkusen met 5-0 gewonnen wedstrijd. Beeld REUTERS

De internationaal door de wol geverfde voetbalcoach Peter Bosz onderscheidt twee type topspelers: de allrounders, die vrijwel alles goed kunnen, en de specialisten die een specifiek onderdeel exceptioneel beheersen. Bayer Leverkusen-speler Jeremie Frimpong schaart Bosz in die laatste categorie. ‘Ik heb nog nooit met een speler gewerkt die zo explosief is, die vanuit stilstand zo snel weg is op de eerste meters. Dat is een ongelooflijk wapen.’

Frimpong liep vorig seizoen 36,07 kilometer per uur en was daarmee de allersnelste speler in de Bundesliga, toch een competitie met veel aandacht voor het loopvermogen. De 21-jarige in Amsterdam geboren Frimpong is de veelvuldig opkomende rechtervleugelverdediger bij de Duitse subtopper waar Bosz zijn eerste coach was.

Jeremie Agyekum Frimpong speelde nooit een interland en nooit voor een Nederlandse club. Daar zijn er meer van in de voorlopige Oranje-selectie voor het nakende WK zoals Mickey van de Ven (Wolfsburg), Pascal Struijk (Leeds United) en Frimpongs ploegmaat bij Bayer, Mitchel Bakker. Maar alleen van Frimpong wordt verwacht dat hij ook de eindselectie haalt, zo spectaculair is zijn spel, zo voorspoedig verloopt zijn ontwikkeling. Zo goed past hij ook in het systeem dat bondscoach Van Gaal wil spelen, het 1-3-4-1-2, met vleugelbacks die de hele zijkant moeten kunnen bestrijken. Komende vrijdag maakt Van Gaal zijn eindselectie bekend.

Frimpong en ook Bakker manifesteerden zich zondag tegen koploper Union Berlin, waar Sheraldo Becker meedeed, in ieder geval uitstekend. Bayer Leverkusen, gemiddeld genomen slecht op dreef dit seizoen, vermorzelde Union met 5-0, alle treffers vielen binnen een half uur. Linkervleugelverdediger Bakker scoorde en gaf een assist, Frimpong was betrokken bij het tweede doelpunt. Daardoor klom Bayer, al uitgeschakeld in de Champions League, uit de degradatiezone.

‘Tegen verdedigende ploegen is Jeremie enorm geschikt,’ stelt Bosz. ‘Dan moet je een speler hebben die iemand voorbij kan komen.’

Frimpong heeft geen heel verfijnde techniek, maar is op dat vlak wel begaafder dan zijn concurrent in Oranje Denzel Dumfries, oordeelt Bosz. ‘Hij is bovenal gewoon bloedsnel en handig genoeg om in de kleine ruimte iemand te passeren.’

Frimpong, die ook begeerd werd door de Ghanese voetbalbond, scoorde dit seizoen al vijf keer in de competitie en gaf twee assists in de Champions League. Hij is het grote lichtpunt bij Bayer Leverkusen dit seizoen. Onder meer Manchester United zou hem snel willen overnemen.

Zorgenkind was zijn verdedigende spel. Bosz: ‘Het positie kiezen, het knijpen, het goed opengedraaid staan. Daar hebben we hard aan gewerkt, dat verbeterde ook, want hij is een heel leergierige, lieve jongen.’

Frimpong tracht ook zijn belangrijkste wapen te verbeteren, zijn snelheid. Het gaat om het heffen van zijn knieën, legde hij aan het Duitse magazine Sportbild uit. Dat moest nog iets hoger waardoor hij zijn voeten actiever kan laten accelereren van voor naar achteren. ‘Mijn snelheid is aangeboren, maar ik heb het ontwikkeld met een personal trainer in Manchester met wie ik in de zomer werk. Ik ren nu meer als een olympische topsprinter.’

Op de Nederlandse velden speelde Frimpong nog amper, hij spreekt ook amper Nederlands. Op zijn 9de vertrok zijn familie naar Engeland. Pas daar sloot Frimpong aan bij een amateurclub. Direct trokken grote Engelse clubs aan het ruwe talent. Hij koos voor Manchester City dat een topopleiding heeft, maar waar de eigen kweek zelden doorbreekt. Na een jeugdwedstrijd tegen Celtic werd hij transfervrij overgenomen door de Schotse topclub. Het bleek voor Frimpong een perfecte leerschool.

‘Ik heb nooit een groter talent gezien dan hij. De kwaliteit van zijn spel, de snelheid, zijn eindpassing. Zijn fysieke waarden zijn onvoorstelbaar’, sprak zijn coach bij Celtic, Neil Lennon.

Nadat hij in 2020 met Celtic alle nationale prijzen had gewonnen, kocht Bayer Leverkusen hem voor 11 miljoen euro. Bosz probeerde met hem in het Nederlands te communiceren, maar schakelde snel over naar het Engels. ‘Niet gek als je al zo jong al naar Engeland bent gegaan.’

Ook op huidig FC Utrecht-doelman Vasilios Barkas maakte Frimpong veel indruk. Ze speelden samen bij Celtic. ‘Hij was verzot op een-tegen-een-duels. Tegenstanders werden steeds wanhopiger. Als hij ze voor de derde keer voorbijging, schopten ze hem, dus moest hij nog sneller zijn.’

Frimpong heeft geen trukendoos. Barkas: ‘Dat heeft hij niet nodig, hij hoeft alleen die bal erlangs te gooien. Als een slang glipt hij je voorbij. Dat vond hij ook mooi op de training: om te laten zien hoe snel hij was. Als hij gewonnen had, kraaide hij het uit van plezier.’

Barkas noemt hem ‘een beetje gek op een goede, vrolijke manier’. ‘Hij bezorgde iedereen een glimlach, je kunt hem er uitstekend bij hebben in je groep. Het zou goed voor hem zijn om naar het WK te gaan, het is een jongen die steeds een nieuwe uitdaging nodig heeft.’