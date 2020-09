Blind is terug, Antony scoort - heus, met winnend Ajax gaat het zo beroerd nog niet

Met tien man bleef Ajax overeind bij Sparta. Sterker, het liet geen punt liggen. En dat is in de openingsronde van de eredivisie weleens anders geweest.

De dure aankoop van Ajax tekent voor het enige doelpunt, de met hartproblemen kampende belangrijkste veldspeler van de titelfavoriet blijft 94 minuten fier overeind en het defensief sterke Sparta wordt verslagen met 0-1, terwijl Ajax ruim een uur een man minder heeft. Superlatieven stromen na afloop als een hoosbui uit de mond van de glunderende Ajax-coach Erik ten Hag. ‘Geweldig gedaan met een superspirit,’ zegt hij onder meer. En: ‘Dit is een superzondag.’

Het enthousiasme van Ten Hag is begrijpelijk, gezien het puntverlies van Ajax in de laatste jaren op de openingsdag van de eredivisie. De ploeg raakte nu ook nog eens azen als Hakim Ziyech en Donny van de Beek kwijt. Bovendien verdedigt Sparta op Het Kasteel doorgaans alsof er daadwerkelijk een kasteelheer of barones beschermd moet worden tegen vijandelijke invasies.

En dan ziet Ten Hag na 28 minuten Ajax-linksback Tagliafico er ook nog af gaan als hij de bal met een sliding probeert weg te tikken voor Sparta-aanvaller Rayhi. Hij mist bal met zijn voet en raakt hem met zijn hand. Arbiter Kamphuis trekt rood. Tagliafico, wel vaker onbesuisd, is woest. Maar bij Ajax onthouden ze zich na afloop van al te felle uithalen richting arbitrage. De zege krijgt door het langdurige numerieke ondertal juist meer glans.

Ongemakkelijk

Ergens voelt de tevredenheid bij Ajax ook ongemakkelijk, omdat het veldspel bepaald niet overhoudt, terwijl Sparta zich met een man meer overduidelijk geen raad weet. Sparta-coach Fraser noemt het zelfs ‘nadelig’ dat zijn ploeg ineens met 11 tegen 10 stond, wat te denken geeft over het voetballende vermogen van zijn ploeg.

Ajax scoort precies tien minuten na de wegzending van Tagliafico door een schot van nieuwkomer Antony. Het is een bekroning voor het smakelijke debuut van de 20-jarige Braziliaanse rechtsbuiten voor wie 15,75 miljoen werd betaald. Dat bedrag kan nog met vijf miljoen aan bonussen oplopen.

Antony Matheus dos Santos heeft een tatoeage in zijn nek, een wie-maakt-me-wat-blik in zijn ogen en lijm aan zijn schoenen die niet ineens loslaat in een andere omgeving. Sparta-back Pinto gilt om hulp als een muurbloem die op het schoolplein zijn plaaggeest ontwaart, als hij weer alleen tegenover Antony dreigt te komen. Met verfijnde voetbewegingen, tikjes achter zijn standbeen afgewisseld met een indraaiende voorzet of een plotse rush naar binnen heeft de Braziliaan een uitgebreid pestpalet.

Zelfs de abominabele kunstgrasmat die Het Kasteel ontsiert, kan hem niet stoppen. ‘Hij heeft vaak op dit soort ondergronden gespeeld, in de favela’s,’ weet de voetbalfeitenfreak Ten Hag. De coach wijst op wat beter kan (‘diepte zonder bal’), maar ook op de ‘uitstekende’ verdedigende discipline en creativiteit van zijn nieuwe aanvaller. ‘Het is geen vanzelfsprekendheid om je zo snel aan te passen.’

Ploeggenoten feliciteren Antony met zijn eerste competitiedoelpunt voor Ajax. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Vlotte aanpassing

Dat wordt het wel steeds meer. Brazilianen komen doorgaans niet meer te laat terug van vakantie zoals het cliché voorschrijft. Ze beseffen wat nodig is voor sportief en financieel succes; een sobere levensstijl, een vlotte aanpassing. De moderne communicatiemiddelen en het verbeterde integratieklimaat bij Europese clubs doen de rest.

Bij Ajax speelt bovendien landgenoot David Neres al ruim 2,5 jaar. Alle stoerheid vervliegt bij Antony in een interview met de NOS als het over Neres gaat: ‘Hij is als een broer voor me.’

Neres is nota bene concurrent van Antony, al kunnen ze ook samenspelen. Neres, die moeizaam herstelde van een langdurige knieblessure, valt na 75 minuten in voor Antony, maar kan niet aan hem tippen.

Het schot waarmee Antony de 1-0 aantekent, is overigens houdbaar, ondanks een hoge stuit onderweg. ‘Een typische kunstgrasstuit,’ voegt Sparta-doelman Benjamin van Leer een nieuwe term toe aan het voetbalwoordenboek. Het impliceert dat hij er bekend mee is. Toch gaat hij hopeloos onder de bal door. Later redt de van Ajax overgenomen Sparta-doelman wel knap op een stift van Tadic.

Ja, Ajax kan vaker scoren op het zonnige Kasteel waar door fanatiek handgeklap - ook in normale tijden een Sparta-traditie - en getimmer op plexiglas nog best wat lawaai wordt gemaakt. Door de rood-witte stoeltjes en doordat het in Rotterdam is toegestaan een kind tot 12 jaar mee te nemen oogt het nog best vol.

Quincy Promes schiet op doel. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Kloppend plan

Sparta komt desondanks nauwelijks tot grote kansen. Fraser brengt na rust twee kakelverse spitsen, maar Danzell Gravenberch, de oudere broer van Ajax-talent Ryan, en de 17-jarige Emanuel Emegha kunnen weinig uitrichten doordat de aanvoer te wensen overlaat. ‘Het tactisch plan klopte,’ looft Ten Hag na afloop ook zichzelf.

Maar de mooiste winst voor Ajax is het overtuigende optreden van Daley Blind. Blind zakte eind augustus ineen tegen Hertha BSC net als driekwart jaar daarvoor tegen Valencia, toen hij een ontstoken hartspier bleek te hebben. Wat er exact gebeurde tegen Hertha blijft onduidelijk. Maar diverse testen en een goede trainingsweek later staat hij vrij verrassend aan de aftrap. Angst om te spelen, heeft hij niet. ‘Als de artsen niet denken dat het veilig is, hadden ze me echt niet laten spelen. Ik voel me veilig, ik voel me goed. Helemaal na deze zege.’