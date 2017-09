Blikvangers PSG en Barcelona schitteren op openingsavond van de Champions League

Voor het eerst sinds jaren hoefde hij in de zomer geen krachtenslopend eindtoernooi te spelen, na de verloren finales van het WK in 2014 en de Copa America in 2015 en 2016. Hij moet ook top zijn. Met de Argentijnse nationale ploeg heeft hij op 7 oktober een zware klus te klaren: er moet thuis van Peru gewonnen worden, om de kansen op het WK intact te houden.



Barcelona - Juventus was op papier de mooiste wedstrijd van dinsdag. Juventus deed de eerste helft aardig mee, ondanks de onwennigheid van een bijna nieuwe defensie. De drie-eenheid met Barzagli, Bonucci en Chiellini is ontmanteld, al is het maar omdat Bonucci naar AC Milan vertrok en Chiellini geblesseerd is. Bovendien viel rechtsachter De Sciglio uit. Juventus leek even op weg naar een kansrijke avond, maar de kampioen van Italië miste woensdag de schotvaardigheid en de pure klasse van Messi.



Het was bijna rust toen Messi aanzette voor een dribbel, de combinatie aanging met Suarez en kort uithaalde voor 1-0. Opvallend was de formatie van de voorhoede. Terwijl Messi vorig seizoen meestal opereerde vanaf rechts, Suarez vanuit het centrum en Neymar van links, is de formatie nu als volgt: Ousmane Dembélé, debutant in de basisploeg van trainer Valverde, op rechts, Messi in het midden, Suarez vanaf links. Messi maakte kort na rust al bijna 2-0, toen zijn schot via de paal en de rug van doelman Buffon net naast ging.