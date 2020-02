Blikvangers al snel van de baan bij tennistoernooi Rotterdam

Stefanos Tsitsipas. Beeld ANP

Apostolos Tsitsipas roept nog wat woorden in het Grieks naar zijn zoon, gevolgd door drie klappen in zijn handen. Stefanos Tsitsipas hoort het wel, maar het is al te laat. Hij roept gefrustreerd naar zijn vader, de coach, en veegt nog wat zweet af aan zijn handdoek.

Tsitsipas probeert zijn vroege afgang op het ABN Amro tennistoernooi in de laatste game van zijn wedstrijd te voorkomen. Hij komt nog op 30-30 tegen de Sloveen Aljaz Bedene. Maar het wordt toch een matchpoint voor de Sloveense nummer 52 van de wereld, die het daarna netjes afmaakt. Het publiek klapt, maar het gaat allemaal niet van harte. In twee sets, met 5-7, 4-6, is er met de nederlaag van Tsitsipas weer een blikvanger in Ahoy uitgeschakeld.

Met de uitschakeling van de Griekse nummer 6 van de wereld zijn de veel grote namen op het ABN Amro tennistoernooi geheel volgens traditie al voor de finale naar huis. In de 17 jaar dat Richard Krajicek toernooidirecteur is, kwam het vaker voor dat de publiekstrekkers niet aan de verwachtingen voldeden. De eerste teleurstelling kwam nog voordat het toernooi begonnen was. Stan Wawrinka meldde zich af. De drievoudig grandslamwinnaar, die vorig jaar nog in de finale stond, kon niet naar Nederland komen vanwege een blessure.

Op woensdag werd de als eerste geplaatste speler Daniil Medvedev uit Rusland uitgeschakeld. Daarna volgde Tsitsipas, die de hele week al aan het worstelen was op de baan vanwege een blessure aan zijn schouder. De Nederlanders lagen er ook al uit. Robin Haase en Tallon Griekspoor verloren allebei in de eerste ronde. Ook de laatst overgebleven Nederlander, Jean-Julien Rojer, verloor gisteren in het dubbelspel.

David Goffin. Beeld ANP

Kalendertechnisch komt het toernooi op hardcourt in Rotterdam, dat een week na de finale van de Australian Open op het programma staat, niet altijd goed uit. Tsitsipas had vorig jaar een lang seizoen waarin hij de eindejaarsfinale van de ATP won. Daarna moest hij naar Australië en toen stond Rotterdam al voor de deur. Het 21-jarige talent uit Griekenland vertelde in Ahoy dat hij vorig seizoen bijna een burn-out had gekregen door de hoge verwachtingen en de stress op de tour. Hij zoekt nu naar balans in zijn hoofd en in zijn speelschema.

Bij gebrek aan een topvorm bij de grote namen hoopt de organisatie dit jaar op een doorbraak van jong talent. Krajicek denkt met de jonge Canadees Felix Auger-Aliassime (19) en de Italiaan Jannik Sinner (18) twee toekomstig grandslamwinnaars in huis te hebben.

Auger-Aliassime werkte zich vorig jaar in rap tempo op naar de 21ste plek op de wereldranglijst. Hij won in Ahoy in de tweede ronde van voormalig top-10-speler Grigor Dimitrov. Sinner kreeg een wildcard voor het toernooi. De Italiaanse tiener had in de eerste ronde mazzel met een walk-over. Daarna won hij van de Belg David Goffin. Vandaag speelt Auger-Aliassime tegen de Sloveen Bedene. Sinner mag laten zien wat hij waard is tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta.

Daniil Medvedev. Beeld ANP

Om weer een bezoekersrecord te verbreken, heeft Krajicek één van de drie tennislegendes Roger Federer, Rafael Nadal of Novak Djokovic nodig. Het wordt elk jaar moeilijker om één van de drie te strikken nu ze steeds minder spelen. In de weken na de Australian Open wordt vaak rust ingebouwd, al gingen Federer en Nadal meteen door naar Zuid-Afrika voor een tenniswedstrijd voor het goede doel.

Djokovic was drie keer in Ahoy te bewonderen: in 2006, 2007 en voor het laatst in 2010. Hij kwam nooit verder dan de halve finale. Federer kwam in 1999 bij zijn debuut als nummer 178 van de wereld tot de kwartfinale. Hij kwam daarna nog acht keer naar Ahoy. De edities in 2005, 2012 en 2018 waren voor Krajicek succesnummers toen de Zwitser in Rotterdam won. Met Federer werd er in 2018 een bezoekersrecord gebroken. Er kwamen in dat jaar bijna 123.000 tennisfans naar Ahoy. Nadal kwam in 2008 en 2009 twee jaar op rij naar Ahoy, maar hij won nooit.