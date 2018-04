Bliksemcomeback voor middelmatig maar onoverwinnelijk PSV in sleutelwedstrijd tegen AZ

AZ gooide het een beetje open. Ik denk dat het verstandiger was geweest als ze het compacter hadden gemaakt. Gewoon dichtgooien, zoals wij dan doen PSV-spits Luuk de Jong

AZ kon alleen niet terugschakelen, en PSV rook die zwakte. Pereiro dook voor zijn 2-1 al vogelvrij op voor AZ-doelman Bizot die toen nog knap redde, maar even later te veel tijd nam bij het uitverdedigen en tegen de inglijdende Lozano aan schoot: 2-2. Daarna ging De Jong bij een hoekschop in duel met Vlaar makkelijk naar de grond en kreeg PSV een strafschop. Van Ginkel faalde wederom niet: 2-3. Schwaab: 'Een Duitse comeback? Nee, het was een PSV-comeback. We hebben dit vaker laten zien.'



De Jong verkneukelde zich over de gedachten bij televisiekijkende Ajacieden. 'Die denken bij 2-0 voor AZ even lekker een drankje te halen en zien bij terugkomst ineens 2-3.'



De spits had zich verbaasd over AZ na de 2-0. 'Ze gooiden het een beetje open. Ik denk dat het verstandiger was geweest als ze het compacter hadden gemaakt. Gewoon dichtgooien, zoals wij dan doen. Dit is toch een sleutelwedstrijd.'



AZ-coach Van den Brom had het na afloop vooral voorzien op arbiter Blom die het meest flaterde door Vlaar in de slotfase rood te geven na een faire sprint-a-deux met Lozano. Zijn spelers wezen op eigen falen. 'Bij de tegengoals waren we kinderlijk naïef', vond AZ-verdediger Van Rhijn. Hij prees PSV. 'Ze winnen vaker zo, dat is geen toeval. In Nederland kan niet iedereen hun type spel waarderen. Maar misschien moeten we ervan leren.'