Blije Louis van Gaal: ‘Er zal wel een foto naar buiten komen. O, die hebben jullie al gezien?’

Louis van Gaal wasn't going to let a fractured hip stop him from celebrating with his team 💪 pic.twitter.com/GKJYL23Ot4 — ESPN FC (@ESPNFC) 16 november 2021

De onverwachte 2-2 tegen Montenegro, het uitstel van de plaatsing, zijn val met de fiets, de spanning voor het alles-of-niets-duel met Noorwegen, uiteindelijk met 2-0 gewonnen, de kwalificatie. ‘Het was fantastisch’, zei bondscoach Van Gaal over het feest in de kleedkamer. ‘Er zal wel een foto naar buiten komen. O, die hebben jullie al gezien?’

Het is een foto met de blije groep rond Van Gaal in zijn rolstoel, vanwege zijn gebroken heup. Van Gaal, charmant door zijn kwetsbaarheid, balt de vuisten. Hij prees het team en topschutter Memphis Depay, die twaalf keer scoorde in de kwalificatiegroep. ‘Memphis heeft zijn 75ste interland gespeeld. We hebben hem een schaal uitgedeeld en hij heeft een speech gehouden. De champagne ging open. Hij bedankte zijn medespelers, omdat hij het niet alleen kan. Hij maakt doelpunten en geeft assists, dankzij het team.’

Depay zei dat hij helemaal leeg was. Van Gaal: ‘Ik heb veel energie, maar ik heb ook fysieke problemen. Memphis was misschien mentaal op de rand. Het is zo belangrijk voor spelers om op een wereldkampioenschap te verschijnen. En Memphis is enthousiast. Iedereen wil naar het WK.’

'De geest moet scherp blijven’

Van Gaal belde vanuit de skybox soms met Henk Fraser, intussen felle pijn lijdend vanwege zijn heupbreuk. ‘Ik heb pijnstillers gehad.’ Hij moest daarbij nog uitkijken, want van te veel pilletjes kun je suf worden. ‘De geest moest scherp blijven. Ik heb gewoon paracetamol genomen.’ Bij de doelpunten reageerde hij noodgedwongen rustig. ‘Als ik beweeg, heb ik pijn, en niet zo’n beetje ook. Het is een bot dat gebroken is, waaraan een stabiliserende spier trekt.’

Louis van Gaal tijdens de wedstrijd Nederland-Noorwegen. Beeld ANP

Een operatie is niet nodig. De breuk moet vanzelf genezen. ‘Ik kan niet staan. En als ik mijn bekken verplaats, gaat er een pijnscheut door me heen. We zullen de komende tijd online vergaderen. Waarschijnlijk blijf ik langer in Nederland.’ Hij heeft zijn agenda al deels leeggeveegd. Van Gaal heeft ook een huis in Portugal. ‘Maar ik ben vooral blij met de kwalificatie. De ontlading was groot. Ik ben ongelooflijk tevreden over deze selectie, want de spelers willen samen knokken. Al zijn er soms taken niet uitgevoerd en is er soms slecht gevoetbald. Maar we zijn eerste geworden in de poule, met de meeste doelpunten.’ Toen Van Gaal begon in augustus, als opvolger van de ontslagen Frank de Boer, stond de ploeg nog twee punten achter op Turkije, dat als tweede eindigde in de poule.

Uitblinker Steven Bergwijn, Memphis Depay, Virgil van Dijk, wie ook het woord nam, allen prezen het groepsgevoel, en ook de wijze van spelen, al was de algemene opinie dat het duel intens saai was. Georginio Wijnaldum vond dat geen probleem: ‘In de eerste reacties zeiden mensen dat we deze wedstrijd snel moeten vergeten, maar dat doe ik juist niet. Het resultaat is het belangrijkst. Wat ons betreft was het een goede wedstrijd. We hebben volwassenheid laten zien en op resultaat gespeeld. We zijn blij als we mooi, aanvallend voetbal kunnen laten zien, maar we moesten ons eerst kwalificeren.’ Dat het in een vanwege corona lege Kuip gebeurde, het zij zo. ‘Het is mooier en leuker om dat met de supporters te doen, maar dit is de situatie waarin we ons bevinden.’

Van Gaal, over het speltype: ‘We hebben de wedstrijd knap gecontroleerd, omdat we compact speelden. Het kan altijd misgaan, maar Noorwegen heeft geen kans gecreëerd. We speelden veel beter dan tegen Montenegro, we waren balvaster, we hebben de vleugels gebruikt.’

Rentree

Terugkijkend is hij tevreden over zijn eerste drie maanden sinds zijn rentree als bondscoach. ‘De eerste week was spannend, hoe de spelers mij zouden accepteren. Al die accidenten van deze week waren niet prettig. Dan moet je maken wat er van te maken is. Als je dan op deze wijze wint, ben ik blij.’

Uiteindelijk volgden kort voor middernacht, op de dag van de kwalificatie, nog vragen over Qatar, het omstreden land van de eindronde, vooral bekritiseerd om de dood van duizenden arbeiders bij de bouw van de WK-stadions. Bij Oranje hebben trainer en spelers afgesproken zich niet meer uit te spreken over de politieke situatie, omdat ze dat aan de bondsleiding overlaten. Gini Wijnaldum, die speelt voor Paris Saint-Germain, dat eigendom is van Qatar Sports Investments: ‘We hebben focus op de wedstrijden. Alles rond het team, doet de KNVB. Onze job is voetballen. Dat doen we. We hebben in het begin iets gezegd over de situatie in Qatar. Nu concentreren we ons op voetbal.’

Van Gaal stelde dat overal wel wat is en dat onlangs zijn vriend Peter R. de Vries is vermoord, hoewel zo’n vreselijk incident natuurlijk niet te vergelijken valt met de dood van arbeiders in een stadion door erbarmelijke arbeidsomstandigheden, rechtstreeks gelieerd aan het WK. Van Gaal, afgemeten: ‘Het is niet aan de bondscoach en de spelers om over politieke zaken te praten. Dat doet de KNVB. Ik moet het houden bij topsport.’