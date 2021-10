Blijdschap en opluchting bij PEC Zwolle na eerste zege van het seizoen

Bram van Polen groet de aanhang van PEC Zwolle na afloop van de zeer gelukkig gewonnen wedstrijd tegen Heracles. In blessuretijd maakte de aanvoerder de enige treffer uit een door de VAR toegekende strafschop. Daarvoor had die zelfde VAR een doelpunt van Heracles afgekeurd en mistte Rai Vloet een penalty. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Met zijn benutte strafschop in blessuretijd bezorgt Bram van Polen PEC Zwolle de eerste overwinning (1-0) van het seizoen. Tijdens de ereronde krijgt de 36-jarige aanvoerder vanuit het publiek een shirt van het Nederlands elftal naar zich toegegooid. Achterop staat zijn naam. ‘Superleuk, al heeft diegene niet echt verstand van voetbal’, zegt Van Polen nuchter.

Toch zit er dit er dit seizoen een oranje wimpel aan de blauwwitte vlag van de hekkensluiter. Met trainer Art Langeler en diens assistent Dwight Lodeweges staat in Zwolle een duo voor de groep dat de afgelopen jaren het logo van de KNVB op het trainingspak droeg. Vanuit de bossen van Zeist bepaalden zij mede de koers van het Nederlandse voetbal. Langeler als directeur voetbalontwikkeling, Lodeweges als veelgeprezen rechterhand van bondscoaches Ronald Koeman en Frank de Boer.

Bij PEC moeten zij alle zeilen bijzetten om de club voor de eredivisie te behouden. Een onverhoopt succes is het nog niet, al zorgt de eerste zege in tien wedstrijden voor enige opluchting zaterdagavond. Met vier schamele punten is Zwolle nog altijd de nummer laatst van de eredivisie. Het gat met nummer zeventien Sparta bedraagt drie punten. ‘We staan onderaan, dus zijn op dit moment degradatiekandidaat nummer één’, aldus Langeler, van 2010 tot 2013 ook al trainer van PEC.

Dat de voormalig docent Sport en Bewegen bij de KNVB verantwoordelijk was voor de jeugdteams en vier jaar de titel hoofd jeugdopleiding bij PSV droeg, was voor Zwolle een van de redenen om Langeler deze zomer terug te halen. De club wil meer inzetten op eigen talent. Met de tactisch sterke Lodeweges aan diens zijde, was het idee om van PEC een stabiele middenmotor te maken.

Weerbarstig

De Zwolse werkelijkheid is weerbarstiger, weet ook Langeler. ‘De kwaliteit die we hebben geleverd en de resultaten die we hebben behaald vallen tegen tot nu toe. Natuurlijk hadden we er meer van verwacht. Dat ligt ook bij mij. Ik zit hier niet als een koning te kijken hoe slecht het is.’

Langeler wijst op de gebroken voorbereiding, op spelers die later aansloten, talenten bij wie de prestaties nu eenmaal fluctueren en ervaren krachten die geblesseerd raakten als pallet aan oorzaken voor de tegenvallende prestaties. ‘Deze overwinning lucht op. Maar een zwaluw maakt nog geen zomer.’

Om aan de spelers duidelijk te maken hoe zij hun ploeg willen laten voetballen, schotelen Langeler en Lodeweges de spelers regelmatig beelden van het Nederlands elftal voor. Niet om te laten zien hoe goed Frenkie de Jong, Memphis Depay en Georginio Wijnaldum zijn. Ze willen bij Zwolle deels dezelfde tactiek hanteren als bij de KNVB. ‘Zie het als het ultieme voorbeeld hoe je iets goed kunt uitvoeren.’

Waar hij zich in zijn rol als directeur talentontwikkeling onder meer bezighield met het coachen van andere trainers, schrijven van plannen en reorganiseren van cursussen voor de academie, moet hij zichzelf nu uit een penibele situatie zien te redden. ‘Ik coach mezelf nu op de manier zoals ik de trainers van de KNVB coachte die het lastig hadden.’ Dat wil onder meer zeggen: positiviteit uitstralen en niet te vaak lang en tactisch trainen, maar meer nadruk leggen op de sfeer.

Contrast

Het contrast met een aantal jaar geleden is groot in Zwolle. PEC won in 2014 de KNVB-beker, speelde een voorronde van de Europa League, veroverde de Johan Cruijff Schaal en droomde van een plek in de subtop. Dit seizoen moeten de supporters blij zijn met elk doelpunt dat de ploeg maakt. Het lukte pas vier keer in tien wedstrijden.

Tegen Heracles leverde het enige doelpunt de eerste overwinning van het seizoen op. Niet in de laatste plaats omdat het onfortuinlijke PEC het geluk nu wel een keer aan zijn zijde had. Heracles-spits Kaj Sierhuis zag zijn doelpunt, na tussenkomst van de VAR, afgekeurd worden vanwege buitenspel. Niet veel later verprutste ploeggenoot Rai Vloet een strafschop, door de bal nonchalant over te stiften.

De gemiste penalty was volgens Van Polen het keerpunt in de wedstrijd. ‘Toen dacht ik: misschien wordt het wel onze wedstrijd’, aldus de aanvoerder, die in blessuretijd wel raak schoot vanaf elf meter, nadat de VAR scheidsrechter Marc Nagtegaal op een overtreding van Heracles-verdediger Mats Knoester had gewezen. Langeler: ‘Als je alles bij elkaar optelt, kun je wel zeggen dat we een beetje mazzel hebben gehad.’

Het doet niets af aan de blijdschap en opluchting die hoort bij de eerste overwinning van het seizoen. Van Polen: ‘We hikten er al langer tegenaan. Hopelijk is dit het begin van een goede reeks.’