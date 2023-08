Blessures, gebroken botten en fracturen weerhouden Ike Klaassen niet van mountainbiken

Ike Klaassen rijdt vrijdag 4 augustus de kwalificatiewedstrijd voor het WK in Glasgow. Beeld Getty Images

Ike Klaassen (19) is zo vaak voor gek verklaard. Helemaal nadat hij binnen een paar jaar zijn dijbeen en kuitbeen brak, door een val zijn schouder uit de kom ging en laatst ook nog eens een training eindigde met een handfractuur. Een val hoog uit de lucht kan nou eenmaal hard aankomen. Maar hij voelde geen spoortje twijfel toen hij vrijdagmiddag in het Schotse Fort William van de berg Aonach Mòr stortte voor een zo snel mogelijke WK-kwalificatieronde.

Downhill mountainbiken kent meerdere vereisten. De organisatie adverteert: deelnemers moeten sterk zijn, conditioneel in vorm, maar vooral geen vrees kennen. Het WK-parkoers gaat met sprongen, over hobbels, via smalle paadjes langs bermen en scheert langs rotsen. Dat allemaal bergafwaarts, in een race tegen de klok, met snelheden tot 80 kilometer per uur.

Het is anders dan de ‘big jumps’ die Klaassen in zijn achtertuin kan maken over een kloof van bijna 37 meter – daarover later meer. ‘Maar ook dit is heel gevaarlijk, ook hier zijn veel blessures’, zegt hij. Klaassen voelt zich ook niet te groot om toe te geven dat wat hij doet ook eng is. ‘Maar elke keer geniet je er ook weer van.’

Een gesprek met Klaassen gaat in het Engels. De laatste keer dat hij Nederlands sprak is acht jaar geleden, voor een item met het Jeugdjournaal. Dat was – tot nu – tevens de enige en laatste keer dat de zoon van Nederlandse ouders een interview met Nederlandse media deed. ‘Sindsdien ga ik de wereld over en zit ik in een omgeving waar geen Nederlands wordt gesproken. Als mijn ouders het wel doen, spreek ik Engels terug. Ik zou het weer willen leren.’

Hij is geboren in Zuid-Afrika, het land waar zijn ouders vlak daarvoor naartoe waren verhuisd. Zijn vader ging met vervroegd pensioen en kocht ‘voor de lol, als hobby’ een wijnboerderij in Stellenbosch. Er stond een berg op het landgoed. Klaassen was vier jaar toen hij voor het eerst op een motorfiets stapte om over het terrein te crossen. De overstap naar de mountainbike was vervolgens snel gemaakt: een downhill mountainbike lijkt op een motorcrossfiets, maar dan zonder motor. Het is een grote, zware fiets, met flinke banden en remmen. Daar stapte Klaassen op zijn vijfde op.

‘Ik was er beter in. En ik vond de verschillende soorten trainingen die je in de bergen kunt doen leuker. Zo koos ik langzamerhand voor de mountainbike.’ Bovendien vond hij karten, wat hij in die periode ook deed, veel te saai.

Wereldrecords

Hij houdt van adrenaline. Het jumpen over een kloof terwijl hij met fiets en al een koprol maakt, of als hij zijn zadel en trappers loslaat, zodat alleen zijn handen nog contact met zijn fiets houden, vindt hij geweldig. ‘Je zweeft 3 à 4 seconden door de lucht. Er is geen vergelijkbaar gevoel’, zegt hij. Dat kan dus thuis op het terrein.

Darkfest, een mountainbike-evenement, zocht een locatie en de vader van Klaassen zei: ‘Dat kan hier wel.’ Ike (op z’n Engels uitgesproken) Klaassen: ‘Sindsdien worden er bij ons op het landgoed wereldrecords gesprongen. En voor mij was het leuk om op jonge leeftijd de grotere jongens bezig te zien.’

Klaassen heeft ruim 16 duizend volgers op Instagram, kan leven van zijn sport en heeft sponsorcontracten, maar het is doorgaans niet de doorsnee wielerliefhebber die zich interesseert voor zijn activiteiten. Zijn sport staat op afstand van de andere wielerdisciplines die deze dagen in Schotland aan bod komen.

Letterlijk: Fort William, gelegen in de Schotse Hooglanden, ligt op drie uur rijden van Glasgow; het epicentrum van de WK’s deze week. Op een parkoers van bijna 3 kilometer gaan moutainbikers een voor een naar beneden.

Zelfvertrouwen

Zijn grote doel was ooit: hier in Schotland wereldkampioen worden. Maar na drie jaar flink blessureleed – waarvan een zware valpartij, inclusief bijbehorende geluiden gedocumenteerd in de korte film The life of Ike on a bike – heeft Klaassen zichzelf een nieuw doel gesteld: ‘Ik wil weer een top-10 rijder worden. Ik moet zelfvertrouwen opdoen.’

Te beginnen in de kwalificatie van vrijdag, waar ruim tachtig rijders zich voor de finale van zaterdag willen plaatsen. Klaassen eindigt op een bescheiden plaats 59. Door de omgekeerde startvolgorde zal hij als een van de eersten aan de afdaling moeten beginnen.

Hij had uit kunnen komen voor zijn geboorteland Zuid-Afrika, maar Nederland is het grootste wielerland en de Nederlandse bond is veel professioneler, stelt Klaassen. Bovendien voelt hij zich net zo Nederlands als Zuid-Afrikaans. Het gezin Klaassen trok dan wel naar een ander continent, de rest van de familie woont nog in Nederland. Zijn vader vindt dat Klaassen het op de weg zou moeten proberen. Zijn zoon is mager en heeft er de bouw voor, denkt hij. Ike Klaassen: ‘Maar ik hou van de adrenaline. Ik hou van downhill.’