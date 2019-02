Blessures dwingen Vonn tot afscheid op WK skiën

Ik ben oud, klaagde de 34-jarige Lindsey Vonn in de aanloop van het huidige skiseizoen, toen zij in de Rocky Mountains voor de zoveelste keer werd aangetroffen met een ijszak op de knie. Het was haar tweede natuur geworden: deppen met ijs om de pijn en de zwelling van geteisterde gewrichten te dempen.

Het lichaam van de Amerikaanse sportvrouw, met tennisser Serena Williams waarschijnlijk de bekendste ter wereld, is op, zo vermoedden velen al de voorbije jaren. Sinds vorige week heeft Vonn, echte naam Kildow, ook dat definitieve inzicht gekregen. Niet ‘de duvel is oud’, zoals zij vroeger riposteerde, het was nu Lindsey zelve.

Op Instagram meldde zij dat met de WK skiën in Zweden haar carrière zal eindigen. Nog twee races, een Super-G (dinsdag) en een afdaling (zondag), en dan is het klaar. ‘Mijn lichaam schreeuwt naar mij om ermee te stoppen. En het is tijd daarnaar te luisteren’, zo meldde Vonn op haar account. Ze vervolgde met een korte toelichting over haar mentale stand van zaken: ‘Ik heb geaccepteerd dat ik niet kan doorgaan met skiracing.’

Ieder ander, met een kast vol prijzen als in huize-Vonn, was allang gestopt met skiën, bij alles wat de vrouw met Noorse wortels is overkomen. Haar crashes waren talrijk, met een huiveringwekkende tuimeling in olympisch Turijn in 2006 als trailer. Ze leek alles te breken bij een salto in de training, maar uiteindelijk was ze slechts beurs van alle kneuzingen. Uit het ziekenhuis ontslagen werd ze achtste in de afdaling en kreeg de US Olympic Spirit Award voor die formidabele comeback.

Een voorteken

De dame met karakter bleek die geest van weerbaarheid hard nodig te hebben in haar loopbaan. In 2007 haalde ze op de hellingen van Åre haar eerste twee WK-medailles, maar dat seizoen eindigde voortijdig toen ze de voorste kruisband van de rechterknie oprekte. Het was voor het eerst dat die knie begon op te spelen. Het was een voorteken van meer malheur met de gewrichten.

In 2009 werd Vonn in de Franse Alpen tweemaal wereldkampioen. In 2010 was zij de grote favoriete voor de Olympische Winterspelen van Vancouver, maar beschadigde zij haar scheenbeen in de week voor het evenement. Het vele uitstel van wedstrijden, het weer was te warm, redde haar. Ze werd, als eerste Amerikaanse in de geschiedenis, op een bergkam in Whistler olympisch kampioen op de afdaling.

De echte blessurereeks begon in 2013, bij de WK in het Oostenrijkse Schladming. Ze scheurde in lastige omstandigheden in de rechterknie de voorste kruisband en er brak een stuk uit het scheenbeen. Daarna skiede zij nooit meer zonder pijn. In de aanloop van de Spelen van Sotsji, een jaar later, ging de kruisband er weer aan en moest zij de Winterspelen van 2014 cancelen.

Het ziekenhuisrapport begon lang en angstwekkend te worden. Vonn zei toen daar niet om te malen. ‘Ik maak me niet druk om blessures. Doe je dat wel, dan ga je angstig de berg af’.

In 2015 brak ze de linkerenkel, in 2016 ging haar goede knie, de linker, in tweeën. In 2017 brak ze de rechterarm en had ze zoveel last dat ze geen hand meer kon geven en die hand voor races aan de skistok vast tapete. In 2018 bleek ze een tot voor kort stil gehouden operatie te hebben gehad. Maar naar de buitenwereld toe bleef Vonn de optimistische meid die op jacht was naar records.

Die had zij bij de wereldbekers in handen. Ze won 82 keer zo’n wedstrijd uit de World-Cupserie, meer dan welke vrouw ook. Het oude record was van de Oostenrijkse Annemarie Moser-Pröll: 82 zeges.

Zonnig karakter

Vonn won viermaal de algemene cup en zestien disciplinewereldbekers (8 afdaling, 5 Super-G en 3 in de combinatie). Dat feit maakt haar volgens velen de beste skiër uit de geschiedenis. Vonn won ook slaloms en reuzenslaloms. Geen man slaagde erin om zoveel verschillende wedstrijden te winnen. De Zweed Ingemar Stenmark won 86 wereldbekerwedstrijden, maar slechts in de twee slalomdisciplines.

Stenmarks naam viel voortdurend, tot het einde der skidagen van Vonn, als het over haar toekomstige doelen ging. In de herfst van 2017, ze droomde van grote daden bij de Spelen van Pyeongchang, gaf ze aan het Amerikaans olympisch comité (USOC) nog een interview waarin zij drie doelen beschreef.

Op één stond het record van Stenmark breken, twee was de afdaling van Pyeongchang winnen en als derde een wedstrijd skiën te midden van de beste mannen. Dat laatste voornemen werd door de wereldskibond FIS telkens geblokkeerd. Alle drie Vonn-doelen werden niet gehaald. Ze waren gezien de gevorderde leeftijd en het gehavende lichaam van de skiër ook als wat onrealistisch gezien.

De WK van Åre van deze week worden een ererondje voor Vonn die door de combinatie van prestaties en looks altijd op grote aandacht kon rekenen. Golfer Tiger Woods was een grote verovering. Ze haalde, het naakte lichaam beschilderd, het badpaknummer van Sports Illustrated. Ze was commercieel daardoor het grootste nummer van de skiwereld, groter dan alpinehelden bij de mannen als Svindal en Hirscher. Haar lijst met sponsors was zeker zo lang als haar zegereeks.

Haar karakter was zonnig, haar uitspraken luid en duidelijk. Aan het einde van haar skidagen gunde zij anderen ook de overwinningen. Dat de Italiaanse Sofia Goggia haar op de olympische afdaling van Pyeongchang versloeg leek Lindsey Vonn niet te deren. Ze noemde haar een geweldig mens, voor altijd een vriendin. Dat was niet bedacht. Het was spontaan gezegd daar op die

Koreaanse berg, waar iedereen wist dat in het plakboek van de skiracer pur sang de laatste grote sportfoto’s waren beland.