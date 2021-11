Blessuregolf PSV roept nieuwe vragen op over aanpak coach Schmidt

De volgende klant voor de ziekenboeg van PSV: Jordan Teze verlaat met een blessure het veld in Sittard. Beeld Pro Shots

Sommigen zagen de logica ervan in, anderen begrepen er weinig van: het wisselbeleid van Roger Schmidt. De trainer van PSV rouleerde lange tijd veelvuldig om zijn spelers tegen overbelasting en blessures te beschermen.

Maar de laatste weken wordt PSV overspoeld door een golf van spelers met kwetsuren. In de gewonnen uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-4) voegde Jordan Teze zich bij de toch al overvolle ziekenboeg. Al na een kwartier greep de rechtsback tijdens een sprint naar zijn hamstring. Pure pech of zit er meer achter de fysieke kwetsbaarheid?

Wie zondagmiddag naar de opstelling van PSV keek, miste een aantal vaste krachten. Noni Madueke (hamstring) en Cody Gakpo (enkel) ontbreken al een aantal weken. Terwijl Davy Pröpper (enkel) en Yorbe Vertessen (rib) er ook niet bij waren. Marco van Ginkel (stramme spieren) en Mario Götze (terug van ziekte) begonnen op de bank.

Trekkebenend

In de Europa League-wedstrijd tegen Monaco, vorige week donderdag, moest Carlos Vinicius met krampklachten naar de kant en zaten ook Teze en Philipp Max tegen de grenzen van hun fysieke belasting aan, trekkebenend als zij op het veld liepen. Phillipp Mwene werd tegen Fortuna met klachten aan zijn kuit in de rust uit voorzorg gewisseld.

‘We hebben een heel druk schema. Met de wedstrijden in de Europa League spelen we twee wedstrijden per week’, zei Schmidt na eenvoudige zege tegen het zwakke Fortuna. ‘Dat is een uitdaging en vraagt heel veel van mijn spelers. Soms kun je niet voorkomen dat spelers geblesseerd raken.’

Hoewel pech een rol speelt, zijn er ook verklaringen te geven voor de blessuregevallen bij PSV. De club trok het afgelopen anderhalf jaar met Götze, Pröpper en Van Ginkel drie ervaren krachten met bovengemiddelde kwaliteiten aan. Maar ook drie spelers die in het jaar voor hun komst naar Eindhoven nauwelijks gevoetbald hadden.

Moeite met twee wedstrijden

Götze was op een zijspoor beland bij Borussia Dortmund en wil zijn carrière bij PSV een nieuwe impuls geven. De Duitse creatieveling is vele malen fitter dan in zijn eerste seizoen bij PSV, maar heeft nog altijd moeite om twee wedstrijden per week te spelen. Pröpper was afgelopen seizoen of geblesseerd of zat op de bank bij het Engelse Brighton & Hove Albion. Van Ginkel bleef ruim 2,5 jaar aan de kant met een slepende knieblessure.

Schmidt: ‘We bereiden onze spelers zo goed mogelijk voor op een zwaar seizoen als dit en proberen er samen met de medische staf voor te zorgen dat spelers aan hun herstel werken en serieus bezig zijn om blessures te voorkomen.’

En dan is er nog de speelstijl van PSV. Onder Schmidt is het de bedoeling dat de ploeg een soort hogesnelheidsvoetbal speelt. Voortdurend druk zetten op de tegenstander en als de bal veroverd is, dan zo snel mogelijk richting het vijandelijke doel. Het is soms letterlijk rennen, vliegen, vallen en weer opstaan. Zonder een moment van rust.

De manier van voetballen kost veel kracht en energie. Schmidt verwacht van zijn explosieve buitenspelers niet alleen dat zij in balbezit sprints in de diepte maken. Zij zijn ook belangrijke pionnen in het pressievoetbal dat hij voor ogen heeft. Madueke raakte dit seizoen al meerdere keren geblesseerd aan zijn hamstring.

‘We spelen misschien met iets meer druk naar voren dan andere teams. Maar als je naar de statistieken kijkt, rennen wij niet meer en trekken we niet meer sprints dan andere ploegen. Als Teze al na vijftien minuten geblesseerd uitvalt, heeft dat in mijn ogen niets met onze manier van spelen te maken.’

Perfecte tegenstander

PSV trof in Fortuna de perfecte tegenstander om op adem te komen. De ploeg van trainer Sjors Ultee leek in eigen stadion zonder een duidelijk idee op het veld te staan. Ballen werden blind naar voren geschoten en toen PSV na iets meer dan een half uur het eerste doelpunt maakte, was de wedstrijd eigenlijk al beslist.

Zonder de vaste spelers waren de schijnwerpers op de vervangers gericht. Ritsu Doan zette de bezoekers op voorsprong, waarna de al zo vaak afgeschreven Armando Bruma twee keer scoorde. Ook Ibrahim Sangaré, opnieuw de beste man op het veld, pikte zijn doelpunt mee. Tussendoor had verdediger André Ramalho de bal in eigen doel gewerkt.

Voor PSV komt de interlandbreak als geroepen, al kon Schmidt nog niet zeggen welke spelers hij op 20 november tegen Vitesse weer allemaal tot zijn beschikking heeft. ‘Maar na twee weken zonder wedstrijd is de kans groot dat we meer opties hebben.’