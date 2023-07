Blauwe voeten en stijve kuiten horen erbij voor Ginni van Katwijk na een sprong van 20 meter

Ginni van Katwijk in actie tijdens de Red Bull World Series in Saint Raphaël aan de Zuid-Franse kust. Beeld Romina Amato / Red Bull Content Pool

In de koffer van schoonspringster Ginni van Katwijk vormen tientallen rolletjes tape haar belangrijkste bagage. Ze bevestigt ze de tape onder haar voeten om blauwe plekken op haar voetzool te voorkomen. Die zijn haast onvermijdelijk na een duik vanaf een 20 meter hoge stellage, waarbij na enkele schroeven en salto’s met een snelheid van 75 kilometer per uur tegen het water klapt.

‘Zelfs bij mooie, rechte sprongen kan het pijn doen aan mijn voeten’, vertelde Van Katwijk kort voordat ze afreisde naar Japan voor haar eerste WK high diving. Vanaf dinsdag toont de WK-debutante haar stunts in Momochi Beach Park in Fukuoka. Sinds 2013 maakt high diving deel uit van de WK voor zwemsporten. Mannen springen van 27 meter hoogte – met snelheden van 90-95 kilometer per uur – vrouwen doen het van een zeven meter lager platform.

Cruiseschip

Hoe ouder hoe gekker; het is zeker van toepassing op de 38-jarige Ginni van Katwijk. Af en toe staat ze er zelf versteld van wat voor bizar leven ze de afgelopen tien jaar leidt. Als er niet gesprongen wordt, werkt ze samen met haar Amerikaanse echtgenoot Matt Cooper, eveneens een high diver, als artiest op een cruiseschip in het Caribisch gebied.

In een team van dansers, synchroonzwemmers en schoonspringers vermaakt het duo toeristen aan boord met capriolen vanaf 17 meter. Gedurende acht tot elf maanden woont het echtpaar aan boord waar het acht watershows per week opvoert.

Nadat Van Katwijk in 2012 was gestopt als schoonspringster op het hoogste niveau, met de 10-metertoren als specialiteit, kwam ze een jaar later in contact met het aquatheater. In principe werd ze gehaald voor sprongen vanaf 3 en 10 meter. ‘Ik had veel ontzag voor de high divers van de show, die sprongen vanaf 17 meter. Dat ga ik nooit van m’n leven doen – no way, zei ik tegen iedereen. Maar op een gegeven moment begon het toch te kriebelen. Ik leerde hier en daar een sprong en werkte me langzaam maar zeker omhoog. En dan ben je opeens een high diver.’

Ja, haar hart bonkt nog steeds in haar keel als ze boven aan het platform staat. Of het nu om 17 meter gaat op het cruiseschip, om 20 meter bij officiële wedstrijden of om 22 meter bij de wedstrijden cliff-springen die frisdrankmerk Red Bull organiseert. ‘Als ik daar boven sta, denk ik: oeh dit is best hoog. Ik denk dat het alleen maar goed is dat ik een beetje bang ben, dat houdt me alert. Het is gewoon een gevaarlijke sport.’

Elleboogband

Van Katwijk weet waar ze over praat. Kort na haar knappe vijfde plek op de EK vorige zomer in Rome kwam ze ongelukkig ten val tijdens een sprong van ‘slechts’ 10 meter hoogte in Oostenrijk.

Anders dan bij high diving duiken schoonspringers bij deze hoogte wel met hun hoofd naar beneden. ‘Mijn arm ging de verkeerde kant op waardoor mijn elleboog de klap op het water opving. Ik heb nog nooit zo’n pijn gehad. Mijn elleboogband was doorgescheurd.’

Na een operatie in september lag Van Katwijk er vier maanden uit. Hierna ging ze – ‘sneller dan wellicht verstandig’ – weer aan de slag in het aquatheater in de Caribbean. Dit voorjaar plaatste ze zich via het wereldbekercircuit voor de WK in Japan, waar ze mikt op de top -12. Ook haar man maakt zijn WK-debuut. Het echtpaar heeft van het cruiseschip deze zomer vrijaf gekregen.

Thuis in Enkhuizen volgt de moeder van Van Katwijk de avonturen van haar dochter op de voet. Ze krijgt alle videolinks doorgestuurd. Als badjuf vindt ze de sprongen van haar dochter wel eng om te zien. ‘Maar ze is niet meer zo zenuwachtig als vroeger toen ik als 10-meterspringster moeite had met de druk in het Nederlands team’, weet Van Katwijk. Dankzij het werk van haar moeder in het zwembad werd ze al op jonge leeftijd verliefd op de hoge duikplank.

De Hef

Begin deze maand zag Ginni’s moeder haar voor het eerst live springen van grote hoogte. Voor een promotiestunt van Red Bull sprong Van Katwijk van de 20 meter hoge Rotterdamse spoorbrug De Hef. ‘Mijn grootste angst was op een roestige fiets te springen. Leek me niet fijn, een paar spaken in m’n been.’

Van Katwijk kon erop vertrouwen dat alles vooraf goed was gecontroleerd. Geen spaken in het been, enkel pijnlijke voeten en wat stijve kuiten. En een trotse moeder aan de kant.