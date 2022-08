Blauwdruk van het 8-secondendoelpunt op Het Kasteel

Vito van Crooij scoort. Beeld Pro Shots / Mischa Keemink

Bondscoach Louis van Gaal was net gaan zitten na de door hem luidkeels meegezongen Sparta Marsch op Het Kasteel toen hij alweer mocht staan voor een volgende zangronde. De mars klinkt in het Sparta-stadion steevast kort voor de aftrap en na doelpunten van Sparta. En daar zat afgelopen zondag tijdens Sparta - AZ maar acht seconden tussen.

Arno Verschueren nam de aftrap, combineerde met Jonathan de Guzman en kaatste de bal daarna op Younes Namli. Die verstuurde direct een dieptepass op Vito van Crooij, die langs AZ-doelman Hobie Verhulst dribbelde om de bal diagonaal in het lege doel te tikken.

Van Crooij sprong in de armen van assistent-trainer Nourdin Boukhari. Boukhari bleek het meesterbrein achter dit, in Nederland zelden vertoonde, ‘aftrapdoelpunt’ dat direct viraal ging.

Van Crooij viert de 1-0 met assistent-trainer Nourdin Boukhari, het meesterbrein achter dit ‘aftrapdoelpunt’. Beeld ANP

‘Kunst’

Als de 42-jarige Boukhari later in de week uitgebreid over de treffer vertelt, neemt hij het woord ‘kunst’ een paar keer in de mond. ‘Zo zie ik het. Je bedenkt iets en dat wordt dan precies zo uitgevoerd, terwijl elf tegenstanders dat proberen te voorkomen.’

Het allermooist vond hij zondag de gezichten bij de staf en spelers van AZ. ‘Die totale verbazing van: wat is hier gebeurd?’

Mensen verrassen zit in de genen van Boukhari. Dat deed hij al als kleine jongen op de pleinen van Rotterdam waar hij tegenstanders, waaronder Robin van Persie, steeds op een andere manier probeerde te omspelen. Hij demonstreerde het later bij onder meer NAC, Ajax, het Marokkaans elftal en de club waar hij begon en eindigde, Sparta. ‘Maar ik was ook altijd gefascineerd door goochelaars. Las graag over Houdini, keek naar die lepelverbuiger, Uri Geller, naar tv-programma’s als Goochelaars Ontmaskerd en naar Victor Mids.’

Een van de makkelijkste manieren om een goal te maken

Het aftrapdoelpunt was geen noviteit. Op social media dook vlot een bijna identiek doelpunt op, gemaakt door Bournemouth-aanvaller Dominic Solanke december jongstleden. Boukhari wijst in een ruimte nabij de spelerstunnel van Het Kasteel naar zijn iPad. Daar heeft hij allemaal bijzondere voetbalsituaties op verzameld. ‘Doe ik al jaren. Ik kijk best veel voetbal, en zag Bournemouth dit doelpunt maken tijdens een wedstrijd tegen Fulham. Ik dacht: dit is een van de makkelijkste manieren om een goal te maken.’

Maar dat valt tegen. ‘Real Madrid probeerde deze variant een paar keer in de Champions Leaguewedstrijden, maar dat mislukt steeds net.’

Doordat ploegen elkaar almaar minder ruimte toestaan om onverdroten aan te vallen, besteden coaches steeds meer aandacht aan zogeheten standaardsituaties zoals corners, vrije trappen en zelfs ingooien om op die manier tot een doelpunt te komen. Boukhari: ‘Deze generatie voetballers is opgegroeid met aandacht voor standaardsituaties. Door de huidige technologie kun je ze dingen heel makkelijk visueel uitleggen.’

Sinds dit seizoen is Boukhari chef standaardsituaties bij Sparta. Best opmerkelijk, want als actieve profspeler voetbalde hij puur op gevoel. Maar hij neemt zijn job enorm serieus. ‘Ik heb er gevoel voor. Ik zie vaak heel snel wat een tegenstander gaat doen bij een corner.’

Thuiswedstrijd op echt gras

Het aftrapdoelpunt stond al op zijn lijstje. De eerste thuiswedstrijd van het seizoen is een mooie gelegenheid, schatte hij in. ‘Ook al wordt het geen doelpunt: als je met een aanval begint, krijg je meteen het publiek erachter.’

Belangrijk detail: voor het eerst sinds jaren speelde Sparta weer een thuiswedstrijd op echt gras. Op kunstgras stuitert de bal hoger en onvoorspelbaarder op. ‘Zeker op de kunstgrasmat die we hier op het laatst hadden, die was al aardig kaal. Daarop had ik het niet geprobeerd. En je krijgt maar een kans, hè. Nu weten ploegen dat wij dit doen. Dus alles, echt alles moest kloppen.’

Boukhari benaderde het bijna als een militaire operatie. Hij hield zijn plan voor zich tot halverwege vorige week. Het was wel door zijn hoofd geschoten de aftrapvariant te oefenen tijdens de seizoensvoorbereiding, maar zelfs bij kleine oefenwedstrijdjes staat er vaak een lokale zender te filmen. Er uitgebreid op trainen was ook geen optie. ‘Op ons trainingscomplex gluren soms spionnen van de tegenstander mee. Als je truc bekend is dan werkt hij niet.’

Vorige week woensdag lichtte Boukhari, hoofdtrainer Maurice Steijn voor het eerst in. Vrijdag liet hij de beelden zien. Steijn was snel overtuigd. Boukhari begon een plan van aanpak uit te schrijven. Over welke kant zouden ze de aanval uitvoeren? En welke spelers zou hij wat laten doen? Hij sparde erover met Jeroen Rijsdijk, de andere assistent. Voor de rest sprak hij er met niemand over.

Spelers van Sparta na het doelpunt van Van Crooij. Beeld ANP

Rechtsbenige aanvaller

De aanval zou over Sparta’s rechterkant plaatsvinden, besloot Boukhari, want dan kon Van Crooij het beste gelanceerd worden. Voor de combinatie in de middencirkel koos hij voor De Guzman en Verschueren vanwege hun ‘uitstekende techniek’. De man van de pass moest een goede trap met links hebben, want met links kun je de bal het best in de loop van een rechtsbenige aanvaller krijgen. Hij twijfelde tussen Namli en Pinto en koos voor Namli, want dat is een middenvelder. Het zou teveel opvallen als Pinto, een linksback, ineens in het midden zou staan. De afmaker moest snel en handig zijn: Lokilo of Van Crooij. Het werd Van Crooij. ‘Zo’n loopactie van buiten naar binnen zit al in zijn spel’, verklaart Boukhari.

Er werd die zaterdag op getraind in het stadion dat hermetisch is af te sluiten voor pottenkijkers. Pas vlak voor de training toonde Boukhari beelden van het aftrapdoelpunt van Bournemouth aan de spelers die het moesten uitvoeren. Daarna sprak hij ze allemaal nog even persoonlijk toe.

Boukhari weet nog wat hij tegen beoogde afmaker Van Crooij zei: jij bent degene die dat doelpunt maakt. ‘En dus niet van: jij moet daar lopen en schieten. Nee jij gaat een goal maken. Dat moest in zijn hoofd komen.’

Er werd wel even raar opgekeken door de spelers. Het was de eerste keer dat Sparta op een aftrap oefende. En voordat ze het wisten was het al voorbij. Boukhari: ‘Normaal duurt het een keer of drie, vier voor een variant goed loopt. Maar bij de eerste poging ging het al bijna perfect en schoot Vito (van Crooij) op de lat. Hadden ze nog vaker geoefend dan was het misschien een paar keer misgegaan dan komt er twijfel in een groep.’

Zondagmiddag, 16.45 uur. Boukhari zit op zijn stoel langs de zijlijn vol ‘positieve adrenaline’. Alsof hij zelf een belangrijke vrije trap moet nemen, dat gevoel. Maar hij leunt nonchalant achterover, zijn iPad half voor zijn hoofd. Hij wil geen aandacht op zich vestigen. ‘Bij andere clubs zie ik assistenten vrij druk coachen bij corners en ingooien. Ik vind: dan maak je de tegenstander wakker.’

Vlak voor de aftrap kijken Steijn en Boukhari elkaar kort aan. Ze denken hetzelfde: dit kan hem gaan worden.

Dat komt doordat de cover-up, de misleiding, lijkt te slagen. Een aantal AZ-spelers schuift op naar Sparta’s rechterkant, de zijde waar Steijn en Boukhari zitten. Boukhari geamuseerd: ‘Dat was geen toeval: we hadden Dirk (Abels) en Tobias (Lauritsen) gezegd bij ons te gaan staan en dan naar voren te rennen. Zij zijn lang en Kerez, de linksback van AZ, is kleiner. Dus AZ verwachtte een lange bal daar. Als je de beelden terugkijkt, zie je ook nog hoe Adil (Auassar) zijn hand omhoogsteekt naar Tobias dat hij die lange bal op hem gaat spelen. Doordat hun linker centrale verdediger Martins Indi naar links schoof, kwam er een gat voor Vito om in te duiken.’

- Beeld -

Ook een fijn detail: Namli doet net of hij zijn veters strikt naast De Guzman. Zo had AZ niet door dat hij ook in het spel betrokken zou worden. ‘Hij kon ongemerkt met een boogje naar de bal lopen waardoor hij er makkelijker tegenaan kon trappen.’

Alleen voor de afwerking is vooraf geen vastomlijnd plan bedacht. ‘Dat liet ik aan Vito (van Crooij) over. Hij kon meteen schieten of de bal meenemen. De scoringskans was even groot.’

De ontlading is groot na het doelpunt, al wordt die even onderbroken doordat de grensrechter zijn vlag opsteekt. De VAR corrigeert hem. Direct verschijnen er overal headlines dat het snelheidsrecord van NAC-speler Koos Waslander (die 40 jaar geleden ook na acht seconden scoorde) is geëvenaard. Maar Boukhari juicht vooral om de uitvoering. ‘Het ging me om de kunst, om de gedachte erachter. Dat geeft het voor mij een bepaalde eeuwigheidswaarde. Het doelpunt van Waslander was een fout van een verdediger, Israel, die verkeerd terugspeelde. Geef mij maar de strafschop van Cruijff met Olsen in twee keer. Briljant. Is later ook nagedaan, maar vaak mislukt.’

Hoongelach kan bij een onbekende variant je deel zijn. De huidige Feyenoord-trainer Arne Slot weet er alles van. Als speler van FC Zwolle wipte hij in 2011 de bal op om hem direct zo hoog en ver mogelijk de lucht in te schieten richting het vijandelijke strafschopgebied van opponent Cambuur. Er kwam geen doelpunt voort uit deze vuurpijlaftrap. Analyticus René van der Gijp zat er de maandag erop aan tafel bij het tv-programma Voetbal International twee minuten lang over te giebelen.

Boukhari: ‘Je moet daar niet bang voor zijn, je moet erin geloven.’ Hij is vooral blij met de internationale aandacht voor Sparta. ‘Maar ik hoop ook dat het inspirerend werkt. We moeten hier in Nederland veel meer aandacht aan besteden.’

Hij is geabonneerd op een kanaal waar trainers uit verschillende landen allerlei informatie met elkaar delen en volgde een workshop over standaardsituaties bij de KNVB van keeperstrainer Frans Hoek. ‘Bij Liverpool hebben ze allemaal verschillende trainers voor verschillende spelhervattingen, tot een ingooicoach aan toe. Hoe scoorde PSV tegen Rangers? Tweemaal uit hoekschoppen.’

Hij staat op, tijd voor een bespreking met Steijn. Komend weekeinde komt Ajax naar Het Kasteel. Heeft hij iets in petto? Grijnzend: ‘Daar ga ik niets over loslaten. Top secret.’