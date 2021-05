Blamage voor Feyenoord bij ADO Den Haag, Dick Advocaat sluit vroegtijdig vertrek niet uit

Een kansloze doelpoging van Feyenoord. Zuiverloon ruimt op namens ADO. Beeld Jiri Büller

Het is een middag waarop een 73-jarige Hagenaar in zijn laatste weken als coach de club waar hij als jongetje zwaar idolaat van was de genadeklap kan geven. Maar rond 14.30 uur veegt Feyenoord-coach Dick Advocaat in het stadion van ADO Den Haag tegenover de pers vooral de vloer aan met zijn eigen ploeg. Hij flirt zelfs even hardop met een vroegtijdig einde van zijn loopbaan.

ADO Den Haag wint van Feyenoord, en er kleeft nog geen kunstgraskorrel onrecht aan die 3-2 zege. Het is de eerste thuisoverwinning van ADO hoewel het al mei is. Hoewel de nummer laatst degradatie feitelijk al geaccepteerd had. Hoewel ADO vreest deze maand de salarissen van de spelers niet meer te kunnen betalen. ADO staat te koop nu de clubleiding beslag heeft laten leggen op de aandelen van de Chinese grootaandeelhouder, die geen geld meer wenst over te maken. Maar wie erin wil stappen moet zeker tien miljoen euro meebrengen om de boel enigszins vlot te trekken.

ADO is een intens verdeelde club, die al jaren op de rand van de afgrond bungelt. Waar clubiconen elkaar tot aan de enkels afbranden, maar niemand de volle verantwoordelijkheid pakt. Waar een selectie is samengesteld die bulkt van de twijfels, zowel fysiek als mentaal.

Bozenik

Al binnen drie minuten komt Feyenoord op voorsprong via spits Bozenik, die mag spelen door een schorsing van aanvoerder Berghuis. ADO is in het eerste kwartier dramatisch in elk onderdeel van het spel. Advocaat zakt achterover in het Haagse zonnetje, eindelijk gloort eens een rustige middag. Vroeger, nog op het intimiderende Zuiderpark, gilde hij zelf ADO naar voren. Maar behalve een paar murw gebeukte medewerkers is er niemand met een ADO-hart. Alleen Advocaat zelf, die genoemd wordt als toekomstig redder, samen met onder meer Rob Jansen en Kees Jansma. Met een monsterzege katapulteert hij zichzelf naar voren, en kan hij een tweede vlieg slaan: vierde worden met Feyenoord, een nog enigszins waardig afscheid.

Maar de keelgreep van Feyenoord verzacht ineens, zoals vaker dit seizoen. Dominant voetbal heeft Advocaat er nooit in gekregen. Daarvoor heeft de spelersgroep niet de gewenste kwaliteiten roept hij al heel lang intern en ook steeds meer extern, tot ergernis van zijn spelers. Zondagmiddag stelt hij onverholen in de microfoon: ‘We vechten om de vierde, vijfde plaats. Daar horen we. Ik zal het maar een keer keihard zeggen.’

Na de bekeruitschakeling tegen Heerenveen medio februari sprak hij nog uit dat zijn ploeg tweede kon worden. Aan het begin van het seizoen werd zelfs gezinspeeld op een rol in de titelstrijd.

Feyenoord brengt ADO zelf in de wedstrijd als twee routiniers, Fer en Toornstra, elkaar niet begrijpen en de rijzige ADO-spits Arweiler niet te achterhalen blijkt.

Domme gele kaart

De roodwitte ballon loopt ineens leeg, de geelgroene vult zich. Toornstra pakt een domme eerste gele kaart, waardoor hij net als Berghuis geschorst is voor de nakende klassieker tegen Ajax, en vlak voor tijd een nog dommere tweede. Tussendoor toont de normaal zo kalme middenvelder zich zwaar geïrriteerd naar ploeggenoten.

ADO-middenvelder El Khayati scoort eerst vanaf de strafschopstip en daarna na een prachtige schijnbeweging. Alleen Jørgensen doet namens Feyenoord met een rake kopbal wat terug.

Feyenoords recept voor de slotfase: Botteghin, de minste voetballer van allemaal, de ballen naar voren laten schieten waar drie spitsen, Jørgensen, Pratto en Bozenik, staan die Advocaat allang heeft afgeserveerd.

Advocaat, die vrijdag al zat te fulmineren op kritische journalisten en analisten, steekt na afloop een betoog af dat even onnavolgbaar is als het spel van zijn ploeg. ‘Je kan slecht spelen en slecht spelen. Zoiets als vanmiddag heb ik niet vaak gezien, dan komt er irritatie in het elftal, ook naar elkaar. Er speelt natuurlijk iets in de hoofden zo op het einde van het seizoen. Anders kan ik niet verklaren dat je zo slecht speelt. Dat is ook een vraag naar mezelf. Kan ik ze niet meer raken?’

Later blijkt dat Advocaat zichzelf juist niet als schuldige ziet. En dat Feyenoord hem niet zal wegsturen, en de spelers ook niet. ‘Dat doe ik zelf.’

Hij lijkt daar al mee bezig in zijn geboortestad met zijn snoeiharde uitlatingen. Bij ESPN zegt hij: ‘Als ik dit elftal zie, spelers die topsalarissen verdienen, dan schaam ik me.’

Bijtend is ook de opmerking dat hij in de kleedkamer nog niet de dialoog was aangegaan, want ‘de jongens die eruit gehaald werden, waren allemaal beledigd. Daar moet je een beetje mee oppassen, hè.’

Vervolgens geeft hij toe het gevoel te hebben dat de ploeg die hij vorig seizoen nog zo knap wist te reanimeren hem als het ware door de vingers glipt. ‘Als ik het vandaag zag is dat zeker zo. Wat je ook zegt, je kan ze niet meer bereiken.’

Tot besluit van de in alle opzichten wonderlijke middag wrikt hij de deur weer open. ‘Ik kan me niet voorstellen dat ze zich beter voelen als ik er niet ben.’