Blakend van vertrouwen boeken hockeysters mooiste zege in vijf jaar

De hockeysters vieren feest. Argentinië is in de finale met 3-1 verslagen. De zo gewenste gouden medaille is binnen. Beeld AFP

De beste zijn en dan olympisch goud veroveren, het lijkt zo eenvoudig wat de Nederlandse hockeysters doen. Ze lieten het er in de finale tegen Argentinië (3-1) in elk geval uiterst simpel uitzien. In het tweede kwart werd in 6 minuten en 20 seconden driemaal uit een strafcorner gescoord. Koel uitgevoerd. Karwei verricht. Het erepodium kon worden klaargezet.

Het Nederlands elftal opereerde in Tokio vanuit een enorm zelfvertrouwen, nog versterkt door wedstrijd na wedstrijd te winnen. Wie in de finale nerveus reageerde, kreeg te maken met Frédérique Matla, de topscorer van het toernooi. ‘Ik ben heel kalm van mezelf. Ik had echt alle vertrouwen. Als sommigen dachten dat het na die 3-1 van Argentinië spannend zou worden, zei ik: rustig, rustig, positief blijven, het zit wel goed.’

En anders was er de coach, Alyson Annan. Ze had één werkwijze deze zomer. ‘Spelers vertrouwen geven. Ik voel altijd meer vertrouwen in mijn spelers dan anderen in deze wereld. Er waren er die na afloop mij kwamen bedanken voor het gegeven vertrouwen. Je ziet wat het met ze doet.’

De pijn van Rio

Annan, vijf jaar geleden een gekwelde vrouw na de verloren finale in Rio, had het vooral over Caia van Maasakker, 32 jaar, in Tokio bezig met haar laatste toernooi. Nederland - Argentinië werd haar laatste wedstrijd. Een mens zou er zenuwachtig van worden. Van Maasakkers strafcorner, een best mooie push, liep niet echt naar behoren, om het voorzichtig te zeggen.

Ze scoorde in de openingswedstrij tegen ­India (5-1), maar daarna slaagde de centrale verdediger er niet meer in de keepers, lijnverdedigers en uitlopers in de luren te leggen. Tot vrijdag. Van Maasakker had in de middag, ­samen met de andere cornerspecialist, Fré Matla, instructie gekregen van coach Annan. De variaties waren doorgesproken.

De eerste, in het eerste kwart, ging op de lat. De plok was door het hele stadion te horen. De tweede strafcorner was daarmee voor Matla die na een overtreding meteen ook de derde mocht nemen. Het was een fraai uitgevoerde lage push van de topscorer van Den Bosch die door Margot van Geffen supersubtiel werd geraakt. ‘Een schansje van Margot’, noemde Matla de goal die de ban brak: 1-0.

En dan staat Van Maasakker op

Opvallend genoeg gingen strafcorner vier en vijf naar Van Maasakker die tweemaal formidabel uithaalde: 2-0 en 3-0. Ze pushte laag, met opzet, want de lange doelvrouw Marian Belen Succi was over de grond te kloppen. Wat ook hielp was dat stopper Van Geffen beide keren de bal iets opzij legde. ‘Daardoor kon ik om de uitlopers heen pushen’, was de uitleg van de dolgelukkige schutter.

Caia van Maasakker, bekend om haar korte bescheiden zinnetjes, werd na afloop door haar coach ‘fantastisch’ genoemd. Annan noemde er ook even het bijzondere van haar prestatie bij. ‘Er zijn drie vrouwen die in een olympische finale tweemaal hebben gescoord. Caia is er een van.’ De andere twee zijn Annan zelf (in 1996) en Kitty van Male, in de verloren finale in Rio.

Het was die wedstrijd, verloren tegen de Britten na gemiste shoot-outs van Bos, Hoog, Leurink en Van Geffen, die als een schaduw boven het toernooi van Tokio hing.

Beeld ANP

Nederland dat nadien vijf jaar alles won dat er te winnen viel, moest en zou revanche nemen voor het demasqué van Rio, waar de Britse keepster Maddie Hinch het goud van de Hollandse stick haalde. ‘We kwamen voor één kleur’, zei Van Geffen, het werkpaard van het middenveld die op de scorelijst verscheen. ‘Als je deze wedstrijd niet wint, dan heb je niks’, was het commentaar van Lidewij Welten, nog zo’n in haar trots gekrenkte ­Nederlandse uitblinker.

Goed voorgevoel

De Britten kregen in Tokio tweemaal slaag van de Nederlanders. Na de nog moeizame 1-0 uit de poule, werd het in de halve finale, Nederlands beste wedstrijd, zelfs 5-1. De door Annan aangestuurde machine, secuur de verlangde passing-game uitvoerend, draaide die wedstrijd op volle toeren. Het stutte het vertrouwen dat het niet mis kon gaan.

‘Ik wist zeker dat we deze gingen winnen’, zei Frédérique Matla, de nieuwste Nederlandse hockeysensatie. Coach Alyson Annan was op de dag van de finale wakker geworden en wist zelfs de uitslag met zekerheid te voorspellen. ‘Het wordt 3-1 voor ons.’ Het had 5-1 moeten zijn, want Maria Verschoor miste tweemaal een vrije kans voor de keeper. Dat die mis gingen paste in de helderziendheid van Annan.

Net voor de rust, 1,2 seconden op de klok, scoorde Argentinië tegen, ook uit een strafcorner en dat verleidde de leidende ploeg om de twee volgende kwarten resultaathockey te spelen. Van Maasakker, de vrouw van de wedstrijd, noemde het ‘controle en slim hockeyen’. Het stond haaks op de show die er ook van gemaakt had kunnen worden.

Wie een keer zijn neus serieus gestoten heeft, zoals Nederland in 2016 gebeurde, past ervoor overmoedig te worden. Vertrouwen is goed, maar overmoed is voor de dommen. De nationale vrouwenploeg is een van de meest dominante teams in de wereldsport. Van de zes Olympische Spelen na de millenniumwissel won Nederland er drie: die van 2008, 2012 en 2021.

De speelsters kregen er geen genoeg hun medailles te bewonderen. Het was de beloning voor vijf jaar keihard werken, 92 zeges, 3 nederlagen en 8 remises had opgeleverd. De 93ste overwinning was de onvergetelijke. Het goud aan de verwarmingsbuis dan wel in een kluis thuis is het bewijs.