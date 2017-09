Blaak pakt ondanks val zege bij WK-wegwedstrijd vrouwen

'Kom op Chantal, hier heb je zo hard voor getraind', sprak ze zichzelf moed in

'Ik kan het nog altijd niet geloven', stamelde Blaak na afloop. Helemaal omdat ze halverwege de wedstrijd was gevallen en dacht dat haar race over was. 'Kom op Chantal, hier heb je zo hard voor getraind', sprak ze zichzelf moed in. Zo werd het voor de renster van Boels-Dolmans, letterlijk, een overwinning van vallen en opstaan.



Haar maatje Lucinda Brand typeert 'Blakie' als 'een monster'. Iemand met 'een gigantische motor' met de Brienenoordbrug als favoriete trainingsbeklimming. Eigenwijs, of beter gezegd: eigenzinnig, is ze ook. Brand: 'Na de ploegentijdrit van zondag vloog Chantal direct weer naar huis om donderdag pas terug te komen in Bergen. Ik zei nog: 'Blijf gezellig hier'. Maar ze weet heel goed wat goed voor haar is. Dat had ze kennelijk nodig, even weg uit de hectiek hier.'



Terug in Bergen zag Blaak bij de teambespreking in Bergen een nieuw gezicht: Wout Poels, die dat weleens wilde meemaken, zo'n meeting bij de vrouwen. Hij had bijna in shock de zaal verlaten, lachte Veneberg. 'Bij Sky gaan alle ballen altijd op één man. Totaalfietsen was compleet nieuw voor hem.'