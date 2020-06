Binnensport, zomersport en competitie per 1 september: verzoek in drievoud

Kinderen mogen voor het eerst weer trainen bij hockeyclub Rotterdam na versoepeling van de coronamaatregelen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Van Zanen, sinds een jaar chef van dienst in het nationale sportbestuur, zal allereerst vragen of de binnensport werkelijk per 1 juli kan opengaan. Het protocol daartoe is ingediend; de belofte is gedaan. Op 24 juni wordt daarover definitief besloten, net als over het openen van de fitnesscentra en clubhuizen.

Het is haast bevreemdend hoe met het onderwerp is omgesprongen in regeringskringen. Van Zanen: ‘Kinderen krijgen overdag gymles op school, maar mogen na schooltijd niet naar diezelfde gymzaal om bij hun gymvereniging te turnen. Het is niet te begrijpen.’ De betrokken bond, de KNGU, werd compleet ‘gek’ van het uitsluiten van 160 duizend jeugdleden.

Verzoeknummer twee betreft de zomersporten. Op de kortst mogelijke termijn zou de nu al drie maanden op slot zijnde sportwereld in juli moeten opengaan voor de traditionele zomersporten. Van Zanen neemt het omstandig op voor honkbal, softbal en cricket die al sinds begin mei aan de bel hangen in Arnhem, bij sportkoepel NOCNSF.

Van Zanen verdedigt maandagochtend op het ministerie in Den Haag het belang van deze drie: ‘Deze sporten worden gespeeld op waanzinnig grote velden. Er is beperkt contact. Met enkele aanpassingen, de scheidsrechter bij de catcher op een andere positie, zijn honkbal en softbal redelijk coronaproof. En in Ierland wordt gewoon een cricketcompetitie afgewerkt. Daar kan het blijkbaar wel.’

NOCNSF-voorzitter Anneke van Zanen. Beeld ANP

Er bestaat bij de overheid vrees voor het vervoer, als wordt ingestemd met competitie in de drie betrokken zomersporten. De NOC-preses zegt dat het veelal koudwatervrees is. Veel van de wedstrijden zijn regionaal ingedeeld. Honkbal streeft naar een competitiestart op 1 augustus, met vanaf half juli serieuze oefenwedstrijden. Die route heeft ook het Nederlandse voetbal voor ogen. Van Zanen: ‘Ik heb het gevoel dat het betaald voetbal de proeftuin is voor de manier waarop alle andere sporten moeten opstarten.’

Er is namens de sportkoepel ook een pleidooi voor eerder plaats maken voor non-contact sporten als tennis, badminton en roeien. Van Zanen: ‘Roeien, een buitensport. Met als enig nadeel dat de stoeltjes in de boot op 1.35 en niet op anderhalve meter van elkaar zijn geplaatst. Dus kan het niet. Daar zou toch een mouw aan te passen moeten zijn.’

Grootste en belangwekkendste agendapunt in het overleg Van Rijn-Van Zanen zal zijn dat op 1 september alle competities in de Nederlandse sport weer kunnen beginnen. Dan zal volgens de inschatting van NOCNSF (‘de sport in Nederland drijft op vrijwilligers’) de financiële schade te overleven zijn. In eerste aanleg, half maart, werd de schade voor de Nederlandse sport, inclusief voetbal, op 950 miljoen euro berekend. Het is voorbij het miljard inmiddels, al zal de definitieve calculatie van het Mulier Instituut nog moeten binnenkomen.

De overheid kwam snel met 110 miljoen euro voor de huurrekeningen van de sport over de brug. Dat was voor de schade van maart, april en mei. Er wordt door de georganiseerde sport gedacht aan een tweede tranche van die omvang. Rijksregelingen zorgden veelal voor oplossingen voor werkzame sportprofessionals.

Toch moet ook worden gekeken naar de inkomstenderving door het uitblijven van evenementen, recettes en baromzet. Een harde eis zal het niet worden, aldus Van Zanen die toegaf: ‘We zijn misschien wel te lief.’