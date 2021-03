Bindend advies: volg niet blind het voorbeeld van de oude meesters

In 1977 liet Genna Sosonko in het tijdschrift Schaakbulletin zien hoe hij in het Interpolistoernooi in Tilburg Anatoli ­Karpov eerst had overspeeld en later had laten ontsnappen met remise. Een paar maanden later trof hij in een simultaan­seance een tegenstander die Karpovs zetten exact kopieerde en snel verloor toen Sosonko de beslissende verbetering van zijn spel uitvoerde die hij in zijn analyse had aangegeven.

Na afloop vroeg Sosonko zijn tegenstander waarom hij zo had gespeeld en of hij wist dat hij snel kon verliezen. ‘Jawel’, antwoordde hij. ‘Dat had ik gelezen in Schaakbulletin, maar ik wilde net zo spelen als de wereldkampioen.’ Ik moest aan die verklaring denken toen ik een partij uit 2012 ­tegenkwam waarin een Argentijnse grootmeester het spel van de Amerikaan Harry Nelson Pillsbury kopieerde uit een befaamde partij tegen wereldkampioen Emanuel Lasker.

Het is een partij waaraan een vaak vertelde geschiedenis is verbonden. Volgens de overlevering wachtte Pillsbury acht jaar lang geduldig tot hij met een zorgvuldig geheimgehouden nieuwe zet wraak kon nemen voor een nederlaag die hij in 1896 leed tegen Lasker. In 2004, twee jaar voor zijn dood op 33-jarige leeftijd, benutte de al ernstig zieke Pillsbury die kans in een toernooi in Cambridge Springs.

Het verhaal zal Sandro Mareco hebben geïnspireerd tot de openingskeuze in de volgende partij. Hij kwam bedrogen uit.

Mareco – Peralta

Buenos Aires 2012

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Pf3 Pf6 4. Pc3 c5 5. Lg5 cxd4 6. Dxd4 Pc6 7. Lxf6

Beter dan 7. Dh4 Le7 8. 0-0-0 Da5, wat slecht afliep voor wit in Pillsbury – Lasker, Sint Petersburg 1896.

7 ... gxf6 8. Dh4 dxc4 9. e3

Pillsbury kreeg in 2004 voordeel tegen Lasker na 9. Td1 Ld7 10. e3 Pe5(?) 11. Pxe5 fxe5 12. Dxc4. Met 10 ... f5! zou zwart de ­openingsproblemen hebben opgelost.

9 ... f5! 10. Dxc4 Lg7 11. Le2 0-0 12. 0-0 Db6 13. Pa4 Db4 14. Dc2 Td8 15. Tfd1 Ld7 16. a3 De7 17. e4 fxe4 18. Dxe4 Le8 19. Ld3

Diagram links

19 ... Pd4!

Mooier en sterker dan 19 ... f5.

20. Dxh7+ Kf8 21. Pc3 Pxf3+ 22. gxf3 Td4 23. Le4 f5 24. Txd4 Lxd4 25. Dxe7+ Kxe7 26. Ld3 Lc6 27. Te1 Lxf3 28. Lc4 e5 29. Pd5+ Lxd5(?)

Geeft het grootste deel van het voordeel weg. Sterker is 29 ... Kd6.

30. Lxd5 Kd6 31. Lxb7 Tb8 32. La6 Txb2 33. Te2 Tb3 34. Kg2 e4 35. a4 Ke5 36. Lc4 Tb7 37. Lb5 Tc7 38. f3 Kf4 39. fxe4 Tg7+ 40. Kh3 Th7+ 41. Kg2 Tg7+ 42. Kh3 Kf3 43. Kh4 fxe4 44. Kh5 a6!

Diagram rechts

45. Lxa6?

Met 45. Lc4 kan wit voorlopig standhouden. Nu verliest hij geforceerd,

45 ... Le3! 46. Lb5 Tg5+ 47. Kh6 Tg2+ 48. Txe3+ Kxe3 49. h4 Kf4 50. h5 e3 51. a5 e2 52. Lxe2 Txe2 53. a6 Te6+ 54. Kg7 Kg5

Wit geeft op.