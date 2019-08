Bijzondere mijlpaal voor Max Verstappen: eerste Nederlander op ‘pole’ bij Formule 1-race

Verstappen tijdens de Grand Prix van Hongarije Beeld Getty Images

De mijlpaal onderstreept dat Verstappen steeds dichter nadert bij datgene waarnaar hij al seizoenen hunkert: een auto waarmee hij kan strijden om de wereldtitel.

In zijn eerste jaren in de koningsklasse van de autosport brak Verstappen meteen een waslijst aan prestigieuze records. Hij was bijvoorbeeld al de jongste F1-coureur aller tijden (sinds Australië, 2015) en de jongste racewinnaar ooit (sinds Spanje, 2016).

In de buurt

Op zijn eerste ‘poleposition’ moest hij alleen een tijdje wachten. 92 races om precies te zijn. Geregeld kwam hij in de buurt - zeven keer startte hij een F1-race als tweede - om op het laatste moment toch afgetroefd te worden door een snellere Mercedes of Ferrari. Of hij was zelf simpelweg niet goed genoeg.

In de snelste ronde van het raceweekend wordt het uiterste gevraagd van zowel motor als coureur. Alles moet kloppen. En dat deed het tot zaterdag nooit voor Verstappen. Hij bezat tot nu zelfs het record voor meeste overwinningen (zeven) zonder ooit op ‘pole’ te hebben gestaan.

De afgelopen races werd steeds duidelijker dat hij dat dubieuze record niet lang meer zou bezitten. Verstappen zelf rijdt al een jaar nagenoeg foutloos. En zowel zijn team als zijn motorleverancier Honda zette de afgelopen maanden reuzenstappen als het gaat om de ontwikkeling van zijn auto, met als resultaat twee zeges in de laatste drie races.

Bochtige baan

Het kwam zaterdagmiddag samen op de Hungaroring, de bochtige baan nabij Boedapest die Verstappens auto al jaren goed ligt.

Hij had zich zaterdag na de kwalificatie alleen alweer snel herpakt. Net als vorig jaar, toen hij in Mexico door een miniem verschil van 26 duizendste van een seconde zijn eerste pole én het record voor de jongste coureur op poleposition van Sebastian Vettel (21 jaar en 72 dagen) misliep. ‘Ik start liever als tweede om vervolgens eerste te worden, dan andersom’, zei hij toen schouderophalend.

Het kenmerkt Verstappen, die steevast benadrukt weinig met records of mijlpalen te hebben. Of het moet het record van jongste wereldkampioen aller tijden zijn. Het zou betekenen dat zijn belangrijkste missie, namelijk de wereldtitel pakken, is geslaagd. Hij heeft er nog tot en met 2020 de tijd voor. Dit seizoen lijkt dat record dankzij zijn twee zeges voor de zomerstop en nu zijn eerste poleposition in rap tempo steeds minder als een prettige dagdroom en steeds meer als een realistisch doel. ‘Dit voelt heel erg goed’, aldus Verstappen na afloop over de boordradio.