Bijna onherkenbaar Ajax verliest man-tegen-mangevecht

In de doorgaans dampende feestzaal van Amsterdams hogeschoolvoetbal leed een bijna onherkenbaar Ajax woensdag zijn eerste nederlaag sinds 8 mei, de avond van de nooit geheelde, door Tottenham Hotspur toegebrachte wond.

Op 23 oktober, bijna een half jaar later, was daar weer een club uit Londen die kwam winnen van Ajax, na negentien ongeslagen duels in alle competities; 0-1, door een late treffer van de Belg Michy Batshuayi. Alleen de consequenties zijn anders dan toen. Door toedoen van Spurs miste Ajax de finale van de Champions League, door de treffer van Lucas Moura vijf seconden na het verstrijken van de blessuretijd.

Woensdag viel de treffer vijf minuten voor tijd, waarbij de gevolgen onvoorzienbaar zijn. Chelsea kwam net als Ajax op zes punten uit drie in de groepsfase, waarin de Nederlandse kampioen alle kansen openhoudt. Over twee weken is het volgende duel, in Londen, in de groep met ook Lille en Valencia.

Ajax – Chelsea (0-1) was een wedstrijd in razend tempo met talloze fouten, ook van spelers van wie je dat normaal niet verwacht. Dusan Tadic, Hakim Ziyech en Donny van de Beek bleven ver beneden hun niveau van fijnzinnige combinatiespelers. Tal van overtredingen waren ook te zien op deze weinig verheffende voetbalavond. Soms met een vuig karakter, met de Argentijn Lisandro Martinez in zijn voortdurende flirt met de gele kaart in de buurt.

Alvarez kopt de bal op de paal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Vreemde wissel

Bevreemdend was de wissel van Quincy Promes door trainer Erik ten Hag, de gevaarlijkste aanvaller, terwijl bijvoorbeeld Ziyech zichtbaar vermoeid was en zijn verdedigende taken verwaarloosde. Linksachter Marcos Alonso had bijna vrij spel.

Deels was dat voortdurende balverlies verklaarbaar, want de ploegen zaten elkaar dicht op de huid. Ze gunden elkaar geen meter ruimte. De wedstrijd was een eldorado voor mannen die graag duelleren. Man tegen man. Overal op het veld. Het galmde door de Arena van oe en aa.

Spannend was het zeker. De Champions League met Ajax is de voetbalvorm van bingewatchen. Het is bijna verslavend. Elke keer is daar de voorpret op die ene aflevering. Als die is afgelopen, met een plot dat euforisch of droevig stemt voor de supporters, is daar het verlangen naar het volgende deel. Bijna altijd is het gebodene meeslepend, zelfs als de wedstrijd niet goed is.

Misschien dat de spelers van Chelsea elkaar net iets gemakkelijker vonden, zeker in de eerste helft. Dat maakt Ajax sowieso niet vaak mee, want in bijna anderhalf seizoen is Ajax combinerend en qua samenspel meestal beter dan welke tegenstander ook. Maar met Edson Alvarez en Lisandro Martinez op de controlerende posities op het middenveld heeft Ajax zeker in creatief opzicht en qua tempo in de opbouw ingeleverd ten opzichte van Frenkie de Jong en Lasse Schöne.

Chelsea-spelers vieren feest na het laatste fluitsignaal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Afgekeurde treffer

Ajax was tot de 0-1 dichter bij een doelpunt, door de na interceptie van de VAR afgekeurde treffer van Quincy Promes en een kopbal van Edson Alvares tegen de paal, na een hoekschop van Promes.

De strijd was verder ongeveer gelijkwaardig, tussen de Nederlandse kampioen en de jonge ploeg van Frank Lampard, die mede door een transferban geen spelers mocht aantrekken in de zomer. Echte kansen waren schaars, al dribbelde Callum Hudson-Odoi gevaarlijk over de linkerflank, al redde doelman André Onana knap op een schot van Mason Mount.

Ajax liet het stadion zinderen dankzij een volley van Donny van de Beek, geblokt door verdediger Zouma. En dan was daar natuurlijk de VAR, de videoarbiter, de onzichtbare man die zo vaak de hoofdrol grijpt. Soms zit het daarbij mee, zoals voor Ajax vorig seizoen in Madrid met de blijkbaar binnengehouden bal van Noussair Mazraoui voor de treffer van Tadic, of bij de voor de titel beslissende wedstrijd tegen PSV met een strafschop voor David Neres.

Soms zit het tegen, zoals woensdag. Hakim Ziyech schoot vanaf de rechterflank, in de 35ste minuut, en Promes rondde keurig af. Aan zijn gezicht viel meteen twijfel af te lezen, alsof hij al vermoedde dat de meetmeesters van de Uefa hun veto zouden uitspreken over het doelpunt. En ja hoor, buitenspel. Een decimeter of zo.

Na rust trok Ajax, met Daley Blind als onbetwiste uitblinker, de wedstrijd aanvankelijk naar zich toe, al leverde dat weinig op. In de slotfase was Chelsea steeds dreigender, met een waarschuwingsschot van invaller Batshuayi kort voor zijn treffer. De Belg scoorde met links na een lage voorzet van Christian Pulisic. Het ziedende schot sloeg via de lat in. De stemming in het stadion zakte meteen, al was de situatie onvergelijkbaar met 8 mei, toen een doodse stilte viel over de Arena, bij het uitblazen van het Europese sprookje door Lucas Moura.