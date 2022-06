Bijna iedereen gunde het Oekraïne, maar het Wales van Gareth Bale gaat naar het WK

Harry Wilson schiet op het Oekraïense doel. Beeld AP

Natuurlijk waren er tranen. Van geluk bij de winnaars uit Wales. Maar die van de verliezers maakten iets meer indruk. Veel meer dan verdriet was er te lezen op de gezichten van de Oekraïense spelers, die natuurlijk baalden dat ze niet naar het WK in Qatar gaan, maar ook huilden om al het andere.

Vooral de Oekraïense aanvoerder Andrej Jarmolenko leek ontroostbaar in de stromende regen in Cardiff. Het was zijn magistrale, ongelukkige kopbal in eigen doel waardoor Oekraïne op 1-0 achterstand kwam. Hij kreeg nog een kans om gelijk te maken, maar die bal ging er dan weer net niet in. Bij die 1-0 bleef het en dus gaat Wales wel naar het WK, voor het eerst in 64 jaar.

Onverdiend is dat niet. Al hadden de Welshmen mazzel met de goal, die viel na een vrije trap van aanvoerder Gareth Bale, en had Oekraïne een penalty moeten krijgen. Want het was weliswaar per ongeluk, maar Jarmolenko – hij weer – werd wel degelijk geraakt in het strafschopgebied. Maar ook Wales kreeg grote kansen, schoot op de paal en was gewoon gewaagd aan de Oekraïners.

Onverzettelijkheid

Op hun beurt hadden die natuurlijk meer verdiend, veel meer. Hoewel er in eigen land ook kritiek was op het besluit om te voetballen in oorlogstijd, zorgde dit team vooral voor een beetje hoop en afleiding. Aangemoedigd door berichten van frontsoldaten groeide het tot nog een symbool van de Oekraïense onverzettelijkheid.

En dat terwijl een groot deel van de selectie nauwelijks heeft gespeeld dit jaar. Na de Russische inval in het land moest de competitie worden stilgelegd en kwamen clubs als Shachtar Donetsk en Dynamo Kyiv niet meer in actie. De internationals, die niet in West-Europa spelen, trainden sinds 30 april in Slovenië, op uitnodiging van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. Meer dan wat oefenwedstrijden tegen clubs hadden ze niet in de benen, voor ze woensdag in de eerste play-offwedstrijd tegen Schotland moesten aantreden.

Verslagenheid op het veld in Cardiff. Beeld ANP / EPA

Die wedstrijd werd nog wel gewonnen, waarna de hoop alleen maar toenam, maar ook voor Wales stond er wat op het spel. De grote ster Bale liet in de aanloop naar de wedstrijd weten dat iedereen weliswaar enorm meeleefde met de Oekraïners, maar dat het zondagavond toch echt om een voetbalwedstrijd ging. ‘We willen winnen’, zei hij er voor alle duidelijkheid bij.

Gunfactor

In normale omstandigheden was de gunfactor waarschijnlijk juist in het voordeel van Wales uitgevallen. Het kleine voetballand, met ongeveer 3 miljoen inwoners, staat net als Schotland en Noord-Ierland vrijwel altijd in de schaduw van de grote Britse broer Engeland.

Van de drie Britse kleintjes wist Wales zich het minst vaak voor het WK te plaatsen: slechts een keer eerder lukte het en dat is al meer dan zestig jaar geleden. In 1958 was Wales erbij in Zweden en dat op zich was een klein wonder.

Na uitschakeling in de kwalificatiegroep zorgde een oorlog toen voor een tweede kans. Vanwege de Suez-crisis wilden Egypte, Soedan en Indonesië niet tegen Israël spelen. De FIFA riep daarop Israël uit tot winnaar van zijn groep, maar besloot ook dat het land nog wel een play-off moest spelen tegen een van de nummers twee uit Europa. Wales kwam als gelukkige uit de loting en versloeg Israël.

Eenmaal in Zweden reikte Wales ook nog tot de kwartfinale, waarin het werd uitgeschakeld door de latere winnaar Brazilië. Het werd 1-0, door Pelé die op 17-jarige leeftijd zijn eerste interlanddoelpunt maakte.

Gareth Bale

Slechts zestien landen deden er toen mee, sinds 1998 zijn dat er 32, maar toch greep Wales al die decennia naast kwalificatie. Grote spelers als Ryan Giggs, Mark Hughes en Ian Rush zijn daardoor nooit op een WK te bewonderen geweest.

Als Gareth Bale, die in juli 33 wordt, niet geblesseerd raakt, zal hem dat wel lukken. De aanvaller won sinds 2013 zo’n beetje alles met Real Madrid, waaronder vijf Champions Leagues, maar de laatste jaren bouwde hij vooral een reputatie op van een verwende vedette, voor wie miljoenen veel belangrijker waren dan minuten op het veld.

Bale is zo een symbool geworden voor alles wat er door te veel geld mis is met voetbal. Dat uitgerekend hij wel naar het poenerige WK in Qatar gaat, past helemaal in dat beeld. Tegelijkertijd is hij ook de jongen die voor Wales altijd wel uit zijn bed kwam en zijn land bijna zelf naar het WK schoot. Juist als er weinig meer dan eer op het spel staat, is Bale op zijn best.