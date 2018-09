Bij zwalkend NAC vloeit bier en bloed

NAC probeert PSV’er Luuk de Jong (m) af te stoppen met Anouar Kali en Karol Mets (r). Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

In Breda bestaat een festival dat ‘Breda barst’ heet. Dat is treffend gekozen. Breda is een warmbloedige stad, met de plaatselijke voetbalclub NAC als epicentrum. Bij ‘ons eigen N.A.C.’ is rust altijd maar tijdelijk. ‘Ik heb in drie maanden NAC veel meer meegemaakt dan in twee jaar Excelsior’, zegt trainer Mitchell van der Gaag zaterdagavond, nadat NAC voor de zesde keer in zeven wedstrijden heeft verloren.

Toch klinkt er aldoor een klaterend applaus, wordt er gezongen en gesprongen voor NAC, zelfs bij het eindsignaal. PSV is vol vuur bestreden, op zeker moment zelfs teruggedrongen. Pas in blessuretijd slaat de kampioen de laatste ploeg van de ranglijst tegen het canvas: 0-2.

Af en aan schieten de treetjes met halve liters Amstel voorbij, gedragen door opgetogen NAC-fans, aan het einde van een week waarin na een kansloze nederlaag bij VVV de seismograaf al hevig begon uit te slaan. De boel ontplofte helemaal na de midweekse bekernederlaag tegen de kleine overbuurman RKC. De spelersbus werd opgewacht, twee dagen later stond technisch directeur Hans Smulders op non-actief en verklaarde de algemeen directeur Justin Goetzee zich solidair.

Op het ene spandoek wordt die laatste bedankt, op het andere wordt hem verweten de N uit de clubnaam, die staat voor NOAD (Nooit Opgeven Altijd Doorgaan), te hebben verkwanseld.

PSV-trainer Mark van Bommel geeft zijn spelers aanwijzingen. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Parel van het Zuiden

Onder Goetzee, 5,5 jaar in dienst, degradeerde de zelfbenoemde Parel van het Zuiden in 2015, maar er was ook de vlotte terugkeer in 2017 met Smulders als technisch leidsman. Bovendien realiseerde NAC, in het verleden notoir schuldenmaker, sneller dan verwacht een positief eigen vermogen.

Het spelersbudget kon omhoog, maar echte klappers werden er op de transfermarkt niet gemaakt. Gegokt werd er op een aanvoer van Manchester City waarmee NAC een samenwerkingsverband heeft. Maar dat valt dit seizoen zowel kwantitatief als kwalitatief tegen. Oh ja, er kwam ook nog een nieuwe trainer. De immer kalme Van der Gaag werd aangesteld in plaats van Stijn Vreven, die met zijn vulkanische aard zowat de menselijke uitgave van de club leek en op papier prima presteerde.

Van der Gaag was volgens Smulders de beste trainer die hij kende, ze werkten eerder samen bij FC Eindhoven. Maar de resultaten vallen dus bitter tegen, en, nog veel erger volgens de NAC-religie, de getoonde passie is ondermaats. Dan barst Breda. Hoe jong het seizoen nog is. NAC moet onthoofd verder, hoewel Goetzee aanblijft tot een opvolger is gevonden.

Steven Bergwijn glipt tussen twee spelers van NAC door. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Leven op een vulkaan

Het is zaak snel te wennen aan het leven op een vulkaan. ‘NAC is als de drukstbezochte achtbaan op attractiepark Six Flags’, zegt aanvaller Mikhail Rosheuvel. Vorig seizoen degradeerde hij met Roda JC. ‘Roda is geen rustige club. Maar hier gebeurt echt elke dag wat. De ene dag spreek je de technisch directeur en de volgende dag is-ie weg. De jongens die hier al langer speelden, zeiden dat het normaal is.’

Coach Van der Gaag, geprezen om zijn voortreffelijke prestaties bij de Portugese clubs Marítimo Funchal en Belenenses, FC Eindhoven en Excelsior, blijft op het oog de rust zelve, maar maakt geen geheim van zijn gedachten en gevoelens. ‘Je kunt een club vergelijken met een trein die altijd doorgaat. Dit is een hogesnelheidstrein.’

Het plots hoopgevende optreden van zijn ploeg tegen PSV past in de kriskrasroute die de geelzwarte HSL lijkt te prefereren. ‘Het kan eigenlijk niet zo zijn dat je zo’n signaal kunt afgeven na zo’n roerige week en daarvoor niet. Dit moet de standaard worden.’

Hij kan geen garanties geven. Al in de voorbereiding sleutelde Van der Gaag aan zijn selectie. ‘Je gaat de strijd aan, je wisselt eerder, bent kritisch. Dat kan overkomen als geklungel. Maar we waren niet tevreden.’

Instabiele selectie

Zeker in mentaal opzicht lijkt de selectie instabiel. Ferm: ‘Ik sta voor deze groep. We hebben genoeg kwaliteit om erin te blijven. Daar blijf ik bij. Ook al staat de technisch directeur nu op non-actief. Ha, eigenlijk betekent zo’n ontslag dat wij, spelers én staf, er niet veel van kunnen. Want Hans heeft ons gehaald. Daar moeten we sterker van worden, er een uitdaging in zien om het ongelijk te bewijzen.’

Spijt van zijn overstap heeft hij niet. ‘Bij Excelsior weet je wat je hebt. Maar ja, moet je dan altijd ergens gaan zitten waar het safe is? Met minder druk? Nu mag je voor 20.000 man spelen. Dat betekent dat er een aantal dingen bijkomt. We moeten gewoon beter presteren. Daar is de trainer verantwoordelijk voor. Klaar. Dat is ons vak.’ Van der Gaag doet zijn verhaal in een keldertje. Boven hem zijn de biertreetjes vervangen door volle dienbladen. Holle housebassen laten het stadion kraken.

NAC gedijt bij reuring, zo lijkt het. Naast bier moet er ook geregeld bloed vloeien. Het schild van gladiator Van der Gaag is verdwenen. ‘Hans, Justin en ik waren een drie-eenheid. Die zekerheid is weg. Ik blijf erbij dat hun vertrek niets oplost.’

Hij voelt zich niet alleen. ‘Ik ga niet zielig in een hoekje zitten. Soms proef ik medelijden. Daar kan ik niet tegen, word ik nerveus van. Hier wilde ik heel graag werken. Dus ik moet aan de bak.’