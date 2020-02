Bij zaakwaarnemer Raiola is de aanval altijd de beste verdediging

Midden in het centrum van Haarlem, op de hoek van de Grote Markt en de Grote Houtstraat, staat al jarenlang de onderste verdieping van een groot, gezichtsbepalend pand uit 1880 leeg. Elke keer als ik het zie erger ik me kapot, en met mij veel andere Haarlemmers. De eigenaar van de ruimte op de begane grond is een stadgenoot die het ver heeft geschopt en zich, jaren geleden alweer, in het fiscaal wat vriendelijkere Monaco heeft gevestigd, zaakwaarnemer Mino Raiola.

De bovenste verdiepingen van het gebouw worden gebruikt als tentoonstellingsruimte van het Frans Hals Museum, de Verweyhal. Raoila betaalde in 2009 3,3 miljoen euro voor de benedenverdieping. Vier jaar later sloot het familierestaurant, Doria. Sindsdien staat het leeg, zijn de ramen afgeplakt en voeren Raiola en de gemeente een eindeloos juridisch gevecht.

Geen Haarlemmer die nog snapt hoe het zit, maar ook deze onderhandelingen zal Raiola vast succesvol afronden. Respect voor de man. Hij houdt net zo lang voet bij stuk tot hij heeft gewonnen. Een 19de-eeuws pand, een voetballer, Raiola speelt het spel volgens zijn eigen regels. Zijn stijl is compromisloos en altijd aanvallend.

Raiola staat bekend als harde onderhandelaar, schreef de Volkskrant deze week over hem. ‘In sommige kringen is hij berucht.’ Het stuk ging over het ‘dreamteam’ van Raiola. Er was een prachtig elftal samengesteld. Malen, Boadu, Kluivert, Stengs, Gravenbergh, allemaal laten ze zich begeleiden door Raiola.

Zijn clientèle groeit. Vorige week stapten twee spelers van PSV naar hem over, Ihattaren en Dumfries. De suggestie dat het mogelijk iets te maken had met hun relatie met een andere cliënt uit zijn stal, hun oude trainer Mark van Bommel, vindt Raiola perfide. Bij hem is de aanval altijd de beste verdediging.

In de laatste Quote 500 werd zijn vermogen geschat op 120 miljoen euro. De transfer van de jonge Noor Erling Braut Haaland van Red Bull Salzburg naar Borussia Dortmund leverde hem eind december 15 miljoen op. Hij heeft zijn zaken goed voor elkaar.

Naar eigen zeggen is hij de uitvinder van de voetbalmarkt, het circus waar voetbal en entertainment samenkomen. Niet veel mensen weten dit. Hij zei het begin dit jaar in een heerlijk interview in Voetbal International. Het gesprek in Monaco met journalist Marco Timmer duurde twee dagen en werd over twee nummers verspreid – een unicum. In totaal vulde hij twaalf pagina’s.

Boven het eerste stuk stond ‘De beste zijn is geil’, boven het tweede ‘Het is tijd voor revolutie’. Dat vatte het keurig samen. Op de foto’s was een stevige, ongeschoren man te zien die een bril met donkere glazen droeg, en een eenvoudige sweater met capuchon.

Raiola was in topvorm. Hij ging los, hij was niet te houden. Toen ik het eerste stuk uit had, moest ik een half uur bijkomen op de bank. Het ging over James Bond (Raiola wil na zijn dood graag als 007 terugkeren op aarde), Andy Warhol (‘Warhol was zijn tijd ver vooruit’), de overeenkomsten tussen Matthijs de Ligt en De Nachtwacht van Rembrandt en over Mark van Bommel: ‘Mark is mijn familie: als hij verdrietig is, ben ik dat ook.’

Hij overdreef en blies op. ‘Als ik alles mag geloven, ben ik in Nederland na alle pedofielen de meest verguisde man.’ Wereldvoetbalbond FIFA, ‘corrupt en ondemocratisch’, liet hij alle hoeken van de kamer zien.

Verder is hij voor kleinere staten en zou hij het toejuichen als Noord-Italië, Catalonië en Friesland zich zouden afscheiden, en Groningen ook. Het liefst zou hij de zaakwaarnemer worden van alle door de aardbevingen gedupeerde Groningers. Als de gaskraan naar Nederland wordt dichtgedraaid en al het gas voortaan naar het buitenland wordt geëxporteerd, zijn alle Groningers binnen een mum van tijd multimiljonair, redeneerde hij in VI.

Mooi allemaal. Nu zijn oude stadgenoten nog.