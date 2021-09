Bij Wolfsburg groeit de nieuwe, rustige coach Mark van Bommel

Van Bommel peinzend langs de lijn tijdens de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. Beeld Getty Images

Als Wout Weghorst eindelijk scoort (1-1), met links, van dichtbij, springt trainer Mark van Bommel van de bank, om het rijtje stafleden af te gaan voor een hand of omhelzing. ‘Wout’, schreeuwt de omroeper in de Volkswagen Arena, waarna het volk ‘Weghorst’ scandeert.

De sfeer vooraf is bombastisch in het stadion van de Autostadt, zoals de bijnaam van Wolfsburg is. Een lichtshow, dampende rock & roll en een kloppend hart in de duisternis van het stadion. Plus wolvengehuil, want Wolfsburg, dat zijn die Wölfe.

In contrast dan, deze uitspraak: ‘Ik ben rustig geworden. Extreem rustig’, aldus Van Bommel vooraf, aan de telefoon. Om het ongeloof te counteren: ‘Nou ja, rustiger dan voorheen.’ Dat lijkt te kloppen, gezien vanaf de perstribune tijdens Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (1-1). Maar die gele kaart dan, afgelopen week tegen Lille in de Champions League? Met een lachje: ‘Ja, toen moest ik even het ritme uit de wedstrijd halen.’

Zonder geschreeuw

Van Bommel meldt zich veelvuldig aan de zijlijn, maar zonder geschreeuw of voortdurend gemekker tegen de scheidsrechter. Hij draagt een hippe broek. Een hoodie met embleem van de club. Zijn haar is grijzend, ook zijn baard is doorvlochten met grijs. Soms bijt hij op zijn nagels, gezeten naast jeugdvriend Kevin Hofland, zijn assistent. Van Bommel oogt afgetraind. Sportief. Hij dirigeert met verve tijdens een spannende, aantrekkelijke wedstrijd, een duel ook van twee Nederlandse spitsen.

Wout Weghorst en dus Sam Lammers, gehuurd van Atalanta, die net als donderdag in de Europa League scoort voor Eintracht. Kostic zet voor, Lammers haalt na de stuit heerlijk met links uit voor 0-1, voor een bal in de bovenhoek. Hij lijkt de wedstrijd te beslissen, tot Weghorst alsnog toeslaat. De spits van Oranje gaat al na een paar minuten groggy neer na een botsing, kopt later van dichtbij tegen de lat, jast na rust een ogenschijnlijk makkelijke volley over het doel. ‘Die had erin gemoeten. Ik raakte de bal eigenlijk te goed.’ Maar Weghorst geeft nooit op. Ruim twintig minuten voor tijd scoort hij knap, vanuit een best moeilijke hoek. ‘Dat was de moeilijkste van mijn kansen. Ik gleed er vol in.’

Wout Weghorst, de man van de gelijkmaker. Beeld Getty Images

Wolfsburg laat voor het eerst in vijf speelronden punten liggen en zakt van plek 1 naar 2, achter Bayern München nu, alleen door een minder doelsaldo. Beide met dertien punten. Wolfsburg speelt door de bank genomen aanvallend, met veel druk en kansen. Het publiek is enthousiast in de vanwege corona nog niet voor de helft gevulde Arena. Wolfsburg verdient de zege. ‘Overtuiging in de speelwijze’, wil Van Bommel zien.

Knauw

Mark van Bommel (44) dus. Een talentvolle trainer, wiens jonge loopbaan een knauw opliep door het ontslag in december 2019 bij PSV. Dat was meer dan een kras op zijn ziel. Als hij belt, is hij nog steeds kwaad om een stuk in de krant van ruim anderhalf jaar geleden, dat volgens hem te veel op de hand van de clubleiding was geschreven. Verder wil hij het verleden sluiten.

Hij is anderhalf jaar later opnieuw begonnen, in Duitsland. Hij heeft aan zichzelf gewerkt, zonder de kern te verliezen. Die kern is de voetbalman pur sang, als eeuwige denker over het spel. De tacticus. De voetballer van wie je zeker wist dat hij eens trainer zou zijn. ‘Ik ben geen controlfreak’, zegt hij nu, al had hij de neiging om alles te willen doen bij PSV, ook op ander gebied dan dat van de trainer. Het kwam recht uit zijn hart en het was nodig, oordeelde hij, om de professionaliteit in Eindhoven te verbeteren. Het ging tegen hem werken. Hij heeft zichzelf geanalyseerd. ‘Mijn conclusie is: op het veld, met de spelers, heb ik het ook bij PSV goed gedaan. Het werk als trainer op het veld, in de kleedkamer, dat heb je of dat heb je niet. Voor al die andere zaken in het leven, alles om het voetbal heen, heb je mensen die je kunnen helpen.’

En zonder dat te benadrukken hoe het bij PSV was, zegt hij: ‘Dat is geweldig geregeld bij Wolfsburg, met allemaal professionals.’ Slecht waren de resultaten in de voorbereiding, maar hij oefende bewust tegen topteams vanwege de aanstaande Champions League. Knullig was de wisselfout (een te veel), waarna Wolfsburg voor straf uit het bekertoernooi verdween. ‘Daarvan heb ik wel een tijdje een bittere nasmaak gevoeld’, aldus Weghorst, ‘maar die fout is erkend. Mijn verhouding met de trainer is verder prima.’

Onbeschreven blad

Tot zondag was vier keer gewonnen. Ze kennen Van Bommel in Duitsland vooral als voormalig aanvoerder van Bayern München. Als trainer is hij nog een onbeschreven blad in Duitsland. Supporter Michael Baldin, een grote fles bier binnen bereik: ‘De thuiswedstrijd tegen Leipzig onlangs, die was geweldig. Super. Laat dat de standaard zijn. Ik stond helemaal open ten opzichte van Van Bommel, omdat ik niets van hem wist als trainer. Heeft hij ook niet bij de jeugd van Ajax gewerkt?’ Nee dus, bepaald niet.

Van Bommel weet dat oud-voetballers in Duitsland meer status genieten dan in Nederland. Dat merkt hij ook in het dagelijks leven. Hier is hij een grote meneer. En iedereen weet hoe zwaar de Bundesliga is. Op Bayern München staat geen maat. ‘We doen nu mee aan de Champions League, maar dat is helemaal niet normaal voor Wolfsburg. Bayern, Dortmund en Leipzig zijn de drie grote clubs. Daarna komen zeker vijf of zes clubs in aanmerking voor de vierde plaats in de Champions League. Wij horen daarbij.’

Eintracht staat bijna onderaan en trekt met moeite een punt over de streep. Van Bommel blijft rustig. Hij loopt na de 1-1 het veld op en geeft talloze handen. Hij zegt, na afloop: ‘Wij zijn niet tevreden met een punt, wel met de speelwijze. We hebben goed gevoetbald. Kevin Hofland telde acht kansen. Ik ben dus teleurgesteld, maar ook trots. En volgens mij was het een mooie wedstrijd voor het publiek.’