Bij vlagen subliem City maakt einde aan slechte reeks met zege bij Tottenham

Uit herhalingen bleek dat Sterling net buiten de zestien was neergelegd, maar na drie wedstrijden waarin het slachtoffer was geworden van foute arbitrale beslissingen had City wel wat geluk verdiend. Voor Spurs leek het veld van de tijdelijke en volgepakte thuishaven Wembley weer eens te groot te zijn, en de sfeer te doods. De wedstrijd vormde een levensgroot verschil met hetzelfde treffen anderhalf jaar geleden op het oude vertrouwde White Hart Lane waar Pep Guardiola zijn eerste 'Engelse' nederlaag leed.



Maar de ploeg van Mauricio Pochettino toonde veerkracht. Met een beetje geluk kwam de bal bij Harry Kane, die met een subtiele pass Christin Eriksen in stelling bracht en deze Deen scoorde. Het doelpunt leidde tot veel grappen: Kane is eerder deze week bij de FA in beroep gegaan om het tweede doelpunt tegen Stoke City, dat was toegekend aan Eriksen, op zijn naam te krijgen, aangezien hij zijn schouder zou hebben geraakt. Kane is er veel aan gelegen om Mo Salah, die vandaag weer scoorde, in te halen op de topscoorderslijst.

Sterling miste een kans zoals alleen hij dat kan, van dichtbij voor een halfleeg doel