Bij vlagen opgefokt Feyenoord krijgt geen grip op Midtjylland

David Hancko juicht. Hij heeft Feyenoord op een 2-1-voorsprong gezet. Beeld Pro Shots / Mischa Keemink

In de spannende Europa League-poule van Feyenoord, met alle clubs voor de vierde speelronde met vier punten, ontspon zich in De Kuip een fascinerend gevecht in soms in iets te letterlijke zin tussen Feyenoord en FC Midtjylland. Op het laatst ontvlamde de boel in positieve zin vanuit Feyenoord oogpunt toen de ploeg van Slot zich een handvol kansen verschafte. Alsnog bleef het steken op 2-2, een score die al binnen het uur bereikt was.

Feyenoord kreeg, net als een week eerder in Denemarken (ook 2-2), lang niet echt grip op Midtjylland dat de afgelopen vijf seizoenen in eigen land in de top 2 eindigde, maar waarvan de totale transferwaarde op minder dan de helft van die van Feyenoord wordt geschat. Er waren goede fases van Feyenoord voor rust en erna, behoorlijk grote kansen, tweemaal ging de bal op de paal.

Maar langdradig was de wedstrijd vaak ook, vervelend door opstootjes. Door de Sloveense scheidsrechter Obrenovic die nogal nadrukkelijk op zijn strepen stond.

Feyenoord had best gezwijnd in Herning. Zeker de tweede helft had het niets te vertellen. Toch waren de verwachtingen hooggespannen vooraf. ‘Uit en thuis maakt voor elke club een verschil, maar voor ons net iets meer,’ vertelde Slot vooraf. Hij koppelde er zelfs een aantal punten aan: drie tot maximaal zes. In het voordeel van Feyenoord welteverstaan.

Het legioen

Het is en blijft een imponerend gezicht op Europese avonden: een bijna volle Kuip, sfeervol verlicht en zwanger van verwachting. Zeker de helft van de toeschouwers staat continu op de blauwe kuipstoeltjes, meebewegend met elke actie. Zeker als Feyenoord een offensief ontwikkelt, komt er een immens kabaal los, een melange van liedjes van vroeger (‘hand in hand, kameraden’) en nu (‘overal waar jij gaat, gaan wij met jou mee’) en wild geschreeuw en gestamp.

Het legioen komt niet om het eigen liedjesrepertoire af te draaien met de blik vooral gericht op elkaar in plaats van naar het veld. Het volgt de wedstrijd nadrukkelijk, dirigeert die in zekere zin zelfs.

Vorige Feyenoordtrainers zeiden wel eens dat het onmogelijk is om in De Kuip in grote wedstrijden in alle rust van achteruit op te bouwen. Dat wordt niet gepikt, de turbo moet erop, ook al zijn de acteurs daar niet toe in staat of loopt het daardoor in het mes van de tegenstander.

Tijdens de vorige Europese thuiswedstrijd tegen Sturm Graz (6-0) was er sprake van een perfecte symfonie, gisteravond was het zo’n avond dat Feyenoord zeker voor rust maar moeilijk in het ritme kwam, opgefokt oogde, aanvoerder Kökcü voorop.

Karim El Ahmadi, voormalig centrale middenvelder en aanvoerder van Feyenoord, in de rust in de perskamer: ‘In mijn eerste jaren had ik het daar moeilijk mee, ik liep overal en nergens. Later, toen we vastigheden kregen, vond ik het heerlijk, dat publiek. Maar je moet je niet teveel laten meeslepen. Zeker aan de zijkanten hoor je alles goed. Daar moet je tegen kunnen.’

Aan die zijkanten koos Slot ditmaal voor Lopez en Szymanski op links en Pedersen en Jahanbakhsh op rechts. Rechtsback Pedersen maakte indruk met zijn rushes, maar verloor wel een cruciaal kopduel van Sviatchenko bij de 2-2. Op links was Lopez met zijn weifelende ingrepen een makkelijke prooi voor de rappe, handige Isaksen van Midtjylland. Jahanbakhsh blijft grillig, Szymanski is eigenlijk middenvelder, maar Slot was niet tevreden over het aantal sprints in de diepte van Dilrosun afgelopen zondag tegen Twente en posteerde hem op de bank.

Zuiver schieten

Vorig seizoen stonden er nog vier andere spelers op de flanken. Een van hen, rechtsback Geertruida, is nu controlerende middenvelder. Hij bracht op die plek niet de broodnodige rust, al leidde hij wel de 2-1 in met een kunstige verlenging van een hoekschop van Szymanski – omgedraaid achter zijn standbeen – waar Hancko kennelijk op had geanticipeerd. Net als afgelopen zondag tegen FC Twente wist de Slowaak, tot op heden verreweg de best renderende aankoop, te scoren.

De eerste treffer van Feyenoord na ruim een half uur kwam op naam van Timber, na uitmuntend voorbereidend werk van Szymanski en Giménez, die zich niet lieten verleiden tot een schot, maar de bal uiteindelijk bij Timber brachten wiens schot beroerd was, maar alsnog te machtig voor doelman Lössl. Giménez kreeg wederom de voorkeur boven Danilo, werkte hard, was dreigend, maar verder niet gelukkig.

Zuiver schieten is een kunst die Midtjylland-middenvelder Martinez wel beheerste. Met een daverende knal van 25 meter in de benedenhoek zette hij de bezoekers na een kwartier op voorsprong. Feyenoord nam katerig afscheid van de fans, maar hoeft nog niet te wanhopen. Vorig seizoen weerde het zich juist buitenshuis kranig, leidend tot een finaleplaats.