Bij vlagen imponerend Ajax voetbalt stadion Bayern soms stil in Champions League: 1-1

Met bij vlagen imponerend spel eiste Ajax dinsdag zijn rol op tijdens het Oktoberfest in München. Alsof de Beierse weiden waren ingenomen door Amsterdamse feestgangers, zo sloeg Ajax in fasen de maat van de muziek in de strijd met de Duitsers. Maar de uitslag was een gelijkspel: 1-1, in de tweede speelronde van de Champions League.

Ajax voetbalde het stadion soms stil, wat de Duitse aanhang betreft. Prachtige aanvallen waren te aanschouwen, technische hoogstandjes, diepte in het spel, durf. Zo beteuterd oogde Bayern af en toe, alsof de bierkranen op de feestweiden in één keer waren stopgezet en de muziek in de tenten was stilgevallen. Als Tadic kort na rust de bal goed had geraakt, na de schitterende pass van Ziyech en de dito voorzet van Neres. Of als Tagliafico meer had geproduceerd dan een roller, na de lage voorzet van Tadic. Ja dan. Of als Schönes vrije trap in de slotminuut niet de lat had gebeukt.

Bayern München Ajax is een klassieker, een ontmoeting van tal van emoties, speelstijlen en historische paragrafen. Voormalig trainer Van Gaal, winnaar van de laatste Champions League met Ajax in 1995, keek vanaf de met 70 duizend toeschouwers gevulde tribunes van de Allianz Arena toe, met de spelers van toen Van der Sar, Overmars, Blind en Ronald de Boer. Zij waren aanwezig in allerlei functies.

Destijds schakelde Ajax Bayern uit met forse cijfers: 5-2 over twee duels in de halve finales. Van Gaal had maandag voorspeld dat Ajax tot grote hoogte kan reiken, mits het soms wat defensiever voetbalt dan gebruikelijk. De mannen van toen zagen dinsdag een fraaie weerspiegeling van het oplevende Nederlandse clubvoetbal anno 2018, dat door de sterk veranderde financiële verhoudingen niet meer in staat wordt geacht de Europese competitie te kunnen winnen. Alvorens een elftal tot volle bloei is gekomen, zijn de huidige talenten vermoedelijk al verkocht.

Genieten geblazen

Maar zolang de talenten aanwezig zijn, is het genieten geblazen. Ajax bewaart zijn beste optredens dit seizoen voor Europa, zo bleek al in de voorronden en in de gewonnen groepswedstrijd tegen AEK Athene. Het is alsof de veelal jonge spelers beseffen dat op de internationale velden Europese roem te halen is, dat daar grote contracten te verdienen zijn. Eventjes, in de eerste fase, was Ajax onder de indruk van al die grote namen van Bayern. Tagliafico viel Robben een paar keer te laat aan. Uit één van de voorzetten van Robben kopte verdediger Hummels onbedreigd raak, in de vijfde minuut.

Het was ook mooi om Robben te aanschouwen, al speelde hij weleens betere wedstrijden en werd hij na een uur ingeruild voor James Rodriguez. Robbens gedrevenheid is tegen het maniakale aan. In de aanloop liet de 34-jarige dribbelaar weten dat hij blijft voetballen zolang zijn benen hem naar tevredenheid dragen. Bayern, dat uit de laatste twee competitieduels slechts één punt haalde, is toch een gemiddeld wat oude ploeg, die niet wist door te drukken. Dat kwam vooral door Ajax, door de flair, het technisch vermogen, de durf, het zelfvertrouwen om elkaar ook in benarde posities aan te spelen. Nooit is het elftal in paniek, ook niet als deze of gene is omsingeld. Echt goed kunnen voetballen, het moet een heerlijkheid zijn.

Echt mooie kansen

Trainer Erik ten Hag had de opstelling overigens fors gewijzigd. Wöber, onlangs tegen PSV niet goed genoeg geacht voor een basisplaats, was centrale verdediger naast aanvoerder De Ligt. Blind schoof naar het middenveld, Van de Beek speelde in de plaats van Eiting en Tadic was meestal centrumspits. De spitsen Dolberg en Huntelaar zaten op de bank. Schitterend was de aanval waaruit de 1-1 viel, halverwege de eerste helft. Aan het doelpunt ging een ingenieus voorspel vooraf met rollen van Onana en Ziyech, en dan was daar de fabuleuze combinatie tussen Mazraoui en Tadic als sluitstuk. De Serviër stak de bal slim tussen twee man door, Mazraoui was de rechtsachter die als in het totaalvoetbal in de spits verscheen, de bal prachtig aannam en scoorde met zijn mindere been, het linker.

Natuurlijk, na rust zette Bayern aan en probeerde het de beslissing te forceren, maar Ajax had uit mooi geconstrueerde tegenaanvallen echt mooie kansen. Van Tadic dus, van Tagliafico, van Neres, van Ziyech, van Van de Beek. Het kon niet op, zeker niet toen aanvoerder De Ligt bijna vanaf de middenlijn scoorde na een mislukt uitstapje van doelman Neuer.

Aan de andere kant was het ook een kwestie van tegenhouden, vooral door doelman Onana, die een werkelijk fabelachtige redding had op een inzet van James. Beide ploegen gingen voor de zege, maar het bleef 1-1. Voor Ajax volgt nu de cruciale dubbel met Benfica, goeddeels bepalend voor de kansberekening in de Champions League.