Bij veroordeling turnarts krijgen slachtoffers meer ruimte: is dit rechtspraak post-MeToo?

Kentering

De vraag is of de aanpak van Aquilina het begin is van een door #MeToo ingegeven kentering of een incident

De zaak tegen Nassar verschilt nog veel meer van rechtszaken in een niet eens zo ver verleden. In 2013 kreeg een leraar die een 14-jarige scholiere had verkracht in Montana 31 dagen cel, plus een voorwaardelijke straf, met aftrek van voorarrest. Het slachtoffer was 'ouder dan haar kalenderleeftijd', oordeelde de rechter, en 'evenveel baas over de situatie' als de leraar. Het slachtoffer kon daarop niet antwoorden, schrijft The Atlantic deze week, omdat ze drie jaar eerder zelfmoord had gepleegd.



Een ander slachtoffer, in een bar verkracht door een politieagent, kreeg van de (vrouwelijke) rechter te horen dat het niet gebeurd zou zijn, als ze daar niet was geweest.



De vraag is of de aanpak van Aquilina het begin is van een door #MeToo ingegeven kentering of een incident. Sommige collega's vinden dat Aquilina te ver is gegaan met haar sympathie voor de slachtoffers. Anderen hebben er bewondering voor: haar benadering heeft tot gevolg gehad dat er ineens landelijke aandacht is voor het enorme schandaal, dat lange tijd alleen in regionale media is gevolgd (nadat het in 2016 door The Indianapolis Star was onthuld).



Als gevolg van die aandacht nam de bestuursvoorzitter van Michigan State University woensdag onder grote druk ontslag. Eerder al hadden drie leden van de gymnastiekbond ontslag genomen, en het Amerikaanse Olympisch Comité heeft geëist dat de rest van hen voor woensdag vertrokken is. Maar ook het Olympisch Comité zelf ligt onder vuur, omdat het pas deze week excuses aanbood - aan jaar nadat The Indianapolis Star met de eerste onderzoeksverhalen over het schandaal kwam. Niemand van het Olympisch Comité was deze week in de rechtszaal om de getuigenissen van de vrouwen aan te horen. De rest van Amerika heeft ze wel gehoord.