Bij remise onmiddellijk een Armageddon-vluggertje

In 1883 bedachten de organisatoren van het toernooi in Londen een bijzondere maatregel om het aantal remises te beperken. Als een partij onbeslist eindigde, moesten de twee betrokken spelers op de volgende vrije dag terugkomen voor een replay met verwisselde kleuren. Als ook die geen winnaar opleverde, volgde een derde partij. Pas na drie remises werd een half punt in de tabel genoteerd.

Het grootste slachtoffer van deze straf op de puntendeling was de Oostenrijker Englisch. Tijdens de 26 ronden van de ruim anderhalve maand durende marathon speelde hij 43 partijen. Zes remises tegen de Engelsman Mackenzie leverden hem slechts één punt op. De in ­Polen geboren Duitser Zukertort ging economischer met zijn krachten om. Na 32 partijen won hij het toernooi met drie punten voorsprong.

In de volgende editie van het ­elitetoernooi in Stavanger wacht de deelnemers een moderne variant van de strijd tegen het halve punt. Na een remise moeten de spelers onmiddellijk aantreden voor een Armageddon-vluggertje, waarin wit zes en zwart vijf minuten krijgt. Wit moet winnen, bij remise wint zwart. Een overwinning in een klassieke partij levert 2 punten op, winst in een Armageddon-playoff 1,5 punt.

Voor het toernooi in café Batavia in Amsterdam is weer een andere ­variant bedacht. Elke ronde begint met blitzpartijen, die als tiebreaker dienen bij een eventuele remise in de klassieke partijen. Net als het aanstaande experiment in Stavanger is het een aardig idee dat door de ­wereldschaakbond Fide (nog) niet wordt omarmd. De ratingcommissaris zal alleen de resultaten van het klassieke toernooi verwerken.

Uit het Bataviatoernooi, dat dit weekend eindigt, komt een fraaie aanvalsoverwinning van Arthur ­Pijpers op Rick Lahaye.