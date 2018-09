Bij paarden van de springruiters op het WK was ‘het kaarsje uit’

Springruiter Harrie Smolders heeft op de Wereldruiterspelen geen rol van de betekenis kunnen spelen. Op de laatste dag van de WK in Tryon in North Carolina eindigde de aanvoerder van de wereldranglijst op de 23ste plaats. Zijn resultaat was zo tegenvallend dat hij niet van start mocht in de slotronde.

Harrie Smoldes en Don VHP Z tijdens de individuele springfinale van de Longines FEI European kampioenschappen in Zweden. Foto AFP

Marc Houtzager eindigde als beste Nederlander, maar kon zich met een 18de plek ook niet mengen in de strijd om de medailles. Frank Schuttert (55ste) en Jur Vrieling (62ste) plaatsten zich eerder niet voor de finaledag van gisteren.

Zo eindigde een peperduur toernooi voor Nederland teleurstellend. Alleen het transport voor de 46 Nederlandse paarden naar de VS kostte de bond bijna een miljoen euro. Ook NOCNSF geeft veel geld uit aan de paardensport, omdat de sportkoepel veel medaillekansen ziet. Jarenlang droeg de paardensport flink bij aan de Nederlandse medailleoogst op de Olympische Spelen.

Tijdens de Spelen van Rio in 2016 haalde het Nederlandse team voor het eerst sinds 1992 geen medailles. Afgaande op de resultaten op de Wereldruiterspelen is er nog geen herstel waarneembaar.

Anky van Grunsven

Eerder wonnen de dressuurruiters al geen WK-medailles. Drievoudig olympisch kampioen Anky van Grunsven schreef in haar column in De Telegraaf dat ‘de dressuur in Nederland stil lijkt te staan’. Nederland had in Tryson alleen succes in de paralympische dressuur.

Anky van Grunsven op Salinero tijdens haar proef bij de landenwedstrijd dressuur op de Olympische Spelen in Londen. Foto ANP

De springruiters gingen zonder podiumplaatsen naar huis. Bij de landenwedstrijd kwam Nederland niet verder dan de vijfde plaats, een klassering die net genoeg was voor een olympisch startbewijs. De ruiters spraken over een zwaar parcours. Bovendien speelde de temperatuur van meer dan 30 graden hen parten.

Dressuuramazone

Vier jaar geleden, tijdens de WK in Caen, floreerde de Nederlandse paardensport nog. De dressuurploeg won onder meer brons, net als dressuuramazone Adelinde Cornelissen in de individuele competitie. De springploeg won zelfs goud. Ster van dat toernooi was springruiter Jeroen Dubbeldam, die ook individueel wereldkampioen werd met zijn paard Zenith.

Het gemis van Dubbeldam en Zenith laat zich nu gelden. Nadat hij op de Spelen van Rio de tijdslimiet op een paar honderdste van een seconde had overschreden en zo een kans op de medaille miste, heeft Dubbeldam met Zenith geen aansprekende resultaten geboekt. Na een mislukte veiling mocht het paard nog wel bij Dubbeldam blijven, maar de combinatie haalde het oude niveau nooit meer.

Het lijkt ijdele hoop om te denken dat Zenith ooit nog terugkomt op topniveau. ‘Zenith is 14 jaar en het is net als bij mensen. Het duurt allemaal wat langer voordat hij is hersteld’, zei Dubbeldam in april tegen de NOS. ‘Ik wil gewoon van hem genieten en als hij nog wat leuks wint, is dat mooi meegenomen. Maar ik leg de lat niet meer al te hoog.’

Jeroen Dubbeldam met SFN Zenith tijdens Indoor Brabant in de Brabanthallen. Foto ANP

In het kielzog van Dubbeldam verdwenen meer succesvolle springruiters uit het zicht. Bondscoach Rob Ehrens kon jarenlang kiezen uit een vaste kern. Met Dubbeldam, Maikel van der Vleuten, Gerco Schröder en Jur Vrieling won Nederland zowel goud bij de EK van 2015 als bij de Wereldruiterspelen van 2014. Van die ploeg is alleen Vrieling nog over.

Harrie Smolders leek Dubbeldams natuurlijke opvolger, maar hij heeft die verwachtingen niet kunnen waarmaken op de WK. Een jaar geleden won hij nog zilver op de Europese kampioenschappen, en hij is vanwege zijn goede resultaten nummer 1 van de wereld.

Tegen de Hoefslag zei Smolders na zijn rit: ‘We hebben ons geplaatst voor de Olympische Spelen, dat is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Dat heeft onze paarden veel energie gekost. Het kaarsje was uit.’