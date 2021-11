Bij Oranje komt het nu aan op leiderschap van coach en spelers

Louis van Gaal druipt teleurgesteld af. Beeld ANP

Het zat Oranje en Louis van Gaal mee sinds de rentree van de toptrainer in augustus. De ene keer schoot de Noor Haaland tegen de paal, dan weer was het meteen bij de eerste aanval raak of deden de besten bij de tegenstander niet mee.

Van Gaal was sinds zijn terugkeer de kwiek ogende bondscoach. Scherp, de ene keer met een lach en soms chagrijnig. Kin omhoog. Vol humor en vrij mild. Hij vond vrijdag tijd om het beleid van premier Rutte inzake corona en lege stations te kapittelen. Als het goed gaat, is hij nog steeds de wervelstorm.

Maar zaterdag bleef de beoogde polonaise uit in Podgorica en ging de wind liggen, toen Van Gaal even in al zijn kwetsbaarheid zichtbaar was, meteen na afloop van Montenegro - Nederland, na twee tegentreffers in de laatste tien minuten, leidend tot de nooit meer verwachte 2-2. De zeker gewaande plaatsing voor het WK in Qatar leek opeens ver weg, met een apotheose dinsdag in de vanwege corona lege Kuip op komst. Chagrijn in plaats van champagne, al is een gelijkspel genoeg tegen de Noren.

Stroef en mank

Van Gaal klom uit de dug-out en liep gebogen, stroef en mank, zoals mannen van 70 kunnen lopen na een heupoperatie. De kleedkamer waar harde woorden vielen was nog ver weg. Ja, om de wissels kreeg hij vooral kritiek van de pers, vooral die van Frenkie de Jong. Maar de middenvelder vroeg om vervanging, zei Van Gaal, omdat hij aangeslagen was. Wijnaldum was ziek geweest, De Vrij raakte geblesseerd, overigens pas na de 2-2.

Het ging indirect vooral over leiderschap, over richting. ‘We hadden angst om de bal te hebben’, oordeelde De Jong, die persoonlijkheid miste in de slotfase. Spits Memphis Depay, die zelfs in de moeilijkste fase vreemde hakjes bleef proberen, vond dat Nederland voor de 0-3 had moeten gaan, terwijl aanvoerder Virgil van Dijk oordeelde dat het in zo’n slotfase aankomt op verdedigen.

Die bijna Babylonische spraakverwarring is de opmaat voor een hoe dan ook schitterende ontknoping dinsdag. ‘Niet een, maar meerdere spelers waren onzorgvuldig’, zei Van Gaal, die opmerkte dat de ploeg de ‘kater zal moeten wegspoelen’. Hij moet kiezen voor de ‘harde of de zachte evaluatie’. Boos zijn, keihard in zijn kritiek, of juist zalvend, met schouderklopjes. ‘Hoe snel richt je je weer op?’

Chaos

Hoe het ook zij: het was chaos. Aanvallers die niet meeverdedigen, vrijblijvendheid, gemakzucht, focus. De invallers Ryan Gravenberch en Teun Koopmeiners keken toe en leverden ballen in. Denzel Dumfries bleef op avontuur gaan. Van Dijks coaching hielp weinig. Hij is de leider van het elftal, hij hoort de verdediging neer te zetten en spelers bij de les te houden. Het middenveld liet zich overlopen.

Het is een van de redenen dat Van Gaal straks meer defensieve zekerheid wil inbrengen, richting WK in Qatar. Als er nog een straks komt, tenminste, want als het misloopt, is zijn loopbaan dinsdag echt voorbij. Het ging over gemakzucht, die misschien al in de ploeg sloop voor de aftrap, toen bleek dat Noorwegen gelijk had gespeeld tegen Letland en Oranje bij een zege het WK al zou bereiken.

Enfin, die 1-2 was ook gewoon een mooie aanval, en bij 2-2 liet Steven Bergwijn linksachter Radunovic makkelijk voorzetten, bleef Daley Blind passief bij het kopduel en gleed doelman Justin Bijlow half uit bij de houdbare inzet. De voorsprong door de strafschop van Memphis Depay en diens prachtige 0-2, achter het standbeen langs voor zijn 37ste doelpunt als international, was verdwenen.

Nikola Vujnovic kopt de 2-2 binnen. Daley Blind laat het gebeuren, Justin Bijlow glijdt half uit. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Kanshebbers

Is alles dan verloren? Nee, natuurlijk niet. In feite is de situatie bijna precies zoals verwacht. De verwachting vooraf was: de drie kanshebbers op kwalificatie winnen. Alleen Turkije won, van Gibraltar, kwam twee punten dichterbij is daardoor nog kansrijk, zelfs voor de eerste plaats en directe plaatsing.

De mentale tik was voor de koploper met het beste doelsaldo, Nederland, na een overigens vreselijke wedstrijd, met weinig beweging, omdat iedereen stond waar hij stond in het systeem met buitenspelers dat zo statisch kan zijn als het niet loopt.

Van Gaal is van de duidelijkheid, maar hij is ook uitgegroeid tot een soort vriend van de ploeg, gelukkig als hij is om nog één keer de geneugten van het trainerschap te ervaren. Hij merkte op dat de spelers het ook niet expres zo deden tegen Montenegro, dat zich fantastisch kweet van zijn sportieve plicht, zonder tal van spelers (corona).

Pas dinsdag blijkt hoe gedenkwaardig de wedstrijd tegen Montenegro werkelijk zal zijn, in retrospectief. Het scenario is simpel: winst of een gelijkspel is genoeg. Bij verlies is Oranje tweede, wat een play-off betekent, of derde, als Turkije in Montenegro wint. Dan volgt uitschakeling. Dinsdag blijkt of de avond van Podgorica een hoofdstuk of een voetnoot is in de nationale voetbalgeschiedenis.