Bij Oranje circuleert de naam Van Gaal altijd

Dwight Lodeweges trapte maandag af als tijdelijk bondscoach. Intussen zingt de naam van Louis van Gaal door Zeist als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, hoewel het de vraag is of dat zingen tot een symfonie leidt.

Hoelang de schaduw van Louis van Gaal boven Zeist blijft zweven, staat nog geschreven in de sterren. Bij Oranje gaat het dezer dagen ook over de dominante pensionado Van Gaal. Of hij nog één keer wil terugkeren op het veld? En wil de KNVB dat wel? En de spelers dan, verknocht als ze waren aan de lossere aanpak van Ronald Koeman, die het Nederlands elftal zijn verloren gezicht teruggaf.

In de spelersraad is al gepraat over de opvolging van Koeman, die naar Barcelona vertrok. Of de naam van Louis van Gaal viel? Aanvoerder Virgil van Dijk, fijntjes: ‘Ik heb zijn naam persoonlijk niet genoemd.’ Om snel toe te voegen: ‘Maar ik heb ook nooit met hem gewerkt.’

Oranje kwam maandag voor het eerst in negen maanden bij elkaar, voor twee interlands in de Nations League, tegen Polen (vrijdag) en Italië (maandag). Bondscoach ad interim Dwight Lodeweges sprak van een leuke, spannende, prachtige klus. Hij genoot van topvoetballers die elkaar voor het eerst in lange tijd weer zagen. Hun geroezemoes verbeeldde blijdschap. Het ging ook over de collectieve teleurstelling na het afscheid van Koeman, al gunt iedereen hem zijn droom.

Bij de beslissing over de nieuwe bondscoach speelt de stem van de spelers mee. De vraag is hoe zwaar. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De opvolging dan. Van Dijk: ‘Het is aan de directie, maar het zou goed zijn om bij de volgende interlandperiode (in oktober) te weten hoe we verder gaan. Het is belangrijk dat de directie weet hoe wij denken.’ Tussendoor putte hij zich uit in complimenten aan ‘Dwight’, de veldtrainer die zoveel investeerde, onder meer in de ontwikkeling van de speelwijze. Terwijl ook Lodeweges en Van Dijk weten dat een selectie leiden tijdens een toernooi, met alle emoties, iets anders is dan een uitmuntende veldtrainer zijn.

Gepensioneerd

Altijd valt de naam van Van Gaal, die met ouderen uit de selectie een WK meemaakte en die vrij is, zij het gepensioneerd. Alsof Van Gaal al is benoemd, om straks het EK van 2021 te doen, zijn vervolgvragen denkbaar op een aanstelling die mogelijk nooit plaatsvindt. Hoe is hij met Memphis Depay tegenwoordig, met wie hij een prachtig WK beleefde en die hij naar Manchester United haalde? De twee verloren elkaar in mentaal opzicht in Engeland.

Hoe is zijn verhouding met Van Dijk, die hij als bondscoach negeerde? Al toonde Van Dijk met terugwerkende kracht begrip, want hij was tussen 2012 en 2014 lang niet zover als in de jaren daarna. Het nieuws van het weekeinde was dat Van Gaal nadenkt over zijn eventuele derde termijn als bondscoach, mocht het de KNVB behagen tot hem te komen.

Van Gaal, maandag: ‘Om enige duidelijkheid te kunnen verschaffen, heb ik zondag via de NOS gezegd wat ik weet en voel. Ik ben allereerst met pensioen. De KNVB heeft me niet benaderd. Mocht de KNVB dat wel doen, dan zal ik erover nadenken, zoals ik dat ook heb gedaan voordat Ronald Koeman werd benoemd.’ Over de goedkeuring van echtgenote Truus, die de pensionado moet afstaan aan de bond: ‘Truus speelt altijd een rol in mijn gedachten.’

Met andere woorden. Van Gaal is niet bij voorbaat afwijzend. Het is aan de KNVB een eventuele volgende stap te zetten. Directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma: ‘Als er iets te melden is, doen we dat.’ Meer in het algemeen: ‘We hebben geen streefdatum. Zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid. En we spreken uiteraard met de spelersraad.’

Dialoog

De stem van de spelers weegt mee. De vraag is hoe zwaar. Voormalig assistent Kees van Wonderen, nu bij Go Ahead: ‘Deze spelersgroep spreekt zich uit. Er is voortdurend dialoog, met Virgil van Dijk als bindende factor. De rollen in de selectie zijn duidelijk verdeeld. Iedereen kent zijn plek. Als de KNVB verstandig is, luisteren ze naar de groep.’

Koeman begon na twee gemiste toernooien opnieuw en liet de spelers naar elkaar groeien. Zo schaarde iedereen zich achter de actie tegen racisme. Gelegenheidsaanvoerder Georginio Wijnaldum gaf met ieders goedkeuren aan van het veld te stappen, mochten racistische spreekkoren te horen zijn in het stadion. Later sprak de ploeg een boycot uit over verslaggevers van tv-programma Veronica Inside, om een halt toe te roepen aan kwetsende opmerkingen in het programma.

Koeman formeerde een homogene groep, ook door te verhuizen van Noordwijk naar Zeist. Van Gaal deed ongeveer hetzelfde, qua groepsvorming, in de aanloop naar het WK van 2014. Koeman en Van Gaal mogen verschillende typen zijn en door de jaren heen gebrouilleerd, één van hun overeenkomsten is dat groeiend individualisme de vijand is van groepsdenken.