Bij ongeslagen Atalanta solliciteert Teun Koopmeiners naar een basisplaats bij Oranje

Teun Koopmeiners duelleert met Cremonese-middenvelder Soualiho Meite. Beeld ANP / EPA

Stunten is de norm geworden bij Atalanta Bergamo. In de Lombardische stad is het salarishuis nog geen kwart van dat van grootmachten Juventus en Inter, maar de ploeg eindigde in de voorbije vijf seizoenen vier keer in de Italiaanse top-4. Nu staat Atalanta zelfs gedeeld eerste (met Napoli), dankzij de uitblinkende Teun Koopmeiners. Zondag speelde de ploeg gelijk tegen Cremonese: 1-1.

Een maanden terug leek er nog een einde te komen aan de magische run van de sprookjesploeg van de Serie A. Nadat Atalanta zich voor het eerst in zes seizoenen onder zijn leiding niet had geplaatst voor Europees voetbal, besloot Gian Piero Gasperini zijn contract in te leveren.

Het ontslag van de succestrainer werd door de clubleiding niet aanvaard. Gasperini moest blijven, koste wat het kost. De daad werd deze zomer bij het woord gevoegd, door liefst 98 miljoen euro aan nieuwe aankopen te besteden - na Juventus het meeste van alle Serie A-clubs.

Middenveldleider

In de eerste weken van het nieuwe seizoen oogt Atalanta als herboren. De hyper-aanvallende speelstijl, waar de korte passes en positiewisselingen elkaar in rap tempo opvolgen, is weer terug.

De belangrijkste vormgever van het Atalanta-voetbal is Koopmeiners. Na een sterk eerste seizoen, waar hij verrassend genoeg vaak als aanvallende middenvelder moest spelen, vertolkt hij in jaar twee een hoofdrol in de passing. In de 3-4-3-formatie onder Gasperini vormt hij een middenveldkoppel met landgenoot Marten de Roon, waarbij Koopmeiners de midmid is met meer aanvallende vrijheid.

Het is aan de voormalig captain van AZ om de spelopbouw te verbinden met de creatievelingen voorin. Waar Koopmeiners in aanvallend opzicht naar lieve lust mag schaken en vooruitdenken, wordt defensief juist agressie van hem verwacht. Een rol die de linkspoot goed blijkt te liggen. Met 12 geslaagde tackles leidt hij het team dit seizoen.

Doorgroei

Maar de echte highlights van Koopmeiners zijn te danken aan zijn traptechniek. Met 4 goals is hij momenteel zelfs clubtopscorer bij de koploper. Met een mooie schuiver van 30 meter afstand maakte hij de winnende bij Hellas Verona, om een week later in eigen huis tegen Torino zelfs een hattrick (twee penalty's en een afstandsschot) te maken.

Koopmeiners wordt alsmaar belangrijker voor Atalanata. Het contrast met de andere jonge uitblinkers van het AZ dat voor het uitbreken van de pandemie op weg leek naar een landstitel, is enorm. Oussama Idrissi is met Feyenoord toe aan zijn vierde club in twee jaar tijd, terwijl Calvin Stengs inmiddels van Nice naar Antwerp is verhuisd en Myron Boadu (Monaco) in Frankrijk op de bank zit.

Tegen Cremonese was Koopmeiners zondag daarentegen weer goud waard. Met een strak gekrulde vrije trap levert hij de assist op de openingstreffer van Merih Demiral. Voldoende voor de zege was het niet. Door een gelijkspel tegen Cremonese (1-1) moet Atalanta de koppositie nu delen met Napoli en AC Milan.