Bij NEC is een seizoenkaart niet meer nodig: in de camera kijken voor een scan en snel doorlopen

Voetbalfans laten hun gezicht scannen bij een camera, tijdens een test met gezichtsherkenning. NEC hoopt dat supporters in de toekomst sneller naar binnen kunnen. Beeld ANP

Het is een half uur voor de wedstrijd NEC tegen RKC als Henny Jeukens bij poort 9 het stadion wil betreden. Met de handen in de zakken gaat de supporter voor een camera staan die zijn gezicht scant. Binnen een mum van tijd springt het lampje op groen en kan Jeukens doorlopen. ‘Super handig’, zegt hij.

Bij NEC zijn ze vanaf dit seizoen met een experiment gestart. Als eerste voetbalclub in Europa kunnen supporters via gezichtsherkenning toegang krijgen tot het Goffertstadion. Een seizoenkaart of QR-code op de telefoon is niet meer nodig. Jeukens: ‘Hoef ik ook niet meer bang te zijn dat ik mijn seizoenkaart vergeten ben.’

Over de auteur

Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

De gezichtsherkenning is onderdeel van het project ‘Gastvrij, toegankelijk en slim Goffertstadion’. Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, ziet dat supporters sneller naar binnen kunnen, omdat minder handelingen nodig zijn. Ook bestaan de lage toegangspoorten uit veel minder hekwerk, waardoor fans minder het gevoel hebben dat ze een gevangenis binnen lopen. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat we bij een vriendelijker ontvangst een positieve invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van onze supporters.’

Veiligheid belangrijk aspect

Daarnaast is veiligheid een belangrijk aspect binnen het project, meent Van Schaik. Mocht gezichtsherkenning in de toekomst door de overheid worden verplicht, dan is hij ervan overtuigd dat het gaat helpen om mensen met een stadionverbod uit het stadion te houden - iets wat veel clubs in Nederland momenteel niet lukt. ‘Met deze techniek denken wij het bijna honderd procent te kunnen uitsluiten dat iemand met een stadionverbod bij ons binnenkomt.’

Supporters moeten de FastID-app downloaden. Ze scannen eenmalig hun identiteitsbewijs of paspoort in en maken een selfie. Vervolgens wordt de seizoenkaart of losse kaart toegevoegd aan de digitale identiteit van de desbetreffende supporter. De camera bij de toegangspoorten herkent het gezicht en de bijbehorende toegangskaart. Het systeem wordt ook al gebruikt op luchthavens en in hotels.

‘Sinds de terugkeer van supporters in de stadions na corona zijn er in Nederland veel problemen op de tribunes geweest’, zegt Van Schaik. ‘We hebben al een paar keer gezien dat een collectieve straf volgde en hele vakken gesloten werden. Daardoor moesten de goeden onder de kwaden lijden. Wij willen dat die kwaden niet het stadion in komen.’

Bij NEC waren ze al langer aan het kijken hoe ze het oude toegangssysteem - dat regelmatig haperde waardoor lange rijen ontstonden - konden vervangen. De club onderzocht onder meer de mogelijkheden met QR-codes en vingerafdrukken. Tot Marcel Boekhoorn, miljardair en geldschieter van NEC, met FastID op de proppen kwam. De Nijmegenaar is zelf een van de investeerders in de start-up.

Alle toegangspoorten

Voor de wedstrijd tegen RKC heeft NEC bij poort 9 een speciaal informatiepunt opgetuigd. De eerste twee thuiswedstrijden van het seizoen konden supporters alleen hier via gezichtsherkenning naar binnen. Maar vanaf eind oktober zijn alle toegangspoorten van het stadion voorzien van de nieuwe techniek.

Terwijl de spelers op het veld met hun warming-up bezig zijn, melden verschillende supporters zich bij het informatiepunt waar projectleider Lonneke Gijsbers tekst en uitleg geeft. Een fan in NEC-shirt kreeg de app thuis niet gedownload. Het is niet het grootste issue onder de supporters. Gijsbers: ‘De meeste fans willen weten of ze hun seizoenkaart nog kunnen uitlenen en wat wij met de data doen.’

Want Jeukens, die als een van de eerste supporters gebruikmaakt van de gezichtsherkenning, mag dan louter positief zijn. Niet alle fans zijn even enthousiast als hij. Tijdens de eerste thuiswedstrijd tegen Excelsior uitte een deel van de fanatieke aanhang hun onvrede. ‘Elke camera is er 1 te veel’, ‘Tegen gezichtsherkenning’ en ‘Stop Control!’ viel er op spandoeken te lezen.

Deel fans achterdochtig

Supporter Dave Kuiper snapt wel dat een deel van de fans achterdochtig is als zij niet weet wat er met de data gebeurt. ‘Ik hou me in het dagelijks leven bezig met het bouwen van webshops, dus weet hoe gevoelig het kan liggen’, zegt Kuiper terwijl op het scherm een groen lampje verschijnt zodra hij met zijn gezicht voor de camera gaat staan. ‘Anderzijds hoef je je ook niet druk te maken als je niks te verbergen hebt, toch?’

Volgens algemeen directeur Van Schaik ligt er een belangrijke taak bij de club om de supporters goed te informeren. Hij verzekert dat de pasfoto en biometrische gegevens niet in een centrale database worden opgeslagen, maar enkel op de telefoon van de gebruiker staan. ‘Het grappige is dat we nu al door het hele stadion een camerasysteem hebben hangen, waarmee we elke stap van een supporter kunnen volgen. Met die beelden kunnen we veel meer en die mogen we ook delen met de politie.’

Experiment

NEC wil dit seizoen als experiment gebruiken. Vanaf eind oktober kunnen alle supporters zelf kiezen of ze gebruikmaken van de gezichtsherkenning of ouderwets hun kaartje scannen. Op basis van de privacywet AVG mag de club haar supporters niet verplichten om via gezichtsherkenning binnen te komen.

Van Schaik kreeg de afgelopen weken al meerdere telefoontjes van nieuwsgierige clubs die willen komen kijken. Ook is hij uitgenodigd om op een congres van de Uefa te komen spreken. ‘Ik kan me goed voorstellen dat Uefa en Fifa in de toekomst ook gezichtsherkenning gaan gebruiken voor veilige en gastvrije stadions’, zegt hij.

Jeukens ziet het wel zitten, al maakt hij zich voor de wedstrijd tegen RKC veel drukker over iets anders. ‘Na twee nederlagen in de eerste twee wedstrijden moet NEC winnen. Dat blijft voor mij het belangrijkste.’

Jeukens krijgt zijn zin. NEC wint met 3-0 en pakt de eerste drie punten van het seizoen.