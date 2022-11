Bij Louis van Gaal draait alles om het team, dus is het welkom Simons en vaarwel Cillessen

Xavi Simons in het shirt van Oranje onder 21 jaar. Hij maakt zijn debuut in de WK-selectie van Louis van Gaal. De PSV'er kan dribbelen, scoren, eindeloos rennen, is creatief en kan de bal bij zich houden. Beeld BELGA

Xavi Simons is de sprankeling in de selectie van Oranje. Een jongen van 19, een tiener die alles geeft. Natuurlijk gaat hij mee naar het WK in Qatar, al was hij dan nog nooit international, nog nooit eerder lid van de selectie zelfs. Hij klopt aan de poort van de top, hij schudt de rangorde op, en stapt en passant zijn droom binnen.

Van Gaal kon niet om hem heen en wilde dat ook helemaal niet. Zelfs als Simons geen seconde speelt, zal hij elke minuut ondergaan als loutering. ‘Hiërarchie mag nooit vastliggen’, zei Van Gaal vrijdag. ‘Het is altijd goed om daar tegenaan te schoppen, hoe moeilijk dat ook is in deze groep. En het meest geschikt daarvoor zijn jonge spelers.’

Jeremie Frimpong (21) van Leverkusen, alternatief voor Denzel Dumfries als aanvallende vleugelverdediger op rechts, en de laatbloeiende doelman Andries Noppert (28) van Heerenveen zijn de andere voetballers zonder interland in de selectie. Noppert als eventuele penaltyspecialist en als enige doelman in vorm, volgens Van Gaal. Justin Bijlow hervindt zijn vorm. Remko Pasveer en Cillessen zijn in mindere doen, maar Pasveer past beter in de groep, zo bleek vrijdag uit het betoog, waarbij Van Gaal vooral zijdelings op individuen inging.

Naar Van Gaals hart

Simons is een voetballer naar het hart van Van Gaal. Inzetbaar op meerdere posities. Leergierig. Altijd actief. De PSV’er kan dribbelen, scoren, eindeloos rennen, creatief zijn, de bal bij zich houden. Daarbij is hij de jongeling die vreugde brengt, een vleugje andere dynamiek.

En hij schopt dus onbedoeld tegen de hiërarchie. Het is met hem als met Memphis Depay bij het WK in 2014. Hoewel? Die kreeg al veel speeltijd en scoorde twee keer. Dat moet Simons nog afwachten.

Simons is dus teamspeler. Jasper Cillessen minder, zeker als hij geen basisspeler is. Cillessen keerde deze zomer terug naar NEC om zijn WK-kansen te vergroten. Vrijdag, al voor de bekendmaking, was duidelijk dat hij niet meegaat, hoewel hij de laatste tijd overtuigend uitdroeg dat hij eerste keeper zou zijn. Ook na zijn blunder tegen Feyenoord, toen hij de bal tegen spits Gimenez aanschoot, wiens doelpunt onterecht werd afgekeurd.

Hij ‘leverde’ in het verleden, in het vocabulaire van Van Gaal, die eerder de woede van Cillessen wekte toen hij hem in 2014 wisselde voor de strafschoppenserie tijdens de kwartfinale van het WK tegen Costa Rica, omdat Tim Krul de specialist was. Frank de Boer nam hem niet mee naar het EK vanwege corona, al oordeelde Cillessen dat hij was hersteld van het virus.

Ook doelman Mark Flekken, een ‘ontdekking’ van Van Gaal, viel vrijdag af. Vooral over doelmannen viel veel te zeggen. Nederland heeft nu eenmaal geen onomstreden nummer 1, zoals Manuel Neuer bij Duitsland of Thibaut Courtois bij België.

Maar 2022. Bondscoach Louis van Gaal.

De doelman en de aanvallende creativiteit zijn normaliter de pijnpunten. Van Gaal heeft aanvallende kwaliteit nodig, zeker nu sommigen niet helemaal fit zijn of uit vorm. Hij heeft geen Arjen Robben of Robin van Persie, zoals acht jaar geleden, al schat hij de gemiddelde kwaliteit van de selectie nu hoger in met Virgil van Dijk als onbetwiste aanvoerder, eenzaam aan de top van de rangorde.

Voordeel is dat vorm een momentopname is. Vorm kan zo terug zijn, door de net even andere aanpak, de net andere positie en de andere medespelers. Bij Ajax woedt voortdurend discussie waarom Steven Bergwijn niet op links voetbalt, als hij omwille van Dusan Tadic naar rechts is verbannen. Oranje voetbalt met twee spitsen. Hij is daar vrijer. Bij Tottenham speelde hij bijna nooit, terwijl hij uitblonk bij Oranje.

De selectie formeren is kiezen voor vorm, voor posities ook, voor een mengsel van jong en oud, als afspiegeling van veelkleurig Nederland. Maar in eerste instantie is de groep van 26 een team met persoonlijkheden die elkaar aanvullen, die niet gaan zeuren als ze een maand van huis zijn en op de bank zitten. Elke positie is minimaal dubbel bezet, met een uitloop, want 26 man mogen mee in plaats van 23 normaal.

Van Gaal wil drie of vier creatieve spelers in een elftal. Liever vier. In zijn systeem tellen de twee zogenoemde wingbacks voor één creatieve speler, want zij zijn vaak de aanvallers op de vleugel. Ze krijgen ruimte en dienen het moment te kiezen voor het offensief. Denzel Dumfries, op rechts, was de beste speler van Nederland op het EK van vorig jaar.

Jeremie Frimpong

En wie kent Jeremie Frimpong in Nederland? Hij verhuisde als kind naar de jeugdafdeling van Manchester City, spreekt nauwelijks Nederlands en was al in beeld bij Van Gaal toen hij geblesseerd was. Hij geldt als de snelste speler van Bundesliga.

Centrale verdedigers genoeg, met één vaste linkspoot: Nathan Aké, die steeds meer speeltijd krijgt bij Manchester City. Matthijs de Ligt, Jurriën Timber, de aanvoerder Virgil van Dijk, De Vrij. Twee controlerende middenvelders. Frenkie de Jong ontlast en dribbelt. Hij is het hart van het elftal, de beste speler in aanleg. Hij zal mogelijk gekoppeld zijn aan Marten de Roon, terug van een blessure, of aan Teun Koopmeiners, die het voordeel heeft dat hij een geweldige pass heeft en stationnetjes overslaat. Van Gaal kon hem bij vorige interlands nauwelijks testen omdat hij geblesseerd raakte.

De aanvallers vormen normaliter de omgekeerde driehoek. Memphis Depay, topschutter, is nog niet hersteld van een blessure. Van Gaal is gecharmeerd van Vincent Janssen, die ballen kan vasthouden en sterk is, kan schieten en overzicht heeft, die completer is dan afvaller Brian Brobbey.

Pinchhitters genoeg, met Wout Weghorst en Luuk de Jong. Mannen voor Plan B en Plan C, om een doelpunt te forceren, of juist een treffer te voorkomen in een hectische slotfase. Van Gaal ziet in Cody Gakpo vooral een tien, met zijn snelheid en inzicht, maar hij kan natuurlijk ook op de vleugel in 4-3-3, het alternatieve systeem, de speelwijze van de kwalificatie. Net als Noa Lang, een creatieveling die iets kan forceren, zelfs in korte tijd.