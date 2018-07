Bij Lotto-Jumbo lopen ze weer met de borst vooruit

Geletruidrager Geraint Thomas met in zijn spoor Primoz Roglic en Steven Kruijswijk van Team LottoNL-Jumbo. Foto COR VOS

De mecaniciens van Lotto-Jumbo plaatsen de Bianchi’s van de ploeg donderdagmorgen extra dicht bij elkaar in de schaduw onder de luifel van de bus. Op de hoofdstraat door het dorpje Trie-sur-Baïse duiden donkere strepen aan dat het asfalt in de loeiende zon begint te smelten. Voorkomen moet worden dat de renners zich straks met klevend teer aan de banden naar de start begeven.

Kleine moeite voor de monteurs. Zelfs in de hitte is ze niks te veel. De stemming is opperbest. Het team met het een-na-kleinste budget in de World Tour – zo’n 12 miljoen euro per jaar – heeft twee renners in de top van het klassement. Steven Kruijswijk (31), al manhaftig in zijn solo naar de Alpe d'Huez, staat nu zesde, de Sloveen Primoz Roglic (28) is vierde, op 16 seconden van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Twee etappeoverwinningen van Dylan Groenewegen zitten al in de tas.

Honger niet gestild

Dat de sprinter met een gehavende knie de wedstrijd heeft verlaten en dus de etappe van vandaag met een vlakke aankomst in Pau en de wedstrijd op de Champs-Élysées in Parijs mist, kan de sfeer niet bederven. De honger is met nog twee etappes te gaan niet gestild. Kruijswijk vertelt bij de bus dat hij graag nog wat wil opschuiven in de rangschikking. ‘We zijn goed bezig. Als het lekker loopt, is het fijn koersen.’ Hij vergelijkt zijn vorm met die van de dagen dat hij in de Giro d’Italia van 2016 in het roze reed.

Daar verschijnt manager Richard Plugge. Hij heeft vanmorgen de voorpagina van L’Équipe gezien. Drie fietsers staan naast elkaar afgebeeld: geletruidrager Geraint Thomas, Tom Dumoulin en Roglic, in zijn geelzwarte tenue en zijn fiets in de kleur celeste. De kop: ‘Le nouveau monde’; dit zijn de renners die er toe gaan doen. Plugge: ‘We lopen hier met de borst vooruit en de kin opgeheven. Het is een droom als je zo vooraan rijdt.’

Het is weer eens wat anders. In eigen kring wil het chagrijn wel eens toeslaan als de gewenste resultaten uitblijven. Toen bijvoorbeeld vorig voorjaar de slag in de klassiekers volledig werd gemist, verwees het team verongelijkt naar behaalde overwinningen verder weg, in kleinere wedstrijden. Zo beroerd was het allemaal niet. In Trie-sur-Baïse zegt ploegleider Frans Maassen nu: ‘Het was toen gewoon niet goed genoeg. Daar kun je moeilijk enthousiast over gaan doen.’

Verslaggevers uit Groot-Brittannië en Noorwegen melden zich deze donderdag aan het lint bij de bus. Kan Roglic nog het podium halen in Parijs? Hoe flikt Lotto-Jumbo het, de draad oppakken nadat dopingschandalen de voorganger Rabobank vloerden en opvolger Belkin een kort intermezzo bleek?

Beginnen vanaf de bodem

Plugge legt het geduldig uit. ‘Beginnen vanaf de bodem. We moesten wennen aan het idee dat we van een de grootste teams nu een van de kleinste waren. In alle lagen van de organisatie moest de knop om. We zijn op de goede weg. Nee, we zijn geen Team Sky. Maar wie sterk is moet slim zijn. Op alle vlakken 100 procent presteren, winst pakken waar je mogelijkheden ziet.’

Verbaasd over de huidige hoge klasseringen is hij niet. De zeges van Groenewegen hebben de klassementsrenners geïnspireerd en vertrouwen gegeven. ‘Iedereen beseft: we doen mee. We horen erbij. We wisten dat Steven in staat is om top 10 te rijden en misschien wel top 5 kan halen. Hij is vanaf de eerste dag supergeconcentreerd gebleven. Van Primoz was het afwachten of hij drie weken aankan. Dat is wel gebleken. Hij wint woensdag zelfs tijd op de mannen die voor hem staan. Hij is een supertalent.’

Volgens ploegleider Maassen moet de rem er wel eens op. ‘Primoz had graag nog het Critérium du Dauphiné gereden, terwijl ook al de Ronde van Slovenië op het programma stond. Toen moesten we echt zeggen: Primoz, dit is een no go. Dat ziet hij nu ook. Als je de Tour goed rijdt, is het jaar al geslaagd. Maar hij is iemand die zich moeilijk laat overtuigen. Dat tekent alle kampioenen. Dit is een renner die een grote ronde kan winnen.’

Tweestrijd over kopmanschap

Dat er volgend seizoen wel eens een tweestrijd tussen Kruijswijk en de gewezen schansspringer kan ontstaan over het kopmanschap, baart hem geen zorgen. ‘Concurrentie hoort erbij. Dan geldt het recht van de sterkste. We zullen het tegen die tijd wel zien. Het is nu niet aan de orde.’

Volgens Plugge ziet de toekomst van de ploeg er goed uit. Van zowel Groenewegen als Roglic is het contract verlengd tot 2020. Het binnenkort wegvallen van sponsor Lotto wordt volledig opgevangen door Jumbo. Ook Bianchi, zo maakte het team deze Tour bekend, blijft nog jarenlang de fietsleverancier. Over nieuwe sportieve doelstellingen laat de manager zich nog niet uit. Met Roglic vol voor de winst volgend jaar in Frankrijk? ‘Zullen we eerst deze Tour gewoon maar eens afronden?’