Bij Kyrgios lijkt de knop definitief om na winst op Medvedev in New York

Daniil Medvedev Beeld AP

Het kwartje lijkt gevallen bij Kyrgios (27). De Australiёr die zo vaak kampte met een wervelstorm in zijn hoofd speelde tegen Medvedev, titelverdediger in New York, misschien wel de beste wedstrijd uit zijn loopbaan. Niet zijn fratsen, maar zijn op momenten briljante spel was zondagnacht (Nederlandse tijd) spraakmakend. Voor het eerst bereikte Kyrgios met zijn overwinning op Medvedev (7-6 (11), 3-6, 6-3, 6-2) de kwartfinale van de US Open. De Rus verloor op zijn beurt zijn eerste plek op de wereldranglijst.

Het was de klasse van Kyrgios die hem te machtig was, want zelf speelde ook de stabiele Medvedev geen slechte partij. In de derde set maakte hij één enkele onnodige fout. Kyrgios won alsnog.

Vooraf had de Australiёr, de nummer 23 van de plaatsingslijst, het publiek een show beloofd, en die zou er komen. Na de week van het afscheid van Serena Williams werden de New Yorkers nu verwend met een masterclass van Kyrgios. ‘Vond je het wat?’ vroeg hij na zijn partij aan interviewer Patrick McEnroe. De joelende toeschouwers, op de hand van de flamboyante uitdager, gaven het antwoord.

Uitspattingen

Kyrgios leek zijn emoties beter dan andere keren onder controle te hebben, al waren er alsnog de nodige uitspattingen. De Australiër foeterde zoals gebruikelijk in de richting van zijn gevolg, een ritueel waarmee hij naar eigen zeggen stoom afblaast. Ook kreeg hij een waarschuwing voor zijn taalgebruik, en kwam hij goed weg toen hij een bal nonchalant maar hard tegen de blauwe achterwand sloeg. Het scheelde een paar centimeter, of de bal was het publiek in gevlogen.

Kolderiek was een moment in de derde set waarop Kyrgios om het net heen liep en een hoge, mislukte bal van Medvedev op de helft van de Rus uit de lucht mepte. Was hij van de bal afgebleven, dan had hij een breakpoint gehad. Nu ging het punt naar Medvedev. ‘Dat moment komt vast overal op televisie’, grapte Kyrgios bij zijn interview op de baan. ‘Ik zag eruit als een idioot.’ Bij zijn volgende kans brak hij Medvedev alsnog.

De vaak zo feilloze, nu voormalige nummer één van de wereld, wist zich geen raad met Kyrgios, en dat was niet voor het eerst. Van de vier partijen die de twee tot aan zondagnacht speelden, won de Australiër er drie, waarvan de laatste onlangs in Montreal. ‘Hij haalde een hoog niveau’, zei de Rus, ‘en als hij zo doorgaat heeft hij een goede kans om het toernooi te winnen.’

Keelpijn

Het was geen excuus, zei Medvedev, maar hij had op de wedstrijddag last van zijn keel gekregen. ‘Vanwege de airco,’ verklaarde hij zijn verkoudheid. ‘Het gebeurt me elke keer als ik naar Amerika kom.’

Het was niettemin vooral Kyrgios die hem dwarszat. Die serveerde beter dan zijn tegenstander, ging vaak voor de gewaagde winner en lokte Medvedev naar het net met nonchalant ogende, maar vlijmscherpe dropshots. In de eerste set, die Kyrgios won met een tie-break (13-11), gaven de twee elkaar weinig toe, maar na een kleine inzinking in de tweede, toonde hij zich van zijn beste kant.

De laatste maanden verkeert Kyrgios in de vorm van zijn leven. In juli speelde hij op Wimbledon zijn eerste grandslamfinale van zijn carrière. Hij verloor van Novak Djokovic, maar de mijlpaal leek hem vertrouwen te geven voor het restant van het seizoen. Het geloof in eigen kunnen was in de partij tegen Medvedev onmiskenbaar. ‘Het is klaar’, leek hij naar zijn vak te roepen nadat hij de Rus in de vierde set voor een tweede keer had gebroken. En klaar was het.

Toewijding

‘Ik speel de laatste maanden heel goed’, zei Kyrgios. Ook zelf zocht hij nog altijd naar een verklaring, maar volgens hem had het veel met zijn directe achterban te maken. ‘Ik werk momenteel hard en zorg dat elke training telt’, zei de Australiër, die voorheen niet altijd even toegewijd leek. ‘Ik ga niet meer elke avond uit en ik heb een goede vriendin. Dat helpt me. Het komt allemaal door mijn team’, sprak hij over het clubje dat tijdens zijn partijen zo vaak de volle laag krijgt. ‘We zijn nu met z’n allen vier maanden van huis. Ik wil ze niet teleurstellen.’

De kwartfinale van de US Open is voor Kyrgios dus een volgende primeur. ‘Eindelijk kan ik New York mijn talent laten zien,’ zei hij. ‘Het heeft een hoop werk gekost.’

In de volgende ronde speelt hij opnieuw tegen een Russische tegenstander, Karen Chatsjanov. In de andere helft van het speelschema zijn ook Casper Ruud, Rafael Nadal en Carlos Alcaraz nog actief. Na de nederlaag van Medvedev strijdt het drietal in New York om de eerste plek van de wereldranglijst.

Nick Kyrgios Beeld AP