Bij het zesde poortje op de slalom wordt de olympische missie van Shiffrin een nachtmerrie

Mikaela Shiffrin zit na haar misser op de slalom ruim twintig minuten in de sneeuw aan haar mislukte race te denken. Beeld AP

Het hadden de Winterspelen van Mikaela Shiffrin (26) moeten worden. Maar de skiester, het uithangbord van de Amerikaanse equipe, schoot de afgelopen week rampzalig uit de startblokken. Op haar favoriete slalomonderdelen ging het tweemaal mis na slechts enkele seconden. Toch is er nog tijd voor herstel.

Vrijdagochtend verscheen een grote glimlach op het gelaat van Shiffrin, het megatalent uit Colorado. Ze was negende geworden op de Super-G, zeker niet haar beste onderdeel. Het voelde als winst. Voor het eerst tijdens deze Spelen had ze de finish bereikt.

Twee dagen eerder zat Shiffrin op haar achterwerk in de sneeuw, haar hoofd gebogen tussen haar knieën. Een paar seconden had haar optreden op de slalom geduurd. Vijf poortjes. De zesde had ze gemist.

In de afgelopen jaren domineerde de Amerikaanse het onderdeel als een vorstin. Ze won olympisch goud op de slalom van 2014 en liefst 47 wereldbekers door als snelste tussen de paaltjes door te zoeven. Ook in Beijing begon ze als de grootste kanshebber op goud.

Pijn in de huiskamers

Ruim twintig minuten bleef Shiffrin zitten in de sneeuw, terwijl haar concurrenten voorbijsnelden. Zendgemachtigde NBC zou later kritiek krijgen omdat die de skiester in haar kwetsbare pose maar was blijven filmen. De beelden deden ook in de Amerikaanse huiskamers pijn.

Shiffrin verklaarde later dat haar mislukte race zich in het moment van eenzaamheid keer op keer in haar hoofd had afgespeeld. Een verklaring kon ze niet geven. ‘Ik heb dit nog nooit meegemaakt’, sprak de Amerikaanse. ‘Geen idee hoe ik ermee moet omgaan.’ Een poging tot relativering was weinig overtuigend. ‘Het is niet het einde van de wereld’, zei Shiffrin met tranen in de ogen.

Ook op de reuzenslalom, waarop de specialiste haar olympische titel van Pyeongchang verdedigde, was het twee dagen eerder misgegaan. Het had toen elf seconden geduurd voor Shiffrin een slippertje maakte en uit de bocht vloog. Het leek toen nog om een incident te gaan.

Het verloop van haar eerste olympische week was een bittere pil voor de beste skiester van de afgelopen jaren. In aanloop naar de Spelen waren alle ogen op haar gericht. Overal in de Verenigde Staten was haar gezicht te zien; in reclames, promotiefilmpjes, op verpakkingen en de grootste billboards.

Shiffrin had haar reputatie verdiend. In 2014 werd ze de jongste olympisch kampioene met haar winst op de slalom in Sotsji. Achttien jaar was ze nog maar. De vrouw uit skioord Vail, in de staat Colorado, is zesvoudig wereldkampioen en heeft op 26-jarige leeftijd het imposante aantal van 73 wereldbekers gewonnen, waarvan het gros op de slalom.

Vreemde misser

Vaak is ze onaantastbaar op het onderdeel. In de afgelopen vier jaar kwam het slechts eenmaal voor dat ze de finish niet haalde. Het maakte haar misser op de piste van Yanqing des te vreemder.

Verwijzingen naar turnster Simone Biles, die haar landgenoot op sociale media een hart onder de riem stak, waren afgelopen week talrijk. Op de Zomerspelen van Tokio miste de Amerikaanse enkele onderdelen wegens problemen met haar mentale gezondheid.

In het verleden sprak ook Shiffrin geregeld over de druk van presteren op topniveau, maar die last had ze naar eigen zeggen in de loop der jaren juist leren omarmen. ‘Falen is een eng woord’, zei Shiffrin, ‘maar ik ben gaan accepteren dat dat hoort bij wat ik doe.’

In aanloop naar de Spelen kroop de Amerikaanse uit een aanzienlijk dal. De Spelen van Beijing zijn haar eerste zonder vader Jeff aan haar zijde. De skileraar overleed twee jaar geleden aan hoofdletsel na een ongeluk rondom het huis. ‘Ik zou willen dat ik hem even kon bellen’, sprak Shiffrin woensdag na haar uitglijder op de slalom.

Haar verdriet had aanvankelijk een uitwerking op haar prestaties. Shiffrin kreeg black-outs tijdens haar trainingen. Ze verloor de liefde voor haar sport, die vervolgens weer werd aangewakkerd door haar relatie met Aleksander Aamondt Kilde. De Noorse topper bij de mannen won bij de Spelen in China al zilver (combinatie) en brons (Super-G).

Teneergeslagen

Shiffrin droomde in de nachten na haar slalom over haar misser, verklaarde de Amerikaanse. In detail had ze haar korte optredens herbeleefd. Het maakte haar teneergeslagen, lusteloos. ‘Emotionele vermoeidheid’, noemde Shiffrin het.

Een goede training voor de Super-G, waarop haar deelname onzeker was, bleek een belangrijke oppepper. Het finishen van de race, zij het als negende, cruciaal.

De kansen van Shiffrin zijn nog niet verkeken: dinsdag verschijnt ze aan de start van de afdaling, donderdag zal ze - mits in goeden doen - kanshebber zijn op de combinatie. ‘Ik kan mijn instinct nog vertrouwen,’ zei een opgeluchte Shiffrin na de Super-G. ‘Dat is heel, heel belangrijk.’