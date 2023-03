Bij het WK honkbal vinden de miljonairs en amateurs in de Nederlandse ploeg elkaar in een missie

Multimiljonairs en amateurs trekken samen op in het Nederlandse team dat meedoet aan het WK honkbal. Waarom haalt de ene speler de Amerikaanse Major League en blijft de ander steken in de hoofdklasse?

Een handvol toeschouwers is afgekomen op het internationale honkbalduel in het Amerikaanse Scottsdale (Arizona), op het trainingscomplex van de Colorado Rockies. Nederland oefent tegen een profteam uit Zuid-Korea met het oog op het wereldkampioenschap honkbal, officiëel de World Baseball Classic genoemd.

Dat een scorebord ontbreekt, komt de Nederlanders niet slecht uit: de ploeg van bondscoach Hensley Meulens wordt met 15-4 weggespeeld. Er is werk aan de winkel, al zijn er verzachtende omstandigheden. De grote jongens uit het Major League Baseball trainen nog bij hun clubs. Ze sluiten pas aan als de selectie naar Taiwan vliegt. Daar speelt Nederland woensdag zijn eerste groepswedstrijd tegen Cuba.

‘We hebben een paar sterren die ons beter komen maken’, klinkt Meulens hoopvol. Hij doelt op sterspeler Xander Bogaerts (San Diego Padres), Jonathan Schoop (Detroit Tigers), Chadwick Tromp (Atlanta Braves), Richie Palacios (Cleveland Guardians) en de voorlopig clubloze Jurickson Profar, Didi Gregorius en Andrelton Simmons. Andere spelers kunnen zich aan hen optrekken. ‘Dat is altijd onze kracht geweest.’

Didi Gregorius in actie voor Nederland. Beeld Getty Images

Hooggespannen verwachtingen

Nederland haalde in 2013 en 2017 de halve finale van het vierjaarlijkse WK. Ook nu zijn de verwachtingen hooggespannen, vandaar het trainingskamp in Scottsdale. De Nederlandse honkballers zijn in Arizona vanwege het prettige klimaat, maar ook vanwege de dubbelrol van Meulens. In de ochtenden werkt hij als slagcoach bij zijn nieuwe club Colorado Rockies, daarna gaat het petje van het Koninkrijksteam op.

Over de auteur Koen van der Velden schrijft vanuit New York over Amerikaanse sporten.

Bij zijn afwezigheid neemt Evert-Jan ‘t Hoen de leiding, in een staf met voormalige Major League-grootheden Andruw Jones en de Amerikaans-Nederlandse Bert Blyleven. De 71-jarige schopte het als werper tot de eregalerij van de Hall of Fame. Curaçaoënaar Jones staat op de drempel. De twee zijn uitzonderingen in hun sport, waar het bereiken van het hoogste niveau, de Major League, maar voor weinigen is weggelegd.

Vrijwel iedere speler in de huidige Nederlandse selectie probeerde het. Sommigen slaagden, mannen als Bogaerts, Simmons en Gregorius. Anderen mochten kortstondig aan het topniveau ruiken en werden weggestuurd. Het gros strandde in de Minor Leagues, de kraamkamers waaruit de grote clubs zo nu en dan een talent naar boven hengelen. De concurrentie is er moordend.

Andrelton Simmons komt uit voor de Minnesota Twins. Beeld Getty Images

Lars Huijer (29), een van de startende werpers in de Nederlandse selectie, waagde jaren geleden een poging. Hij speelde voor ontwikkelingsteams van Seattle Mariners en Chicago Cubs, maar kwam nooit in de buurt van het hoogste niveau. Huijer koos eieren voor zijn geld en keerde terug naar Nederland, waar hij de laatste jaren meermaals werd uitgeroepen tot beste werper van de hoofdklasse. Afgelopen seizoen werd hij landskampioen met HCAW uit Bussum.

Huijer maakte tegen het einde van zijn Amerikaanse periode de balans op. ‘Er zijn per jaar maar dertig, veertig man die het redden’, zegt hij. ‘De kans was klein dat ik daar bij zat.’ Slechts een miniem percentage van de spelers die gecontracteerd worden door profclubs, haalt het hoogste niveau. ‘Het was elke dag strijden, zegt Huijer. ‘In plaats van nog drie jaar doorgaan, wilde ik aan een maatschappelijke carrière gaan denken. Voor mij was het gewoon klaar.’

Geen vetpot

De werper maakt deel uit van een Nederlandse selectie met een opmerkelijke samenstelling. De miljonairs uit de Amerikaanse competitie – Bogaerts is met jaarlijks 25 miljoen dollar grootverdiener – delen de kleedkamer met mannen uit de bescheiden hoofdklasse, waar, als het meezit, de reiskosten worden gecompenseerd. In Nederland, dat liefst negen spelers in de nationale selectie heeft, is Huijer een van de weinigen die van zijn sport kan leven. Een vetpot is het niet.

Via het WK kan hij alsnog proeven van het wereldtoneel. Ook in 2017 was hij erbij. Huijer geniet van het samenspel met de Major Leaguers. ‘Die jongens zijn zó slim in het honkbal’, zegt hij. ‘Ze hebben veel gezien en meegemaakt. Daar leer ik nog steeds van.’

Waarom zij het wel hebben gered en hij niet? ‘Ik denk dat iedereen wel het talent heeft om er te komen. Je moet wat geluk hebben, hard werken en vooral op de juiste momenten presteren. Als je dat niet doet, dan staat er meteen iemand klaar om je plekje over te nemen.’

Er komen is makkelijker dan er blijven, zegt Shairon Martis, werper van het Rotterdamse Neptunus. In 2006 speelde hij als 19-jarige zijn eerste WK. Tegen Panama gooide hij een zogenoemde no-hitter, een complete wedstrijd zonder honkslagen tegen. Martis speelde vervolgens in Amerika voor Major Leagueteams Washington Nationals en Minnesota Twins, maar zijn rol was beperkt. In ruim twee seizoenen stond hij 26 wedstrijden op de werpheuvel.

‘In die tijd was het niet moeilijk om Major League te halen’, zegt Martis. De recente datarevolutie in de sport vraagt meer van een honkballer, bedoelt de werper. ‘Ik haalde het met hard werken’, verklaart de man uit Willemstad. ‘Je moet de trainingen serieus nemen en in vorm blijven.’

Toch wist hij het niet lang vol te houden in de Amerikaanse profcompetitie. In 2013 speelde Martis er zijn laatste wedstrijd. De werpers die langer bleven, blonken uit in één specifieke kwaliteit, zag Martis. ‘Ze zijn constant.’

Bijnaam Bam-bam

Ook Meulens gebruikt het woord. De bondscoach speelde zeven seizoenen in Amerika, voornamelijk voor New York Yankees. ‘Bam-bam’, luidde zijn bijnaam. Een vaste kracht werd hij nooit. ‘Ik vond het lastig om constant te presteren’, zegt Meulens. ‘Dat is het moeilijkste. Ik heb zeven jaar gespeeld, maar heb niet mijn uiterste potentieel bereikt. Ik was geen sterspeler. Het ging op en neer, de druk was groot. Ik vond het soms moeilijk om te ontspannen.’

De consistentie waaraan het bij hem schortte, zit hem vooral in het uitsluiten van mentale fouten, zegt Meulens. ‘Op alle gebieden. Afvangen, gooien, aangooien. Precies slaan. Honken lopen. De grote jongens doen dat allemaal net wat beter dan anderen. Ze laten minder steken vallen. Er is maar een kleine groep mensen op de wereld die dat kan.’

In het Amerikaanse honkbal is geduld een schaars goed, weet Meulens. ‘Werkt het niet, dan openen ze een ander doosje.’ Zo gaat het ook op weg naar de top. Meulens: ‘Elke club heeft ongeveer tweehonderd spelers in de Minor Leagues. Daar moet je allemaal doorheen voordat je het hoogste niveau bereikt.’

De 19-jarige Antwone Kelly gaat het proberen. De Arubaan staat als rookie aan de voet van de Amerikaanse honkbalpyramide. De jonge werper werd ontdekt tijdens een toernooi in de Dominicaanse Republiek en in 2016 gecontracteerd door Pittsburgh Pirates. Momenteel speelt hij in een van de ontwikkelingsteams van de club. In de Nederlandse selectie is hij debutant.

In Scottsdale gaan zijn ploeggenoten er nog even voor zitten als de jongeling in de achtste inning naar de werpheuvel stapt. Ze hebben veel over hem gehoord, maar nog niets gezien. Kelly maakt indruk. De snelheid van zijn eerste worp is te horen als de bal met een kraakheldere, snoeiharde klets in de handschoen van de catcher verdwijnt. ‘Wow’, klinkt het op de banken achter de thuisplaat.

Worp van 160 kilometer per uur

Kelly, een imposante verschijning, zeker voor een tiener, wil bij de Nederlandse ploeg ervaring opdoen. Leren van de Major Leaguers. Zijn hardste worp tot nu toe? Bijna 160 kilometer per uur. Hij zou er niet mee misstaan in de Amerikaanse profcompetitie.

Over een jaar of vier, vijf wil hij die hebben bereikt. Kelly weet waar hij aan begint. ‘Ik denk dat dit de moeilijkste sport is om de top te halen’, zegt hij in het Engels. ‘Er zijn heel, heel veel goede spelers. Maar ik houd ervan om mezelf uit te dagen. Ik probeer niet aan de anderen te denken, richt me liever op dingen die ik in eigen hand heb. Ik kan niets anders doen dan er hard voor werken. En dan? Hope for the best.’