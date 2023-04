Bij het einde van het voorjaar: Mathieu van der Poel vedette in geknecht wielerland

Tadej Pogacar solo op weg naar de winst eerder deze maand in de enige Nederlandse klassieker, de Amstel Gold race. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Waar waren de andere Nederlanders?

Nederlandse wielerliefhebbers met patriottische gevoelens kwamen de afgelopen maanden aan hun trekken. Mathieu van der Poel zegevierde in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix, twee monumenten in één voorjaar. Dylan van Baarle kwam in de seizoensopening de Omloop het Nieuwsblad als eerste over de finish.

De successen kunnen niet versluieren dat het daarachter magertjes bleef. Een enkele Nederlander schopte het hier en daar tot een klassering bij de beste twintig. Verklaringen zijn er. Ploegen zetten hun renners selectiever in, ze rijden minder wedstrijden. Veel tijd gaat op aan verblijf op hoogte. Tactisch gedisciplineerd koersen betekent minder gelegenheid om maar eens op avontuur te gaan.

Zie ook de rolverdeling. Nederlandse ploegen hebben buitenlandse kopmannen: Wout van Aert, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard bij Jumbo-Visma, Romain Bardet bij Team DSM. Van omgekeerde invulling is geen sprake. Bij buitenlandse teams zijn voor ervaren rotten als Bauke Mollema en Wout Poels en mid-twintigers als Pascal Eenkhoorn en Sjoerd Bax vooral dienende taken bedacht.

De schraalte manifesteert zich zeker bij de afmakers. Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen behoren nog tot de beste sprinters van het peloton, maar gemeten naar hun status scoorden ze weinig en ver van Vlaanderen, het epicentrum van de lentekoers. Groenewegen won etappes in de Saudi Tour en de UAE Tour, Jakobsen in de Vuelta a San Juan in Argentinië en de Tirreno-Adriatico. Het is alsof in de laatste kilometers de chemie met ploeggenoten die de sprint voorbereiden nog ontbreekt en daarmee ook de overtuiging. Verwachting in het sprintersgilde is er ook: Olav Kooij, 21 nog maar, voedt na twee zeges in Parijs-Nice hoop op betere tijden.

Voor de klassementen in de komende grote ronden zijn de verwachtingen niet erg hoog. Thymen Arensman, vorig jaar op de drempel van zijn doorbraak, lijkt zich bij zijn nieuwe ploeg Ineos vooralsnog te moeten wegcijferen voor anderen. Etappezeges vormen voor landgenoten het wenkend perspectief. En dan komt onvermijdelijk weer Van der Poel in beeld, als enige vedette in een vooral geknecht wielerland.

Waar was Jumbo-Visma?

De geel-zwarten waren er wel degelijk, maar dan alleen in het begin. Topfit daalde de selectie voor de klassiekers, vooral geformeerd rondom Wout van Aert, van de Teide op Tenerife af naar Vlaams laagland. Er volgden overwinningen in de Omloop het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, de E3, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. De manier waarop was indrukwekkend: dikwijls met meerdere pionnen in de beslissende aanval, niet zelden zelf op touw gezet.

Dan schrijnt het des te meer dat de zeges ontbreken in de wedstrijden waar het de ploeg echt om te doen zal zijn geweest. Bulkend van zelfvertrouwen was de lat hoog gelegd. Fantastisch natuurlijk, die dominantie in maart, maar zonder winst in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix kun je het voorjaar niet geslaagd noemen, verklaarde sportief directeur Merijn Zeeman vooraf tegen Wielerflits.

Het ging mis. Van Aert stuitte in de Ronde op een betere Van der Poel en een nog betere Tadej Pogacar en als gevolg van een lekke band in Parijs-Roubaix kwam het niet tot een duel met de Nederlander op de wielerbaan. De toon in de ploeg veranderde: we zijn trots op de resultaten, jammer dat niet alle doelstellingen zijn gehaald.

Zonder twijfel zullen lessen voor volgend jaar worden getrokken. Is door het ventileren van de ambities de druk op Van Aert niet te groot geworden, hoe kalm de renner die ook voor de buitenwereld weerstond? Moet de selectie wat meer worden gespaard voor de monumenten? Is in maart al te veel met de krachten gesmeten? Toen het er in Parijs-Roubaix voor het eerst om ging spannen was als steun voor Van Aert alleen Christophe Laporte van de partij.

De ploeg verlegt nu het vizier naar het rondewerk. Weer ligt de lat hoog: eindwinst voor Primoz Roglic in de Giro d’Italia en een tweede zege voor Jonas Vingegaard in de Tour de France. De geel-zwarten zullen er moeten zijn.

Waar was Annemiek van Vleuten

De verwachtingen waren dit voorseizoen hoog gespannen rondom Annemiek van Vleuten. Waarom zou ze immers niet de lijn doortrekken van haar wonderjaar 2022? Vorig seizoen won ze alle drie de grote ronden én de wereldtitel, ondanks een gekwetste elleboog – goed voor een prestigieuze Laureus-nominatie ‘comeback van het jaar’.

Maar het voorjaar van 2023 is een sof geworden voor de 40-jarige renner die aan het eind van het jaar afzwaait. Bijvoorbeeld in Luik waar ze zesde werd achter winnaar Demi Vollering, de nieuwe koningin van het Nederlandse vrouwenwielrennen.

Vollering is een van de verklaringen voor Van Vleutens matige afscheidsjaar tot dusver. ‘Demi is gewoon de sterkste’, vatte de veterane het voorseizoen bij de vrouwen samen.

Niet dat Van Vleuten slechter is geworden. Soms zei haar vermogensmeter dat ze nu beter is dan ooit. Maar je hebt niets aan een recordwattage als je achteraan fietst door een valpartij of lekke band. Dat is nog een verklaring voor haar uitslagen: pech.

En dan is er nog Van Vleuten zelf. ‘Ik was vandaag gewoon niet goed genoeg’, zei ze na weer een tegenvaller. ‘Ik weet niet waar het aan ligt. Ik heb er alles voor gedaan.’

Maar in Luik vond ze het verschil met Vollering ook weer niet zo heel groot. ‘Dat geeft de burger moed voor de rest van het seizoen.’ In de komende ronden van Spanje, Italië en Frankrijk en het WK verdedigt Van Vleuten louter titels: vier kansen om haar carrière alsnog met een uitroepteken te beëindigen.

Waar was Quick-Step

Al jaren domineert de ploeg van Patrick Lefevere elk voorjaar met kleine en grote overwinningen. ‘Quick-Step’, in het peloton de gangbare naam voor het in 2003 door Lefevere opgerichte team, boekte de meeste wielerzeges ooit. Het zijn voor het overgrote deel eendagsoverwinningen: klassiekers, semi-klassiekers en etappezeges.

Vorig seizoen viel de oogst kwantitatief tegen, maar dat werd gecompenseerd door de allereerste overwinning in een grote ronde. Remco Evenepoel, het 23-jarige wonderkind dat de toekomst van de ploeg in zijn eentje draagt, won de Vuelta. Daarvoor zegevierde hij in Luik-Bastenaken-Luik en daarna werd hij wereldkampioen.

Het afgelopen voorseizoen was Soudal Quick-Step eigenlijk nergens. Dat bleek uit de stand van de thermometer van de ploeg: het humeur van Lefevere. De baas was boos.

Op tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe, van wie Lefevere zielsveel zegt te houden, maar die zijn topsalaris niet waarmaakte. Op journalisten die hem vroegen te reageren op alweer een mislukte koers. En op iedereen die vond dat ‘de gelen’, Jumbo-Visma, de dominante rol van Quick-Step hadden overgenomen. ‘Dat weiger ik te geloven.’

Consequent was Lefevere ook: ‘Pas na ‘Luik’ maak ik de balans op.’ Die won Evenepoel en de thermometer van Quick-Step schoot omhoog. Trimester 1 gered, zei de voorheen boze baas, op naar trimester 2: de grote ronden.

Zijn protegé krijgt een sterke ploeg mee om de Giro te winnen. En wie weet, in trimester 3, wint Evenepoel opnieuw het wereldkampioenschap. Dan kan iedereen die het voorseizoen van zijn Quick-Step totaal mislukt vond, wat Lefevere betreft de boom in.