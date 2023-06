Bij het afscheid van handbalgoeroe Bert Bouwer: ‘Uitholling eredivisie doet pijn’

Bert Bouwer als coach bezig aan zijn laatste klus bij de mannen van Aalsmeer. Beeld Henk Seppen

Plotseling was het afgelopen voor Bert Bouwer. Met een nederlaag tegen de Limburg Lions, de aartsrivaal uit Geleen-Sittard, zat het er na 42 jaar op voor de handbaltrainer. Een vijfde titel met de mannen van Aalsmeer bleek dit jaar onhaalbaar. Geen afscheid in stijl dus voor de man die het handbal in Nederland radicaal heeft doen veranderen.

Met het programma Meiden met een Missie legde Bouwer (71) in de jaren negentig de basis voor het tophandbal. Als bondscoach van de handbalsters (1990-2003) liet hij zien dat door meer en beter te trainen de wereldtop haalbaar was. Hoe kijkt hij terug en hoe ziet hij de toekomst van het Nederlands handbal? Hij reageert op vier stellingen.

Zonder Bert Bouwer waren de handbalsters in 2019 geen wereldkampioen geworden

‘Het maakt me trots als dat wordt gezegd, maar ik was het natuurlijk niet alleen. De sponsor, bestuurders; wij wilden laten zien dat tophandbal in Nederland mogelijk was. Ik wilde niet meer beginnen aan een wedstrijd, terwijl ik wist dat de tegenstander meer had gedaan dan wij.

‘Met Jong Oranje haalden we in 1995 voor het eerst het WK. We stonden daar in die hal, in Brazilië, met een heleboel toeschouwers en Monique Feijen laat zo haar tas uit haar hand vallen. Ze zei: ‘Dit is wat ik altijd wil.’ Toen kreeg ik een enorme motivatie, ook omdat Monique er echt hard voor moest werken. Als zij dan die mentaliteit heeft, ja, dan heb je mij te pakken. Toen dacht ik: nu moeten we doorzetten.

‘Meiden met een Missie zorgde voor wrijving, omdat speelsters bij hun club weggingen. Maar ik ben blij dat we hebben doorgezet. Toen ze de wereldtop bestormden, was ik er niet meer bij. Ik heb er wel moeite mee gehad dat mensen die tegen het project waren, later medailles om hun nek hadden hangen. Maar dat heb ik een plek gegeven, ik moet vooral blij zijn dat ik heb bewezen dat handbal in Nederland top kan zijn.’

Handballers gaan te snel naar het buitenland

‘Mijn droom was: die meiden gaan naar het buitenland, dan komen ze terug en maken ze de clubs sterker. Maar het probleem is: ze raken verslaafd aan het niveau. Ik snap het ook wel. In Denemarken, Duitsland en Noorwegen zijn de competities veel sterker, staan prachtige hallen. Ze voelen die vibe en ze kunnen er ook nog geld mee verdienen. Alleen, doordat sommigen die stap zo vroeg maken, op hun negentiende, twintigste, is de hele eredivisie uitgehold, dat doet me pijn.

‘De grootste talenten gaan naar de Handbalacademie op Papendal. Het programma is heel goed, maar we selecteren te vroeg. Van de duizend meisjes in een lichting die leuk kunnen handballen, zitten er twintig op de academie. Dat betekent dat je 980 meisjes teleurstelt. Die meisjes, vaak de harde werkers, neem je hun droom af, een Monique Feijen zouden we nu laten vallen.

‘We kunnen het geld voor de Handbalacademie beter gebruiken voor zes steunpunten in het hele land, zes regionale academies. Natuurlijk moeten die voldoen aan de eisen van NOCNSF, maar dat kan ook, in Aalsmeer hebben we die faciliteiten al. Dat is goed voor de clubs, die meiden hoeven niet meer te verhuizen naar Papendal en het zorgt ervoor dat veel meer talenten langer in beeld blijven.’

Een nieuwe wereldtitel zit er voorlopig niet in

‘We hebben bij de vrouwen een zeer getalenteerd team, maar wereldkampioen? Ik denk dat we daarvoor een aantal ingrediënten nog missen. En Lois Abbingh komt toch op een leeftijd dat ze afscheid gaat nemen, voor haar zie ik niet direct een vervanger. Je moet bovendien geluk hebben. Als je bij Noorwegen in de poule komt, ben je de Sjaak, Denemarken komt nu weer terug. Ik zie ons de komende jaren wel bij de eerste acht eindigen. En een wereldtitel kan ook nog wel een keer, maar dan moet alles op het goede moment bij elkaar komen.

‘Bij de mannen is dat veel moeilijker, maar hun prestaties (10de op het EK, 14de op het WK, red.) zijn groots, omdat de top zoveel breder is. We hebben nu een unieke lichting, maar de basis is te smal om continu te presteren. Als je Luc Steins weghaalt uit dit Nederlands team heb je wel een aardig probleem. Zo’n beweeglijke speler zien we voorlopig niet meer, hij maakt ook dat mensen handballen heel mooi zouden kunnen vinden.’

Handbal is onzichtbaar

‘Iedereen die ik meeneem naar een handbalwedstrijd, zegt: wat een prachtige sport! Maar zelfs met twee goede nationale ploegen is het nauwelijks te zien. Waarom moet ik acht uur kijken naar wielrennen? Waarom moet ik tien uur kijken naar schaatsers die rondjes draaien? Ik heb echt veel respect voor die sporten, maar een beetje minder mag wel.

‘Bij de NOS heerst ook een cultuur waar vooral voetbal telt. Dan zitten er ’s avonds vier mensen die allemaal denken het beter te weten dan de trainers, maar nooit te maken hebben gehad met groepsdynamiek. Ze hebben geen idee hoe het is om coach te zijn. Dan zeg ik: geef mij de helft van wat zij betaald krijgen en dan maak ik een mooi filmpje over handbal.

‘Vergeet niet: Kay Smits en Luc Steins staan straks in juni in de Final Four van de Champions League. Dat zijn gewoon twee Messi’s. Het Nederlandse handbal doet mee in de top, dat kan het probleem niet zijn.’