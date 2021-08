Bij Heerenveen - AZ draait het maar om één man: Joey Veerman

Joey Veerman in duel met Vangelis Pavlidis van AZ Beeld ANP

‘Mooi dat ze me willen hebben, maar het is dan wel lastig spelen tegen ze’, zegt Joey Veerman, de hoofdrolspeler zondagmiddag bij Heerenveen - AZ. De spelmaker is de grote ster bij de thuisploeg, de bezoekers hebben eerder in de week een miljoenenbod op hem gedaan.

Veerman: ‘Het brengt wel behoorlijk wat extra druk met zich mee, al dit gedoe. Misschien dat het daarom niet allemaal zo liep als gewoonlijk bij mij. Ik kwam te weinig aan de bal vandaag, was iets te slordig.’

Andere tijden in Friesland

Op het transferfront zijn de tijden veranderd in Friesland. Hoewel Heerenveen met Arber Zeneli (Reims, 2018), Denzel Dumfries (PSV, 2018), Kik Pierie (Ajax, 2019) en Michel Vlap (2019, Anderlecht) in de laatste jaren een paar spelers leverde aan grotere clubs, is de club niet meer het handelshuis van weleer.

De verkoop van de pingelende Nigeriaanse buitenspeler Chidera Ejuke aan het Russische CSKA Moskou (11,5 miljoen in 2020) is de enige uitgaande transfer waar Heerenveen sinds 2015 meer dan zeven miljoen euro aan verdiende. Ter vergelijking: in de tien jaar tussen 2005 en 2015 verkocht Heerenveen liefst negen keer een speler voor minstens zeven miljoen. Maar een speler uit de categorie waar vroegere uitblinkers als Afonso Alves, Miralem Sulejmani, Klaas-Jan Huntelaar en Georgios Samaras in vielen, had Heerenveen al een tijdje niet meer gehad.

Het past bij de periode waarin Heerenveen zit, de Friezen zijn niet langer een stabiele subtopper. Liefst zes seizoenen op rij eindigde de club buiten de top-7, en in elk van die jaren werd het puntentotaal van vijftig niet gehaald over een heel seizoen. Tussen 1995 en 2015 was Heerenveen twintig jaar lang gemiddeld goed voor 52 punten per seizoen.

Hoofdprijs

Vanuit dit oogpunt bekeken is het zo gek nog niet dat de Friezen een enorm transferbedrag verlangen voor hun sterspeler. Veerman: ‘AZ heeft een bedrag tussen de 4 en 4,5 miljoen euro op me geboden, maar Heerenveen wil minstens acht miljoen, heb ik begrepen.’

De middenvelder is wat gefrustreerd dat het allemaal zo lang duurt. ‘Toen ik naar Heerenveen ging, was het binnen twee uurtjes geregeld. Dat is nu wel anders.’

De statistieken onderstrepen dat Heerenveen een punt heeft om voor Veerman de hoofdprijs te vragen. Vorig seizoen eindigde hij van alle eredivisie-middenvelders als eerste qua assists (10), als derde qua geslaagde dribbels (71) en als vierde qua gecreëerde kansen (59). De spelmaker behoort tot de creatieve elite, weinig spelers in de eredivisie kunnen strooien met sierlijke passjes zoals hij dat kan.

Leegloop

Bij zijn mogelijk toekomstige werkgever zou Veerman het nieuwe gezicht van de ploeg worden. Deze zomer was de grote leegloop bij AZ. Marco Bizot (Brest), Calvin Stengs (Nice) en Myron Boadu (Monaco) gingen voor forse bedragen naar Frankrijk, terwijl Jonas Svensson (Adana Demirspor) transfervrij vertrok naar Turkije. Met het verwachte vertrek van aanvoerder Teun Koopmeiners naar Atalanta Bergamo zouden de Alkmaarders in één transferperiode vijf basiskrachten uit hun voormalige succesploeg kwijtraken.

Door de lucratieve zomer lijkt AZ voor het eerst in lange tijd in het duurdere segment te durven winkelen. In het afgelopen decennium gaf de club slechts een keer meer dan drie miljoen euro uit aan een speler (Nemanja Gudelj in 2014). Het aantrekken van Veerman zou hoogstwaarschijnlijk een nieuw clubrecord betekenen. Dat staat nu nog op naam van Mounir El Hamdaoui (7 miljoen in 2007).

Veerman heeft in elk geval wel oren naar een overstap naar Alkmaar. ‘AZ is in mijn ogen nog steeds een topclub. De afgelopen jaren staan ze steevast in de top-3.’

Krachtsverschil

In het Abe Lenstra Stadion hebben de Alkmaarders overigens Veerman nog niet nodig. Ook met een sterk uitgedunde selectie is AZ aanzienlijk sterker dan Heerenveen. Dat komt weliswaar vroeg op voorsprong via Henk Veerman, maar AZ domineert het duel.

Een enorme kans die Vangelis Pavlidis mist in de tweede minuut blijkt een voorbode voor een sterke wedstrijd van de nieuwe AZ-spits, die deze zomer overkwam van Willem II. De Griekse aanvaller maakt na een kwartier spelen de 1-1 uit een corner en zorgt na rust voor de assist bij de 1-2. Hij legt terug op mede-nieuwkomer en linksback Aslak Witry, die de bal met de rechtervoet vanaf de rand van de zestien in de linker bovenhoek krult. Een Fries slotoffensief komt niet van de grond, in de counter maakt Dani de Wit in de slotfase 1-3.

Als het onverhoopt niet tot een transfer komt, gooit Veerman niet zijn kont tegen de krib. ‘Wat zou ik moeten doen: me een halfjaar lang elke dag ziek melden? Zo ben ik niet.’