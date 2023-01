Bij Feyenoord begint het mysterie Jahanbakhshzich nu te ontrafelen

Alireza Jahanbakhsh was vorige week op dreef tijdens het bekerduel Feyenoord - PEC Zwolle. Beeld Pro Shots / Kay Int Veen

Feyenoord-speler Alireza Jahanbakhsh voelt zoveel druk op zijn schouders dat hij er af en toe stapelgek van wordt. Zijn familie, ploeggenoten, trainer, zaakwaarnemer, vrienden, club, fans, landgenoten; hij wil niemand teleurstellen, schetsen goede vrienden van de Iraanse voetballer. ‘Maar vooral zichzelf niet, hij is een trotse jongen, een rolmodel in Iran,’ vertelt Amir Hashemi.

Pas de voorbije weken voldoet de 29-jarige buitenspeler aan de verwachtingen, daarvoor lukte hem dat slechts bij vlagen, terwijl Jahanbakhsh anderhalf jaar geleden door Feyenoord als een gerenommeerde topspeler werd gepresenteerd.

Analisten beten zich stuk op het ‘mysterie Jahanbakhsh’. Dat komt vooral door het seizoen 2016-2017 toen de technisch begaafde en schotvaardige rechtsbuiten in dienst van AZ 21 goals en 12 assists liet aantekenen. Daarmee belandde hij in een kort, welluidend rijtje. Luis Suarez en Memphis Depay zijn de enige andere buitenspelers die, over een heel seizoen gemeten, topscorer van de eredivisie werden.

De wereld lag daarna aan zijn voeten. AZ verkocht hem voor het recordbedrag van 25 miljoen euro aan de Engelse Premier League-club Brighton & Hove Albion. Maar de manager die hem haalde werd ontslagen en diens opvolger moest niets van buitenspelers hebben. Jahanbakhsh bleef vechten voor zijn kans tot Feyenoord hem overnam voor zo’n anderhalf miljoen euro.

Worstelt als een tiener met zichzelf

Het klonk als een topdeal, ook gezien zijn leeftijd, maar Jahanbakhsh worstelt als een tiener met zichzelf. ‘Oh man, het is bijna zielig hoe hij erbij loopt, zo zonder zelfvertrouwen,’ zei ESPN-analist Kenneth Perez kort na de start van dit seizoen over Jahanbakhsh. Hij adviseerde hem naar het geïnteresseerde FC Utrecht over te stappen. Collega-analist Marciano Vink ging nog verder: ‘waarom zou Utrecht dit willen?’

‘We hebben een lang gesprek gehad over de druk die hij voelt,’ vertelt goede vriend Amir Hashemi die tevens zijn zaken behartigt, en die zelf 15 interlands voor Iran speelde. ‘Dat luchtte hem op. Hij moest teruggaan naar het jongetje in zichzelf. Onbevangen gaan voetballen, acties maken zonder vrees. Schieten als dat kan. Risico’s nemen. Zonder al teveel na te denken over de consequenties als het mislukt.’

Deze winter meldde onder meer Panathinaikos zich voor hem en was er ook interesse uit Duitsland en Amerika, maar Jahanbakhsh wilde per se bij Feyenoord blijven. Hashemi: ‘Die interesse gaf hem zelfvertrouwen. Hij wil slagen, dat heeft hij bij alle clubs gehad. Alireza is een gever, hij wil niet teleurstellen. Niemand. Nooit.’

Als Jahanbakhsh terug is in zijn ouderlijk huis in Jirandeh wordt er doorlopend aangebeld door mensen die met hem willen praten. Telkens doet de voetballer open en gaat het gesprek aan, ook al bevindt het appartement van zijn ouders zich op de vierde etage en moet hij steeds vier trappen af.

Herpakt zich in de winterstop

Jahanbakhsh herpakte zich gedurende de winterstop. In oefenwedstrijden was hij weer ouderwets dominant aanwezig, ook in de kleedkamer. Coach Slot gaf hem er een compliment voor. Hij scoorde tegen FC Utrecht als invaller en was daarna als basisspeler tegen PEC Zwolle en FC Groningen op dreef.

Misschien is dat geen toeval. Ook bij NEC en AZ, zijn vorige clubs in Nederland, kwam Jahanbakhsh pas na anderhalf jaar los, zegt een andere vriend die hij dagelijks spreekt Benjamin Mahian. ‘Hij heeft steeds tijd nodig. Tijd die je bij Feyenoord niet krijgt.’

Hashemi: ‘Nederland is kritisch, zelfs als Oranje met 3-0 wint is niemand blij. Feyenoord is totaal anders dan AZ. Totaal! Niet alleen het publiek, de hele wereld eromheen.’

Telkens is er het vergelijk met het droomseizoen 2016-2017. Het vreet Jahanbakhsh in zekere zin een beetje op. Mahian: ‘We praten niet meer over voetbal, maar over andere dingen. Ik denk dat het helpt. En zijn familie is over uit Iran, daar voelt hij zich prettig bij.’

Onrustig

Het is al maanden onrustig in Iran met protesten voor meer vrijheid die door het regime worden beantwoord met martelingen, gevangenisstraffen en ophangingen. Wie zich alleen al uitspreekt hangt vervolging boven het hoofd. Jahanbakhsh geeft geen lange interviews meer.

‘Het is haast niet te doen om een dag te beginnen terwijl je eerst het nieuws tot je neemt,’ vertelt Hashemi. ‘Ieder mens zou knielen en niet meer opstaan, het is ondraaglijk. Wij Iraniërs zijn heel trots en emotioneel, we staan allemaal als een berg achter ons volk. Als een berg! Alireza wil troost en afleiding bieden voor zijn mensen. Dat eist hij van zichzelf.’

Jahanbakhsh speelde voor Iran op het WK. De nationale ploeg zong het volkslied voor de eerste wedstrijd niet mee, maar voor de twee pouleduels daarna wel. Naar verluidt na dreigementen van overheidsfunctionarissen in het spelershotel. De schrik zit er goed in nadat oud-voetballer Amir Nasr-Azadani werd veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf nadat hij meedeed aan protesten. Ooggetuigen zagen spelers in het spelershotel ‘huilen zonder tranen’.

Hashemi: ‘Het WK is het grootste podium, daar moet je van genieten. Maar wat ze ook deden: het was niet goed.’

Concurrentie met jongere spelers

In zekere zin was het prettig voor Jahanbakhsh om daarna weer terug te keren in Rotterdam. Al is de concurrentie er fors met jongere spelers als Dilrosun en Wålemark, beiden voor meerdere miljoenen gehaald.

Hashemi en Hamian geloven dat hun vriend weer topscorer kan worden, en kampioen met Feyenoord. Waarom niet? Je moet ergens in geloven, vinden ze. Daarvan is hun volk het beste voorbeeld.

Het is Jahanbakhsh’ droom om na zijn carrière van nog meer betekenis te zijn voor Iran. Hashemi: ‘Hij wil Iran zo graag laten lachen en genieten. Dat is hem alles waard.’

Een goede rol zondag tegen Ajax is voor Jahanbakhsh om meerdere redenen van het grootste belang. Hashemi: ‘Ajax is de club waarvan ik altijd dacht dat Alireza zou terechtkomen. In 2017 was het bijna zover, maar AZ wilde spelers niet aan concurrenten verkopen en Brighton bood ook meer geld. Nu zal hij daar nooit meer kunnen spelen. Onmogelijk. Alireza houdt oprecht van Feyenoord. Hij wil de supporters iets geven, de club, zijn ploeggenoten, trainer Slot die dagelijks vraagt hoe het met hem gaat, zijn volk. Maar dat kan alleen door de vrijheid in zichzelf terug te vinden.’