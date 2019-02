Bij Ferrari is de revolutie voltooid en het plezier terug

Voor de F1-wereldtitel weet Max Verstappen dat hij in ieder geval Lewis Hamilton in zijn Mercedes moet verslaan. Maar misschien zit zijn grootste concurrent dit seizoen wel in een Ferrari. De auto is weliswaar als vanouds rood, maar verder is er vooral veel veranderd bij het team. Met een nieuwe teambaas en een onbeschreven toptalent begint de renstal aan een nieuw tijdperk.

Ferrari won voor het laatst de constructeurstitel in 2008. Een jaar eerder werd Kimi Räikkönen de laatste coureur die in de rode bolide de coureurs-titel greep. Het voelt als een eeuwigheid geleden voor het succesvolste team uit de raceklasse. Elk jaar zonder prijs vergroot de pijn bij de tifosi.

En dan dreigt het superieure Ferrari van Michael Schumacher (vijf coureur- en zes constructeurstitels tussen 1999 en 2004) ook nog eens door Mercedes overtroffen te worden. De Duitsers kunnen dit jaar het eerste team ooit worden met zes coureur- én constructeurstitels op rij.

Losse schroeven

Dus moest er wat gebeuren bij Ferrari, vond topman Sergio Marchionne. Vorig seizoen was hij al volop bezig het over een andere boeg te gooien. Geheel tegen het conservatieve beleid in wilde hij toptalent Charles Leclerc, die pas vorig jaar debuteerde in de F1, in de auto zetten. Daarnaast moest de stugge teambaas Maurizio Arrivabene vervangen worden door de gewiekste technisch directeur Mattia Binotto.

Net toen hij zijn plannen wilde doorzetten, overleed Marchionne in juli vorig jaar plotseling aan complicaties na een operatie. Zijn hervormingen stonden op losse schroeven. Na maanden van topoverleg kreeg Leclerc alsnog het Ferrari-stoeltje en begin dit jaar was de rivoluzione van Marchionne, zoals Italiaanse media het noemden, postuum voltooid toen Binotto de teugels in handen kreeg.

Binotto begon in 1995 bij het team als motortechnicus en werkte zich gestaag omhoog op de fabriek in Maranelllo. De afgelopen drie jaar was de

49-jarige Zwitser technisch directeur. Onder hem lukte het Ferrari dichter naar Mercedes toe te kruipen. De Italianen begonnen weer structureel races te winnen.

Matte verf

Als teambaas wil hij het ‘plezier’ terugbrengen bij Ferrari, zei hij vorige week bij de presentatie van de nieuwe auto, suggererend dat het daar onder Arrivabene aan ontbrak. Verder staat hij bekend om zijn oog voor detail. Zo is de auto dit jaar voor het eerst in de historie van Ferrari niet glimmend rood, maar mat. Niet om esthetische redenen, benadrukte Binotto: ‘De verf is lichter. Misschien een paar honderd gram. Maar dat kan het verschil maken als je strijdt op de grenzen van wat technisch mogelijk is.’

Onder de nieuwe wind ligt alle druk op de schouders van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel (31), die door Binotto al als eerste coureur is bestempeld.

De afgelopen dagen leek de Duitser op het circuit van Barcelona weinig last te hebben van de extra ogen op hem. Tijdens zijn enige perssessie op maandag oogde hij ontspannen. Hij had net met 169 ronden de meeste kilometers van de dag gemaakt. Zijn eerste testdag benaderde volgens hem ‘perfectie’, zei hij met een brede glimlach.

Monegask

Charles Leclerc voelde zich net zo senang in zijn nieuwe auto. De 21-jarige Monegask, een maand jonger dan Max Verstappen, reed dinsdag op zijn eerste dag in een Ferrari 157 ronden. De ‘Scuderia’ heeft alleen weinig aan al die kilometers als net als in voorgaande jaren over negen maanden Mercedes met de prijzen aan de haal gaat.

Wereldkampioen Lewis Hamilton was niet onder de indruk van de voortvarende start van de concurrent. ‘Ik kijk nooit naar anderen. Wij draaien ons eigen testprogramma’, zei hij woensdag. Het lijkt er wel op dat ze beter zijn dan vorig jaar. Leuk, want dan wordt de uitdaging voor ons alleen maar groter.’

Toen het over Leclerc ging, kwam er toch even een twinkeling in zijn ogen. Het deed hem aan zijn eigen situatie denken, toen hij in 2008 als onbevangen 23-jarige debuteerde bij topteam McLaren naast tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Hamilton werd dat seizoen meteen tweede in de WK-stand. Een jaar later was hij wereldkampioen.

‘Charles komt naast een veteraan en is nog relatief onervaren. Maar als je jong bent, heb je een tomeloze energie. Het is interessant te zien hoe zo’n situatie in dit tijdperk uitpakt. Hopelijk verrast hij velen.’