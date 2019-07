Bij FC Emmen is alles anders en verandert niets

De vriendschappelijke wedstrijd tegen Almere City wordt zondag op een nieuw kunstgrasveld gespeeld. Het oude ligt in zakken naast het stadion. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Als een zwerm bijen duikt een groepje jonge FC Emmen-fans tijdens de open dag op Anco Jansen. Met een brede glimlach zet de aanvaller de ene na de andere handtekening of zakt iets door de knieën voor weer een foto. ‘Mooi toch hoe trots de mensen hier tegenwoordig op Emmen zijn?’, zegt de aanvoerder nadat hij zich even heeft teruggetrokken.

Het contrast met een aantal jaar geleden is groot, toen de club nog een zielloos bestaan leidde in de eerste divisie. Aan de rand van het veld wijst Jansen naar een hoek in het stadion. ‘Daar werden we toen tijdens de open dag voorgesteld aan het publiek. Ik wed dat er nog geen honderd man zat.’

Sinds de eerste promotie uit de clubgeschiedenis naar de eredivisie in 2018 ziet de wereld voor Emmen er heel anders uit. Als club met de kleinste begroting wist het zich afgelopen seizoen rechtstreeks te handhaven – iets dat door menigeen voor onmogelijk werd gehouden. Langer dan een seizoen zou het avontuur niet duren.

De resten van het vorige kunstgrasveld liggen naast het stadion. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Toch presenteert Emmen zich zondag als eredivisionist aan de paar duizend toegestroomde supporters. Met een sterk gerenoveerde selectie speelt het als afsluiting van de open dag gelijk tegen eerstedivisionist Almere City (1-1). Geen enkele club was tot nu toe zo actief op de transfermarkt als Emmen. 21 spelers vertrokken. Daarvoor in de plaats kwamen tien nieuwe gezichten.

‘In zo’n eerste jaar kan iedereen een stapje extra zetten’, zegt voorzitter Ronald Lubbers in de dug-out. ‘Maar sommige spelers zaten echt aan hun plafond. Als je als club de volgende stap wil zetten, moet je ook durven doorselecteren. We hebben aan de onderkant gesneden en op papier kwalitatief betere spelers gehaald. Al moet je altijd maar afwachten hoe dat uitpakt.’

De bank van FC Emmen is goed gevuld. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Spelers benaderen

De enige profclub uit Drenthe heeft zijn horizon verbreed. Het spelersbudget groeide ten opzichte van vorig seizoen een miljoen euro, naar 3,5 miljoen. Daarmee lokte de club onder meer een Deen, Turk, Duitser, twee Zwitsers en twee Kroaten naar de provincie.

Lubbers merkte dat het als nummer 14 van de eredivisie makkelijker was om spelers te benaderen dan een jaar geleden. ‘Toen had ik op een gegeven moment twintig spelers gebeld, maar wilde er niet één op gesprek komen omdat we de gedoodverfde degradatiekandidaat waren.’ Nu zijn de meesten volgens hem plots wel geïnteresseerd.

Supporters van FC Emmen tijdens de wedstrijd tegen Almere City Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dus hoorde Jansen de eerste weken in de kleedkamer al Deens, Kroatisch en Turks voorbijkomen. Talen die hij niet machtig is. ‘Ik heb meteen gezegd dat ik al die talen niet meer wil horen. In de kleedkamer wordt Nederlands of Engels gesproken. Het kan niet zo zijn dat ik dadelijk Kroatisch moet gaan praten.’

Het zijn de groeipijnen die horen bij een club in ontwikkeling. Evenals spelers die na een goed seizoen azen op een transfer. Waar Ajax en Juventus wekenlang onderhandelden over Matthijs de Ligt en Neymar een vertrek bij Paris Saint-­Germain probeert te forceren, had ook Emmen zijn eigen transfersoap.

Rechtsback Glenn Bijl spande een arbitragezaak aan tegen de club om een overgang naar FC Groningen af te dwingen, maar bedacht zich op het laatste moment en besloot toch in de Oude Meerdijk te blijven. Trainer Dick Lukkien ziet het als een compliment dat er interesse komt voor zijn spelers. ‘Drie jaar geleden had niemand het over Emmen. Dat je nu met dit soort zaken te maken krijgt, betekent dat je meetelt in het voetballandschap.’

Coach Dick Lukkien spoort zijn spelers aan. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Doelstelling

Het verandert volgens Lukkien niks aan de doelstelling van Emmen. Heel nuchter zegt hij dat handhaving nog altijd het streven is. ‘Het is echt niet zo dat we hier ineens denken dat we tiende worden, hoor. We blijven wel gewoon FC Emmen.’

Voorzitter Lubbers denkt dat er wel anders tegen Emmen zal worden aangekeken nu het nieuwe van het eerste seizoen eraf is. Het knuffelgehalte is in het tweede seizoen altijd lager. Al blijft één ding volgens hem hetzelfde. ‘Mensen uit Amsterdam zullen nog steeds denken: wat een pokke-eind rijden naar Emmen.’

Aanvoerder Jansen kan zich niet druk maken om hoe de buitenwereld naar ­Emmen kijkt. Neerbuigend of juist met te hoge verwachtingen? Het maakt hem niet uit. Belangrijker vindt hij de dolenthousiaste fans om hem heen en de prestaties op het veld. ‘We hebben op papier een betere selectie en een jaar meer ervaring. Dat zou in ons voordeel moeten zijn.’

Daar sluit Lukkien zich bij aan. Mogen is dan misschien iets meer moeten geworden. De druk om erin te blijven had ­Emmen zichzelf ook al opgelegd bij het debuut in de eredivisie. ‘We zijn nog steeds het kleine clubje dat verder wil waar we vorig seizoen zijn geëindigd.’