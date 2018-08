Bij dolend Feyenoord is slechts één patroon zichtbaar: het maken van dezelfde fouten

Feyenoord, winnaar van vijf prijzen in ruim drie seizoenen onder coach Van Bronckhorst, is krakend en piepend het nieuwe seizoen in gestruikeld.

In de eerste drie officiële duels - tegen PSV (om de Johan Cruijff-schaal), Trencin (voorronde Europa League) en De Graafschap (seizoensouverture) - was het voorin impotent en hield het achterin een soort fancy-fairmarkt. Cijfers: nul voor, zes tegen. Alle zes die doelpunten vielen nota bene tegen Trencin, de nummer 5 van Slowakije, en tegen De Graafschap, de nummer 4 van de eerste divisie van vorig seizoen.

Feyenoord-coach Van Bronckhorst zag progressie. Donderdag was het tegen Trencin (4-0) nog veel beroerder dan zondag tegen De Graafschap (2-0). Maar toen ontbraken er ook veel meer basisspelers dan in Doetinchem.

De Graafschap is ook wel iets minder dan het bevlogen Trencin. De Achterhoekers promoveerden met veel mazzel via de play-offs en hopen dit seizoen op een punt per duel. ‘We staan dus op plus twee’, sprak coach De Jong na afloop met ongeloof in zijn stem.

Spelers van De Graafschap bedanken het publiek in stadion De Vijverberg na afloop van de Eredivisie-wedstrijd tegen Feyenoord. Foto ANP

Een treffer van spits Serrarens voor rust en een late van nieuwkomer Nijland waren genoeg. Feyenoord eindigde het duel met negen man door rood voor verdediger Botteghin (67ste minuut, tweede geel) en buitenspeler Boëtius (80ste minuut door een kwartet gele kaarten, de een nog dommer dan de ander). Bizar: met negen man kreeg Feyenoord grotere kansen dan met elf. Maar de afronding hield gelijke tred met het weifelende veldspel. De Graafschap, naar de smaak van De Jong in balbezit nog ‘te vlak’, miste overigens ook een aantal goede mogelijkheden.

Meer bloed, zweet en tranen

Kopzorgen voor coach Van Bronckhorst, de prijzenpakker die zijn ploeg maar niet aan het voetballen krijgt. Dat gegeven verdwijnt vaak naar de achtergrond door al dat zilverwaar, waaronder overigens twee Johan Cruijff-schalen. Ze werden verkregen door individuele klasse, mentale en fysieke kracht, teamgeest en falende concurrentie.

Trainer van Feyenoord Giovanni van Bronckhorst tijdens de Eredivisie-wedstrijd tegen De Graafschap. Foto ANP

Het zou dit seizoen wat sprankelender, wat makkelijker moeten worden met de gehuurde strateeg Clasie, en met routinier Van Persie en de opbouwend sterke centrumverdediger Van der Heijden er een heel seizoen bij. Het karkas eromheen zou rijper en ingespeelder moeten zijn.

Maar het was sloom, slordig, ongeconcentreerd, inflexibel en ongeorganiseerd wat Feyenoord deze week liet zien in Zilina en Doetinchem. Het gebrek aan beweging zonder bal, aan samenhang, aan creativiteit en duelkracht wekte verbazing en ergernis bij de aanhang die al vlot opriep tot meer bloed, zweet en tranen.

Dan De Graafschap. Zo gretig vooraf als een koe die de wei mag inspringen, schetste coach De Jong. Een tikje onzekere koe, dat wel. Als club eredivisiewaardig, maar de selectie is vooral gevuld met afgeschreven talenten en uitgerangeerde krachten. ‘We gaan het zien waar we staan.’

Revanche

Feyenoord zei op wraak belust te zijn na het drama van donderdag. Vol vuur zweepten Botteghin en Van Persie de ploeg op. Zij keerden terug in de basis, net als Vilhena, St. Juste en Boëtius.

Ruim negentig minuten later stond Böetius in de catacomben van de deinende Vijverberg voor het interviewhok, als een scholier die bij de rector moet komen. Een persmedewerker sprak de buitenspeler moed in, mogelijk ook de juiste antwoorden.

Tony Vilhena van Feyenoord in duel met Erik Bakker en Sven Nieuwpoort van de Graafschap. Foto ANP

Nijland tekende in blessuretijd voor de 2-0 na een uitbraak, nadat Serrarens voor rust toesloeg uit een rebound. Boëtius kreeg zijn tweede gele kaart voor aanmerkingen in woord en gebaar op arbiter Van Boekel, zo’n tien tellen na zijn eerste prent. Botteghin kreeg eerder rood door twee overtredingen op De Graafschap-spits Serrarens.

Serrarens sprak er na afloop zijn verbazing over uit. ‘Hij trapte er twee keer in. Dat verwacht je toch niet.’ Serrarens speelde voor het eerst op het hoogste niveau, Botteghin was steunpilaar in het kampioenselftal van Feyenoord in 2017. Serrarens, nog altijd oprecht verbaasd: ‘De spelers van Feyenoord konden geen tandje bijzetten toen we voorkwamen, geen druk zetten noch het opportunistischer aanpakken. Alleen na de rust voetbalden ze goed, daarna bleven ze inzakken. Ik had meer patronen verwacht.’

Steeds dezelfde fouten

Eén patroon was er bij Feyenoord wel: hoe spelers steeds dezelfde dingen fout deden. Voordat Serrarens geheel vrijstaand scoorde, pikte St. Juste de bal af van Berghuis. Laat het op je inwerken: de licht geblesseerde back die de bal van de potentiële smaakmaker afneemt.

Daarvoor had Boëtius op zijn eigen helft een ingewikkelde passeerbeweging gemaakt, waarbij hij de bal verloor en Botteghin de bal vlak voor zijn eigen doel langs tikte. In de tweede helft legde Vilhena aan. En aan. En aan. Totdat De Graafschap-vlieggewicht Van Mieghem hem de bal afnam. En mekkerde en mekkerde en mekkerde Clasie tot hij geel kreeg.

Jordy Clasie van Feyenoord in duel met Stef Nijland van De Graafschap. Foto ANP

Nieuwkoop kwam er na de rust in voor St. Juste, die toch niet fit genoeg bleek. Zoals er al zoveel Feyenoorders in het prille seizoen met pijntjes kampen. Ook dat geeft te denken.

Berghuis stak de hand in eigen boezem, net als Boëtius. Van Bronckhorst wees op de ‘vele positieve momenten’ van de voorbije jaren. Hij veroordeelde ook de acties van Boëtius die hij in de voorbereiding al eens terugzette wegens onprofessioneel gedrag en toch weer een kans gaf.

Van Bronckhorst hoopt dat de vorm net zo snel mogelijk terug is. Liefst donderdag als er dus tegen Trencin minimaal vier keer moet worden gescoord. ‘Voetbal is iets ongrijpbaars’, weet hij al enige tijd.