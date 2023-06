Bij de training van de estafette-ploeg: de kunst een stokje feilloos over te nemen

De Nederlandse vrouwen estafetteploeg traint eindeloos op het overnemen van het stokje. Jamile Samuel neemt hier het stokje over van Naomi Sedney. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Elke snelle stap die N’ketia Seedo zet klinkt dof op het helderblauwe kunststof op de atletiekbaan van Papendal. Roffelend komt ze af op Marije van Hunenstijn, die klaar staat om te vertrekken. ‘Pak!’, roept Seedo. Terwijl Van Hunenstijn wegsprint steekt ze haar arm naar achteren uit en grijpt het aluminium buisje aan dat Seedo in haar hand drukt.

Het ziet er indrukwekkend uit: hoe krachtig Seedo aan komt stormen, hoe Van Hunenstijn haar lichaam vinnig in beweging zet en hoe ze beiden op topsnelheid toch zo kalm het stokje overgeven. Maar bondscoach Laurent Meuwly buigt zich direct na de wissel naar zijn assistent Brendan Troost. ‘Ze denkt maar aan één probleem’, fluistert hij. Wat dat precies is, verwaait in het zomerbriesje.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

De afgelopen jaren verbeterden de estafetteploegen zich op technisch vlak, maar boetten de individuele lopers aan snelheid in. Dat wreekt zich op de 4x100 meter estafette. Stonden de Nederlandse mannen in 2019 nog in de WK-finale en de Nederlandse vrouwen bijna, vorig WK in Eugene eindigden beide teams als 13de.

Bondscoach Meuwly is ervan overtuigd dat het tempo terug kan keren. De Zwitser in Nederlandse dienst is na het gedwongen vertrek van sprintcoach Bart Bennema vorig jaar niet alleen eindverantwoordelijk voor de estafette maar ook voor de training van de sprinters. ‘We zijn er hard mee bezig.’

Boegbeeld Martina is 38

Bij de mannen is het trager worden vooral een kwestie van leeftijd. Boegbeeld Martina is 38 en bereikt al een paar jaar zijn oude niveau niet meer, al vertelde hij bij de FBK Games dat hij gelooft dat zijn oude tijden zullen herleven. Maar hij is niet de enige die is weggezakt. Ook Taymir Burnet (30) heeft al een paar jaar niet meer de benen voor een 100 meter van onder de 10,20 seconden. ‘We zitten tussen twee generaties in’, zegt Meuwly.

Hoopgevend in dat opzicht was de 100 meter van Raphael Bouju afgelopen weekeinde bij de FBK Games. De pas 20-jarige atleet liep 10,09. Van alle Nederlandse sprinters was alleen Churandy Martina in het verleden sneller. Internationaal telt zo’n tijd nog niet werkelijk mee. De limiet voor de WK is 10,00 en alleen dit prille outdoorseizoen al waren er wereldwijd 48 sprinters sneller dan Bouju, die in Nederland is geboren en in Engeland is opgegroeid.

Het gebrek aan snelheid bij de vrouwen had veel met blessures te maken, de rugproblemen van Dafne Schippers voorop. Zij is nog altijd niet wedstrijdfit en het is maar de vraag of ze dat ooit nog zal worden. De andere sprintsters zijn al een tijdje in betere doen en dat biedt perspectief, vindt Meuwly.

De bondscoach verwacht dat plaatsing voor de WK en de Spelen voor mannen en vrouwen geen probleem zal zijn, maar hoopt desalniettemin op scherpere tijden bij wedstrijden die komende zaterdag in Genève op de planning staan. En hoewel snelheid daarin een rol speelt, blijft het geheime wapen van Nederland toch vooral de efficiënte wissel: het rimpelloos overgeven van dat stokje.

Oefenwissels

Met een waterfles binnen handbereik zitten de estafetteloopsters na de oefenwissels op de grond. Voor de groep een scherm, dat op een verrijdbaar televisiemeubel met een haspeltje aan de kant van de baan is gezet. De atleten knijpen met de ogen tegen het felle zonlicht om op de videobeelden te kunnen zien hoe Van Hunenstijn te vroeg voorover buigt, anticiperend op de eerste stap die ze wil zetten als Seedo in de buurt is. ‘Dat doe je normaal nooit’, zegt Meuwly. ‘Dat je de vorige keer wat te laat was, betekent niet dat je nu te vroeg moet vertrekken.’

Het is een kwestie van decimeters: wie te vroeg vertrekt zal het stokje nooit in handen gedrukt krijgen in de 30 meter die de lopers tot hun beschikking hebben. Wie te laat vertrekt is bij de wissel nog niet op snelheid en laat tijd liggen. Het omgekeerde geldt ook: wie alles goed doet, wint tijd. ‘Je kunt zo een gebrek aan snelheid compenseren’, zegt Meuwly.

Een kleine seconde bonus is mogelijk. Dat kan het verschil tussen een olympische finale of een roemloze uitschakeling betekenen. Het verklaart de aandacht voor het onderdeel op Papendal. ‘Wij doen veel meer estafettetraining dan landen als Groot-Brittannië en de Verenigde Staten’, zegt Meuwly.

Gefilmd en geanalyseerd

Elke wissel wordt gefilmd, geanalyseerd en in een schema gegoten. Groen betekent dat het stokje binnen de juiste marges werd doorgegeven. Bij rood is het mis. Ook de manier waarop de stok van hand tot hand gaat wordt geëvalueerd. Hij moet rustig in de hand van je voorganger geduwd, niet geslagen. En netjes rechtop, ‘alsof je een kaars vasthoudt’. Het moet met beleid gebeuren.

In de vrouwengroep hebben Nadine Visser (horden) en Lieke Klaver (400, 4x400 en 200 meter) nog andere ijzers in het vuur, maar zeker bij de mannen zijn de kansen op individueel succes op WK of Spelen beperkt.

Aan toewijding voor de estafettetraining ontbreekt het daarom niet. Alle sprinters zijn doordrongen van de mogelijkheden die het ploegonderdeel biedt. ‘Individueel zitten er voor hen geen finales in’, zegt Meuwly. ‘Ze hebben allemaal hun pijlen op de 4x100 meter gericht.’