Bij de start van de WK zeilen: boten waarin tact, kracht, moed en brutaliteit vereist zijn

ILCA 6 en ILCA 7

De ILCA 6 en 7 zijn eenmansboten. De 6 wordt gevaren door een vrouw, de 7 door een man. De rompen zijn identiek, 4,2 meter lang en 1,4 meter breed. De tuigage verschilt. Bij type 6 zijn mast en zeil kleiner. Voorheen stond deze klasse bekend als de Laser. Het verleden echoot nog door in de afkorting: de International Laser Class Association.

Het is een populaire boot. Voor de jeugd die begint in de kleine Optimist is een overstap bijna vanzelfsprekend, er is een ILCA 4, geschikt voor tieners. De vorig jaar aangetreden nieuwe bondscoach van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, Arnoud Hummel, wil bewerkstelligen dat jongeren ook alternatieven bekijken. ‘De vanzelfsprekendheid doet de tweemansboten tekort.’ De bond organiseert geregeld speciale overstapdagen.

Aan de ILCA-zeiler worden hoge eisen gesteld. Vergeleken met andere boten is de snelheid laag. De races duren langer. Naast vereist tactisch inzicht draait veel om kracht, volharding en uithoudingsvermogen. Een trapeze ontbreekt. Gewicht en lengte spelen een belangrijke rol. Voor vrouwen gelden 70 kilo en 1,70 meter als referentiewaarden, bij mannen is dat ruim 80 kilo en 1,80 meter.

In deze klasse is Marit Bouwmeester de blikvanger. Ze won op de Olympische Spelen brons (2012), zilver (2021) en goud (2016) en is viervoudig wereldkampioen.

49er en 49erFX

Het zijn tweemansboten, met één bemanningslid voor bediening van het roer en de fok, terwijl de ander zich ontfermt over het grootzeil en de gennaker. De afmetingen: lengte 4,99 meter, breedte 1,69, met de vleugels (wings) aan weerszijden meegerekend 2,90. Vrouwen varen de FX, die een wat kleiner zeiloppervlak heeft.

De 49er, ook wel skiff genoemd, is een wankel vaartuig door de extreem smalle romp in combinatie met de omvangrijke wings. De boot heeft al na de tewaterlating de neiging om te kiepen. De 49ers leveren veel spektakel op, ze kunnen hoge snelheden bereiken, tot ruim 40 kilometer per uur.

Volgens bondscoach Hummel investeerde het Watersportverbond de afgelopen jaren veel in dit onderdeel door teams in telkens verschillende samenstellingen bij elkaar te brengen. Op de Spelen in Tokio leidde dat tot het eerste eremetaal: Annette Duetz en Annemiek Bekkering zeilden naar het brons.

De bemanningsleden, zegt Hummel, moeten ‘atletisch en onbevreesd’ zijn. Ze hangen ver naar buiten in de trapeze. Hun training is meer gericht op het opbouwen van conditie dan op het winnen van kracht. ‘Ze zijn voortdurend in beweging om de boot recht te houden.’

Twee Nederlandse duo’s zijn favoriet in Scheveningen: zowel Bart Lambriex en Floris van de Werken als Odile van Aanholt en Annette Duetz azen op prolongatie van hun wereldtitels.

NACRA 17

De NACRA 17 is een catamaran voor twee personen. Op olympisch niveau dient de bemanning gemengd te zijn. Het vaartuig is 5,25 meter lang en 2,59 breed. Het is de boot waarmee op de WK de hoogste snelheden worden gehaald, tot 55 kilometer per uur. Het valt toe te schrijven aan de foils, de horizontale draagvleugels onder water die de romp tot boven de golven kunnen duwen.

Volgens bondscoach Hummel zijn de eisen aan de bemanning min of meer gelijkwaardig aan die van de 49ers, maar komt er een extra uitdaging bij. De NACRA is hightech. ‘Er zijn vier foils, onder de romp en bij het roer, die je zo effectief mogelijk wil inzetten. Dat maakt het heel complex.’ Met behulp van lijnen en katrollen zijn hoogte, hoek en positie aan te passen.

Laila van der Meer en Bjarne Bouwer kunnen voor Nederland in Scheveningen dichtbij het podium komen. Opmerkelijk is dat Van der Meer de stuurvrouw is en Bouwer de zeilen bedient. Hoewel de rolverdeling meestal andersom is, vindt Hummel het een logische keuze. Het bedienen van de zeilen is zwaarder werk. ‘Sommigen denken ook dat je beter een man kan laten sturen omdat het er bij de start en het ronden van boeien verbaal weleens assertief, zo niet agressief aan toe gaat. Nou, Laila doet voor niemand onder.’

470

De 470 is een klassieke tweemansboot met grootzeil, fok en spinnaker. Het ontwerp dateert uit 1963. 470 staat voor de lengte in centimeters, de breedte bedraagt 1,60. Op het hoogste niveau wordt tegenwoordig gevaren met een man en vrouw aan boord.

Voor het bewaren van de beste balans in de boot is het streven een kleine en lichte zeiler aan het roer te plaatsen en een lang bemanningslid voor de zeilen in te zetten - in de trapeze zijn extra centimeters nuttig.

Nederlanders haalden met de 470 olympische successen. Lobke Berkhout voer met Marcelien de Koning naar zilver op de Spelen van 2008 in Peking en greep met Lisa Westerhof in de boot brons in Londen, 2012. Een comeback in 2021, nu met Afrodite Zegers, leidde in Tokio tot een tiende plek.

De 470 wordt door het Watersportverbond niet meer actief ondersteund. Bondscoach Hummel: ‘We hadden lang niemand die erin stapte. De boot spreekt jongere zeilers wat minder aan.’ De vraag is of de klasse de volgende olympische cyclus zal halen. ‘Dat maakt menigeen toch voorzichtiger. Het is tegen het zere been, besef ik, maar de 470 is een beetje het stiefkindje van het zeilen geworden.’

Zegers, stuurvrouw, deelt deze dagen in Scheveningen de boot met Pim van Vugt. Hij was eerder actief in de 49er.