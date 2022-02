Bij de snowboardcross duurt het loeren tot de eindstreep

Glenn de Blois (links) tijdens een wereldbekerwedstrijd in 2022. Beeld AFP

Eigenlijk kun je al vrij snel in een race zien hoe het met de vorm van Glenn de Bois staat. De Nederlandse snowboardcrosser is goed in de startsectie; in het pompen, het snelheid maken in het eerste deel. Als hij wil en in vorm is, zegt zijn oud-trainer Pepijn van Schijndel, dan ligt hij na die startsectie op kop. Maar de vraag is of hij dat wil, want snowboardcross is ook een tactisch spelletje.

Met zijn vieren tegelijk in een afdaling met hindernissen zitten, betekent veel loeren. Opletten waar de tegenstander zit, maar je ook weer niet te veel laten afleiden. Er kan iemand voor een snowboardercrosser glijden, ernaast, soms zit hij min of meer opgesloten tussen zijn rivalen. Hij moet het allemaal zien en doorhebben en zich toch blijven concentreren op de ideale lijn.

Het begint al meteen na de start. Daar zit altijd een gedeelte met weinig hoogteverschil, het komt dus aan op de techniek van de snowboarders om snelheid te maken. Pompen, heel hard met de benen strekken, en pushen op de verschillende obstakels. Zo ontstaan meteen aan het begin van race al verschillen tussen de crossers en gaat niet iedereen tegelijk de eerste bocht in.

‘Met tegenwind is het vaak niet handig om eerste te liggen’, legt Van Schijndel uit, ‘dan moet je juist slipstreamen achter iemand – zorgen dat je uit de wind blijft en pas op het laatste moment iemand voorbijglijdt.’

Zo moeten crossers ook zorgen dat ze niet te veel aan de buitenkant van een bocht zitten. Anders kunnen ze makkelijk worden ingehaald. Een meer technische fout: te hoog springen, waardoor ze te ver landen en het langer duurt voordat ze weer kunnen glijden en snelheid kunnen maken.

Ieder parcours heeft meerdere kombochten, rollers (kleine heuveltjes) en schansen. ‘Je moet elk dingetje benutten om snelheid te maken’, zegt Van Schijndel, ‘maar ook zorgen dat je blijft staan, omdat de ondergrond constant verandert.’

En dat bij een snelheid die kan oplopen tot 85 kilometer per uur over een parcours van zo’n 1,5 kilometer. Het komt neer op ongeveer anderhalve minuut opperste concentratie en inspanning. ‘De lengte en de explosiviteit maken het cardiologisch erg zwaar. Het is gewoon keihard verzuren in zo’n race.’

Van Schijndel ziet meestal snel of kinderen talent hebben voor de snowboardcross. Ze moeten niet bang zijn, vanwege de snelheid en grote sprongen, maar ze moeten ook vooral van spelletjes houden. ‘Je ziet meteen of ze het leuk vinden om te racen, te battelen.’

Als ze goed worden, kunnen ze lang mee op het hoogste niveau. Zoals de Amerikaan Nick Baumgartner, 40 jaar inmiddels, die in China aast op zijn eerste olympische goud. ‘Een oude, sluwe vos’, zegt Van Schijndel.

Hem hoef je één ding niet te vertellen: een snowboardcrosser moet het loeren volhouden tot het allerlaatste moment. ‘Je moet altijd zorgen dat je je board of hand bij de finish naar voren duwt’, zegt Van Schijndel. ‘Het zal niet voor het eerst zijn dat iemand je nog voorbijglijdt.’

Donderdag vanaf 2.30 uur: snowboardcross mannen.